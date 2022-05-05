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Символику на мосту Патона и щите "Родины-матери" надо убрать, останки Ватутина перенести на кладбище, а Арке дружбы народов придать новый смысл, - глава УИНП

киев,дружба,арка

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что серпы и молоты на мосту Патона и щиты скульптуры "Родина-мать" надо убрать как можно быстрее, могилу советского военачальника Николая Ватутина с надгробием перенести на Лукьяновское кладбище, Арку оставить на месте, но придать ему новый символизм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Серпы и молоты на мосту Патона и на щите "Родины-матери" - этот позор надо убрать как можно быстрее. А, скажем, по поводу памятника Ватутину в Мариинском парке, то я не считаю, что нужно немедленно разрушать надгробие. Но для города это знак, что нужно как можно быстрее решать вопросы эксгумации и цивилизованного переноса останков боевого генерала, боровшегося с нацизмом во Второй мировой войне, на военное Лукьяновское кладбище", - сказал Дробович.

Глава УИНП рассказал, что ранее через переговорщика в Чехии продолжалась коммуникация с потомками Ватутина о переносе могилы, но затем они перестали выходить на связь.

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"Могила расположена в парке, который находится на балансе городских властей… Это не слишком соответствует европейским практикам, что в центральном парке города лежат останки человека. И не забывайте, что он активно участвовал в войне против армии УНР в начале века", – отметил он.

Что касается демонтажа советской символики на щите монумента "Родина-мать", то, по словам Дробовича, на сегодняшний день полностью определена процедура, этапы, можно говорить о бюджете этих работ и даже уже нашлись спонсоры проекта, однако для старта нужно разрешение Министерства культуры и информационной политики , а еще лучше – распоряжение Кабинета Министров.

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"Досадно, что когда мы уже были на стадии переговоров с правительством об этом, то ударил коронавирус – стало трудно с ресурсами у меценатов. А как только страна начала приходить в себя от пандемии – началась полномасштабная война с Россией. Но я думаю, что когда стабилизируется ситуация на фронте, или погоним врага на их территорию, мы вернемся к этому вопросу", - добавил глава ведомства.

На вопрос, что будет на щите после демонтажа символики, Дробович сказал, что самый простой, безопасный и дешевый проект – это оставить чистый щит. "Я считаю, что это следует выносить на международный художественный конкурс", - сказал он, добавив, что скульптура сама по себе является уникальным инженерным сооружением, одной из визиток Украины, а советский герб после демонтажа необходимо передать музею.

Относительно символики на мосту Патона, Дробович сообщил, что уже общался с властями города раньше и даже был готов за свой счет демонтировать и привезти в музей эти серпы и молоты, но есть бюрократические трудности. "Это было бы идеально, потому что сейчас мост перекрыт и на реставрации. Но есть такое ощущение, что до конца лета эти серпы и молоты ни в коем случае не будут висеть", - сказал глава УИНП.

Арку дружбы народов, по словам Дробовича, следует оставить и переназначить символическое содержание. "Даже эту трещину на арке эксперты считают очень удачным и лаконичным способом переназначить монумент. Арка с трещиной, символизировавшая дружбу, показывает совершенно противоположную вещь и дает четкий посыл", - сказал он.

Також, на його думку, можна оголосити міжнародний конкурс на ще цікавішу ідею переосмислення монумента.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко заявляв, що у столиці планується демонтаж ще близько 60 пам'ятників, барельєфів, знаків, пов'язаних із радянським часом і Росією.

Институт нацпамяти (305) памятник (2242) символика (299) декоммунизация (756) Дробович Антон (84)


