Символику на мосту Патона и щите "Родины-матери" надо убрать, останки Ватутина перенести на кладбище, а Арке дружбы народов придать новый смысл, - глава УИНП
Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович считает, что серпы и молоты на мосту Патона и щиты скульптуры "Родина-мать" надо убрать как можно быстрее, могилу советского военачальника Николая Ватутина с надгробием перенести на Лукьяновское кладбище, Арку оставить на месте, но придать ему новый символизм.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Серпы и молоты на мосту Патона и на щите "Родины-матери" - этот позор надо убрать как можно быстрее. А, скажем, по поводу памятника Ватутину в Мариинском парке, то я не считаю, что нужно немедленно разрушать надгробие. Но для города это знак, что нужно как можно быстрее решать вопросы эксгумации и цивилизованного переноса останков боевого генерала, боровшегося с нацизмом во Второй мировой войне, на военное Лукьяновское кладбище", - сказал Дробович.
Глава УИНП рассказал, что ранее через переговорщика в Чехии продолжалась коммуникация с потомками Ватутина о переносе могилы, но затем они перестали выходить на связь.
"Могила расположена в парке, который находится на балансе городских властей… Это не слишком соответствует европейским практикам, что в центральном парке города лежат останки человека. И не забывайте, что он активно участвовал в войне против армии УНР в начале века", – отметил он.
Что касается демонтажа советской символики на щите монумента "Родина-мать", то, по словам Дробовича, на сегодняшний день полностью определена процедура, этапы, можно говорить о бюджете этих работ и даже уже нашлись спонсоры проекта, однако для старта нужно разрешение Министерства культуры и информационной политики , а еще лучше – распоряжение Кабинета Министров.
"Досадно, что когда мы уже были на стадии переговоров с правительством об этом, то ударил коронавирус – стало трудно с ресурсами у меценатов. А как только страна начала приходить в себя от пандемии – началась полномасштабная война с Россией. Но я думаю, что когда стабилизируется ситуация на фронте, или погоним врага на их территорию, мы вернемся к этому вопросу", - добавил глава ведомства.
На вопрос, что будет на щите после демонтажа символики, Дробович сказал, что самый простой, безопасный и дешевый проект – это оставить чистый щит. "Я считаю, что это следует выносить на международный художественный конкурс", - сказал он, добавив, что скульптура сама по себе является уникальным инженерным сооружением, одной из визиток Украины, а советский герб после демонтажа необходимо передать музею.
Относительно символики на мосту Патона, Дробович сообщил, что уже общался с властями города раньше и даже был готов за свой счет демонтировать и привезти в музей эти серпы и молоты, но есть бюрократические трудности. "Это было бы идеально, потому что сейчас мост перекрыт и на реставрации. Но есть такое ощущение, что до конца лета эти серпы и молоты ни в коем случае не будут висеть", - сказал глава УИНП.
Арку дружбы народов, по словам Дробовича, следует оставить и переназначить символическое содержание. "Даже эту трещину на арке эксперты считают очень удачным и лаконичным способом переназначить монумент. Арка с трещиной, символизировавшая дружбу, показывает совершенно противоположную вещь и дает четкий посыл", - сказал он.
Також, на його думку, можна оголосити міжнародний конкурс на ще цікавішу ідею переосмислення монумента.
Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко заявляв, що у столиці планується демонтаж ще близько 60 пам'ятників, барельєфів, знаків, пов'язаних із радянським часом і Росією.
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Хоча з цим після закінчення війни проблем не буде, матеріали звірств рашистів та героїзму наших воїнів достатньо.
Це все артефакти брєжнєвської 35ї річниці пабєди.
Так воно зразу зрозумілося...
Ось і виходить , що вона боронить Київ від орків
Треба на щіт нанести ТРИЗУБ , и закріпити червоно- черний стяг
Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.
Він їх запитує:
- Що ви хочете, чого тут зібралися ?
- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!
- Добре, завтра буде.
На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.
- Чого вам ще треба ?
- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!
-Добре, завтра все виконаєм.
На слідуючий день аналогічна ситуація.
