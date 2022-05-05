Символику на мосту Патона и щите "Родины-матери" надо убрать, останки Ватутина перенести на кладбище, а Арке дружбы народов придать новый смысл, - глава УИНП

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что серпы и молоты на мосту Патона и щиты скульптуры "Родина-мать" надо убрать как можно быстрее, могилу советского военачальника Николая Ватутина с надгробием перенести на Лукьяновское кладбище, Арку оставить на месте, но придать ему новый символизм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Серпы и молоты на мосту Патона и на щите "Родины-матери" - этот позор надо убрать как можно быстрее. А, скажем, по поводу памятника Ватутину в Мариинском парке, то я не считаю, что нужно немедленно разрушать надгробие. Но для города это знак, что нужно как можно быстрее решать вопросы эксгумации и цивилизованного переноса останков боевого генерала, боровшегося с нацизмом во Второй мировой войне, на военное Лукьяновское кладбище", - сказал Дробович.

Глава УИНП рассказал, что ранее через переговорщика в Чехии продолжалась коммуникация с потомками Ватутина о переносе могилы, но затем они перестали выходить на связь.

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"Могила расположена в парке, который находится на балансе городских властей… Это не слишком соответствует европейским практикам, что в центральном парке города лежат останки человека. И не забывайте, что он активно участвовал в войне против армии УНР в начале века", – отметил он.

Что касается демонтажа советской символики на щите монумента "Родина-мать", то, по словам Дробовича, на сегодняшний день полностью определена процедура, этапы, можно говорить о бюджете этих работ и даже уже нашлись спонсоры проекта, однако для старта нужно разрешение Министерства культуры и информационной политики , а еще лучше – распоряжение Кабинета Министров.

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"Досадно, что когда мы уже были на стадии переговоров с правительством об этом, то ударил коронавирус – стало трудно с ресурсами у меценатов. А как только страна начала приходить в себя от пандемии – началась полномасштабная война с Россией. Но я думаю, что когда стабилизируется ситуация на фронте, или погоним врага на их территорию, мы вернемся к этому вопросу", - добавил глава ведомства.

На вопрос, что будет на щите после демонтажа символики, Дробович сказал, что самый простой, безопасный и дешевый проект – это оставить чистый щит. "Я считаю, что это следует выносить на международный художественный конкурс", - сказал он, добавив, что скульптура сама по себе является уникальным инженерным сооружением, одной из визиток Украины, а советский герб после демонтажа необходимо передать музею.

Относительно символики на мосту Патона, Дробович сообщил, что уже общался с властями города раньше и даже был готов за свой счет демонтировать и привезти в музей эти серпы и молоты, но есть бюрократические трудности. "Это было бы идеально, потому что сейчас мост перекрыт и на реставрации. Но есть такое ощущение, что до конца лета эти серпы и молоты ни в коем случае не будут висеть", - сказал глава УИНП.

Арку дружбы народов, по словам Дробовича, следует оставить и переназначить символическое содержание. "Даже эту трещину на арке эксперты считают очень удачным и лаконичным способом переназначить монумент. Арка с трещиной, символизировавшая дружбу, показывает совершенно противоположную вещь и дает четкий посыл", - сказал он.

Також, на його думку, можна оголосити міжнародний конкурс на ще цікавішу ідею переосмислення монумента.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко заявляв, що у столиці планується демонтаж ще близько 60 пам'ятників, барельєфів, знаків, пов'язаних із радянським часом і Росією.