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Топ комментарии
+27
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05.05.2022 16:41
+17
‼️‼️Говорят , шо Батьківщіна стоить лицом до раши . Іі не змогли викрутити ліком до западу
Ось і виходить , що вона боронить Київ від орків
Треба на щіт нанести ТРИЗУБ , и закріпити червоно- черний стяг
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05.05.2022 16:49
+14
Ярмо - теж в топку, і Спічку на Євбазі туди ж.
Це все артефакти брєжнєвської 35ї річниці пабєди.
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05.05.2022 16:46
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Антону Дробовичу-респект...
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05.05.2022 16:38 Ответить
Арка єдності з Європою!
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05.05.2022 16:40 Ответить
Це з момента побудови в народі києвському називалося "ярмом." Найкраще буде його здати на металлобрухт а натомість відновити парк розваг і чортове колесо.
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05.05.2022 16:48 Ответить
все вірно,навіщо залишати дурні символізми.
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05.05.2022 17:16 Ответить
лучше сделать ракету для начала. ну или другую какую-то хрень для ликвидации кацапов. а то уже дороги понастроили.
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05.05.2022 19:42 Ответить
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05.05.2022 16:41 Ответить
harosh
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05.05.2022 16:44 Ответить
І рпц нах.!
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05.05.2022 16:43 Ответить
Прийдеться металеву голову путіна замість щита робити - свіжа тільки одна, та й міняти важко.
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05.05.2022 16:43 Ответить
Демонтувати взагалі цю "батьківщину".
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05.05.2022 16:44 Ответить
Там не тільки тітка, там ще й музей ВВВ, багато виставочних екземплярів техніки часів ВВВ та ін. Потрібно з тим музейним комплексом також щось робити.
Хоча з цим після закінчення війни проблем не буде, матеріали звірств рашистів та героїзму наших воїнів достатньо.
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05.05.2022 22:32 Ответить
Ярмо - теж в топку, і Спічку на Євбазі туди ж.
Це все артефакти брєжнєвської 35ї річниці пабєди.
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05.05.2022 16:46 Ответить
Спічка - це типу мрія імпотента?))
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05.05.2022 17:01 Ответить
На Євбазі, то хер до той клепаной Матері.
Так воно зразу зрозумілося...
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05.05.2022 17:14 Ответить
хороше бачення. погоджуюсь...
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05.05.2022 16:46 Ответить
‼️‼️Говорят , шо Батьківщіна стоить лицом до раши . Іі не змогли викрутити ліком до западу
Ось і виходить , що вона боронить Київ від орків
Треба на щіт нанести ТРИЗУБ , и закріпити червоно- черний стяг
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05.05.2022 16:49 Ответить
Я писав про це давно - що автор монументу "прихованим бандерівцем" був А Арку слід залишить - от тільки під нею (посередині) увігнать в майданчик ракету "Смерчу" Тоді все чітко "стане на свої місця"!
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05.05.2022 17:25 Ответить
Арка и Батьківщина знаходяться далеко від друга , у різних ландшафтних парках. Арку треба демонтувати , щоб кацапи здохли від ємоцій
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05.05.2022 18:02 Ответить
кращий пам'ятник - це велика Дуля на схід в сторону московії
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05.05.2022 16:50 Ответить
Гігантський "фак".
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05.05.2022 17:13 Ответить
+100 і на дулі корабель (ну вже буквально скульптуру робити не потрібно, там діти будуть ходити).
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05.05.2022 22:34 Ответить
Жарт по темі 🤣🤣🤣

Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.

Він їх запитує:

- Що ви хочете, чого тут зібралися ?

- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!

- Добре, завтра буде.

На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.

- Чого вам ще треба ?

- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!

-Добре, завтра все виконаєм.

На слідуючий день аналогічна ситуація.

- Ну чого вам і ще потрібно !?

- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля

!!!

- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.

-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
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05.05.2022 16:52 Ответить
Замість радянського герба на щиті - зображення ракети "Нептун"
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05.05.2022 16:53 Ответить
замість меча тризуб
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05.05.2022 16:56 Ответить
Краще джавелін
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05.05.2022 20:15 Ответить
пиши - лично сам освободил...
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05.05.2022 17:11 Ответить
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05.05.2022 17:19 Ответить
Називать не буду ніяк - просто поясни мені декілька речей - Ватутін воював з армією УНР Це раз! Тобто приймав участь в окупації України Результатом був Голодомор
Ватутін приймав участь у "Польському поході!" (Даёшь ВАршаву")! Це два!
Наскільки мені відомо - Ватутін приймав участь у захопленні Польщі у 1939 - тобто людина приймала участь у розпалюванні ІІ Світової війни! Це три!
ВАтутін разом з Жуковим гнав беззбройну "чорну піхоту" набрану на Східній Україні на штурм Києва Тільки РОкоссовський був проти і вимагав озброїть наших чоловіків а Ватутін "взяв під козирок"
6 листопада 1943 року війська 1-го Українського фронту під командуванням генерала Миколи Ватутіна розгромили німецькі війська і штурмом взяли столицю України місто Київ. Цього ж дня радянські війська зайняли Жуляни, Борщагівку, Боярку, Бучу, Гостоміль та інші прилеглі до Києва населені пункти.
Є таке село Пії у Київській області (Миронівський район) Там люди по лісах до цих пір черепи людські знаходять і хоронять!
А тепер візьми і співстав те, що написав ти, з тим, що я виклав!
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05.05.2022 17:43 Ответить
Дозволю собі доповнити,він придумав польові військомати,коли заходячи в село три п*яні офіцери виконуючи його функцію забирали хлопців і не повнолітніх якщо ростом підходив,чоловіків і старих якщо рухались,тим формуючи чорнопіджачників про яких Ви згадали.
Ну і його ранили в жопу бійці УПА,від зарядження крові і іздох,була не доказана інфа що йому не доставили пеніцілін по указу вусатого.
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05.05.2022 21:17 Ответить
У мене сусіда - діда Корнія так "загребли" у 1944-му А йому тоді було лише 17 Дійшов до Берліну Мав тяжке поранення голови - не було частини черепа за вухом Ніколи не ходив на "торжества" 9 травня - пиячив одноосібно у себе вдома
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06.05.2022 08:01 Ответить
Якщо дійсно «пытаетесь понять», то прочитайте -як саме звільняли Київ і яку роль відіграв ватутін в жахливій кількості жертв при звільненні, особливо при форсуванні Дніпра.
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05.05.2022 17:45 Ответить
Малюйте на арці ЛГБТ прапор, хай кацапи згорять від вогню з дуп
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05.05.2022 17:05 Ответить
оце ярмо паплюжить схили Дніпра тільки, то ви її ще й розмалювати хочете - хай паплюжить ще більше?
намалюйте "веселку" краще в себе на лобі, якщо вам там хочеться
а "ярмо" ("арку") треба демонтувати. Як її не називай і як її не фарбуй, вона залишиться ярмом.
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05.05.2022 17:19 Ответить
ярмо (арку) треба однозначно прибирати. З титановою бабою теж питання - нащо вона потрібна? останки Ватутіна - хіба на Москву відіслати, або спалити. Тут йому не місце. В Маріїнському парку, взагалі, були поховані розстріляні більшовиками українці. От з цим треба навести лад, встановити меморіал.
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05.05.2022 17:05 Ответить
убрать двуголовых петухов с лаврской колокольни.
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05.05.2022 17:06 Ответить
Це дробобовіч ,після слів Лавроконя про євреїв,різко стан україноцентричним))
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05.05.2022 17:06 Ответить
Дайош веселку ЛГБТ-спільноті!
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05.05.2022 17:08 Ответить
Арка дружби народів: компіляція у вигляді тризуба з байрактару, джавеліну і нлава, прорізаючого наскрізь двоголового півня-мутанта. І напис (на польській, турецькій, англійській і шведській): "гуртом і батька легше бити"
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05.05.2022 17:09 Ответить
Арці "дружби народів" ніякого позитивного змісту надати не вдасться. Ніколи. Для фіксації повного ідіотизму пофарбуйте в кольори райдуги і зробіть Київ містом підарасів. От так щоб вже офіційно! От уже ці совкодрочери! Памятник двом совковим геям який ніхто не бачив прибрали а арку-райдугу яку бачать всі околиці міста і яка стирчить на схилах Дніпра залишають бо де ж геям і лезбіянкам побачення призначати? (традиційне місце побачень лгбт "под радугой").
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05.05.2022 17:11 Ответить
На щиті мусить бути герб держави, оскільки буде москалям нагадувати хто в домі голова!
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05.05.2022 17:12 Ответить
демонтаж только за счёт Главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович
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05.05.2022 17:13 Ответить
і ще треба позбутися купи брухту типу усіх цих танків Т34 на постаментах і т. ін. Це пам'ятники радянської окупації, і святкувати зміну одного окупанта на іншого в принципі не можна.
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05.05.2022 17:13 Ответить
А Щорс?
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05.05.2022 17:18 Ответить
Щорса заменим на Паниковского !
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05.05.2022 17:20 Ответить
Дуже правильні пропозиції. Давно слід було покінчити з символами радянської епохи. Я скажу більше. Я за те, щоб визнати Україну правонаступницею УНР, а час її перебування в складі СРСР визнати російською окупацією. Саме через комуністичну більшість та Кравчука у 1991 році було прийняте маразматичне рішення про утворення держави Україна, а не про відновлення української державності.
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05.05.2022 17:20 Ответить
Надо бы и эту саму клепанную мать убрать!
Это все идет от совковости - метить территорию истуканами. Для каждого украинца Родина - это нечто свое... Это первое слово украинской певучей мовой, это голос мамы, это бескрайнее небо, воздух сводной страны...
Но не стальной монстр над красавцем Днепром!
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05.05.2022 17:22 Ответить
Монстр-это Дуня в раше.Память о войне 41-45г невозможно убрать.А этот памятник символизм эпохи социализма нравится туристам.В Берине тоже стоит памятник прошедшей войне и никто его не собирается сносить.Не памятники делают мировозрение человека,а его воспитание.К кацапам это не относится-зомби невозможно воспитать.
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05.05.2022 17:35 Ответить
Что еще за "война 41-45г" Ты про развязанную совком на пару с Гитлером Вторую мировую войну 1939-1945 гг?
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05.05.2022 18:07 Ответить
Т.е. миллионы погибших украинцев по твоему недостойны памяти о них?
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05.05.2022 20:05 Ответить
Память залишиться а ось памятники пора прибрати.
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05.05.2022 19:52 Ответить
Можливо ці гроші віддати фронту ?
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05.05.2022 17:25 Ответить
Що значить - надати цій арці «дружби з рашею» іншого сенсу?!! Що за дурня?! Арку, це совєтське гидотне чудовисько, позбавлене будь якого смаку,треба знести!
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05.05.2022 17:33 Ответить
Антон Дробович, директор Института национальной памяти

Я не хочу, чтобы с одной стороны был маршал Жуков с крылышками, а с другой - Бандера с крылышками

12.02.2020 16:40

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2874747-anton-drobovic-direktor-instituta-nacionalnoj-pamati.html

Поставив на один щабель Жукова і Бандеру....
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05.05.2022 17:37 Ответить
Воно дурне.
Мер Конотопа рпц прибрав з міста нараз.
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05.05.2022 17:43 Ответить
Вы сказали, что считаете Бандеру сложной фигурой.
Я тоже считаю его сложной фигурой. Но все мы, национал- демократический политикум, журналисты национально-демократического направления, много сделали, чтобы Бандерой перестали пугать детей. Это часть нашей истории, которая сделала нацию полнокровной, дала ей состояться. И когда из уст чиновника звучат слова про «сложность», это звучит тревожно. Вы продолжаете курс на героизацию этих людей или нет?

Дробович:

- Я вообще негативно отношусь к процедурам героизации. Это не наша компетенция.
Единственный, кто может НАЗНАЧАТЬ ГЕРОЕВ, это президент Украины - предоставляя звание Героя Украины.

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2874747-anton-drobovic-direktor-instituta-nacionalnoj-pamati.html
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05.05.2022 17:46 Ответить
Убирать и переименовывать надо. Но может чуток позже. После победы. Это ж бабло. Запад его не на это дает. Как бы просим денег на танки, а тратим на таблички.
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05.05.2022 17:50 Ответить
Оказывается героями не становятся, их не признает народ своими героями, их НАЗНАЧАЕТ през...
Печально, если такой человек прикасается к национальной памяти
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05.05.2022 17:51 Ответить
Залишки совєцького ката ватютіна викинути на смітник. Хто не знає--ця потвора знищувала УПА і саме після бою з українцями воно було поранене і невдовзі здохло......
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05.05.2022 17:51 Ответить
Чомусь в Дробовича язик не повертається сказати, що Ватутін - генерал окупаційної армії, яка воювала з українською армією УПА. УПА і відправила цього окупанта до пекла. І це якийсь меншовартісний кретинізм - тягти утилізованих москальських генералів, що нищили українців, під Верховну Раду та ставити їм там пам'ятники.
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05.05.2022 18:02 Ответить
https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZUdHedsD41DE7x_Wntok4jdWqHHTxUL-uBIB2ZBfUya2UTfdAbzO-UeIu7ox3ADtrEpn6sYNhvSBjaH4Dti4DboAzCmh5eThlW_RZe4bvPM1fqpfDz19F0o9ztSS_yL74Y&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Іллєнко

Питання до пушкіністів - а ви Пушкіна читали? Тільки чесно?

«Полтаву» читали?

Це ода царизму, русскому оружию, деспоту та українофобу Петру І. Це отруйний, цинічний наклеп на гетьмана Мазепу, який посмів кинути виклик тиранії (Пушкін на це не був здатен ніколи) і тим більше захотів незалежнсті України (найбільший смертний гріх).

«Клеветнткам Росії» читали? Це просто короткий пересказ «вєстєй нєдєлі з Дмітрієм Кісільовим».

І тепер ще одне питання - а чому ці пам'ятники стоять в Україні? Тільки чесно. Це данина світовій культурі (ні, бо Пушкін цікавий лише для русского міра), чи мітки, поставлені окупантом як символ своєї культурної та політичної гегемонії

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05.05.2022 18:06 Ответить
От Бандеры к Малевичу. Чего так и не понял новый глава Института нацпамяти Дробович

По словам Дробовича, популяризируемые предыдущим руководством украинские герои Роман Шухевич, Степан Бандера и другие деятели национально-освободительного движения - персоны, которые "разъединяют украинцев".

Якобы с целью уйти от конфликта разных частей украинского общества новый глава УИНП предлагает популяризировать исторические личности, которые не вызывают в стране споров.

В качестве примера таких героев Дробович привел Казимира Малевича, Валерия Лобановского, полковника Армии УНР Петра Болобочана и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
https://www.dsnews.ua/politics/uyti-ot-bandery-k-malevichu-chego-tak-i-ne-ponyal-novyy-glava-16122019220000
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05.05.2022 18:04 Ответить
Треба вернути Вятровича на цю посаду , щоб кацапи здохли від ємоцій
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05.05.2022 18:08 Ответить
а в чем героизм Малевича или Лобановского, можно у этого мудня узнать?
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05.05.2022 18:15 Ответить
Малевича мабуть в тому, що нацарапав чорний квадрат. І тупе бидло вважає це шедевром, бо він перший здогадався нацарапате цей квадрат. А Лобановський відрізнявся деспотизмом та застарілими совковими методами тренування - просто ганяв футболістів як баранів на тренуваннях що вони потім мріяли аби їх не ставили у стартовий склад, бо сил вже не було. Кубок кубків для СРСР. Нічого цікавого він для незалежної України не вигравав, а Динамо було чемпіоном бо туди і за часів совка і вже в незалежній Україні забирали найкращих футболістів. Та ще й підсужували коли щось на полі йшло не так.
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05.05.2022 23:18 Ответить
"найпростіший, найбезпечніший і найдешевший проєкт - це залишити чистий щит" - это называется "какая разница" что будет на щите еще один долбаный мудак!

только герб Украины должен быть там изображен! и никаких "международных конкурсов" на эту тему

а серпы-молоты и прочая совковая требуха сразу отправляется на переплавку - никаким музеям она нахрен не нужна!
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05.05.2022 18:12 Ответить
А що за останки ватутіна?
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05.05.2022 18:55 Ответить
На рахунок монумента це вже перебір.
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05.05.2022 18:58 Ответить
ніхера!
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05.05.2022 19:33 Ответить
Арку зафарбувати в кольори ВЕСЕЛКИ!!! Щоб гомофоби боялись на 1000 км приближатись до ненависної їм та так званою ними "гейропи"!
А монумент "матєрі" знести, а вже потім можливо колись, коли заживем! звести монумент княгині Ользі, наприклад, чи рекорно висотну статую Т.Шевчешку!
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05.05.2022 19:32 Ответить
На щиті встановити LED-панель
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05.05.2022 20:53 Ответить
ще треба заборонити упц-фсб!
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05.05.2022 21:24 Ответить
А пам'ятник і музей українофобу булгакову в столиці, а пам'ятник повії єкатеріні в Одесі будуть позбуватися цього лайна? Чи ***** знову "не на часі"?
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05.05.2022 21:29 Ответить
Ярмо с трещиной - всё равно ярмо.
Сейчас война, нержавейка нужна.
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05.05.2022 22:12 Ответить
 
 