- Ну чого вам і ще потрібно !?
- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля
!!!
- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.
-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
Ватутін приймав участь у "Польському поході!" (Даёшь ВАршаву")! Це два!
Наскільки мені відомо - Ватутін приймав участь у захопленні Польщі у 1939 - тобто людина приймала участь у розпалюванні ІІ Світової війни! Це три!
ВАтутін разом з Жуковим гнав беззбройну "чорну піхоту" набрану на Східній Україні на штурм Києва Тільки РОкоссовський був проти і вимагав озброїть наших чоловіків а Ватутін "взяв під козирок"
6 листопада 1943 року війська 1-го Українського фронту під командуванням генерала Миколи Ватутіна розгромили німецькі війська і штурмом взяли столицю України місто Київ. Цього ж дня радянські війська зайняли Жуляни, Борщагівку, Боярку, Бучу, Гостоміль та інші прилеглі до Києва населені пункти.
Є таке село Пії у Київській області (Миронівський район) Там люди по лісах до цих пір черепи людські знаходять і хоронять!
А тепер візьми і співстав те, що написав ти, з тим, що я виклав!
Ну і його ранили в жопу бійці УПА,від зарядження крові і іздох,була не доказана інфа що йому не доставили пеніцілін по указу вусатого.
намалюйте "веселку" краще в себе на лобі, якщо вам там хочеться
а "ярмо" ("арку") треба демонтувати. Як її не називай і як її не фарбуй, вона залишиться ярмом.
Это все идет от совковости - метить территорию истуканами. Для каждого украинца Родина - это нечто свое... Это первое слово украинской певучей мовой, это голос мамы, это бескрайнее небо, воздух сводной страны...
Но не стальной монстр над красавцем Днепром!
Я не хочу, чтобы с одной стороны был маршал Жуков с крылышками, а с другой - Бандера с крылышками
12.02.2020 16:40
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2874747-anton-drobovic-direktor-instituta-nacionalnoj-pamati.html
Поставив на один щабель Жукова і Бандеру....
Мер Конотопа рпц прибрав з міста нараз.
Я тоже считаю его сложной фигурой. Но все мы, национал- демократический политикум, журналисты национально-демократического направления, много сделали, чтобы Бандерой перестали пугать детей. Это часть нашей истории, которая сделала нацию полнокровной, дала ей состояться. И когда из уст чиновника звучат слова про «сложность», это звучит тревожно. Вы продолжаете курс на героизацию этих людей или нет?
Дробович:
- Я вообще негативно отношусь к процедурам героизации. Это не наша компетенция.
Единственный, кто может НАЗНАЧАТЬ ГЕРОЕВ, это президент Украины - предоставляя звание Героя Украины.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2874747-anton-drobovic-direktor-instituta-nacionalnoj-pamati.html
Печально, если такой человек прикасается к национальной памяти
Питання до пушкіністів - а ви Пушкіна читали? Тільки чесно?
«Полтаву» читали?
Це ода царизму, русскому оружию, деспоту та українофобу Петру І. Це отруйний, цинічний наклеп на гетьмана Мазепу, який посмів кинути виклик тиранії (Пушкін на це не був здатен ніколи) і тим більше захотів незалежнсті України (найбільший смертний гріх).
«Клеветнткам Росії» читали? Це просто короткий пересказ «вєстєй нєдєлі з Дмітрієм Кісільовим».
І тепер ще одне питання - а чому ці пам'ятники стоять в Україні? Тільки чесно. Це данина світовій культурі (ні, бо Пушкін цікавий лише для русского міра), чи мітки, поставлені окупантом як символ своєї культурної та політичної гегемонії
По словам Дробовича, популяризируемые предыдущим руководством украинские герои Роман Шухевич, Степан Бандера и другие деятели национально-освободительного движения - персоны, которые "разъединяют украинцев".
Якобы с целью уйти от конфликта разных частей украинского общества новый глава УИНП предлагает популяризировать исторические личности, которые не вызывают в стране споров.
В качестве примера таких героев Дробович привел Казимира Малевича, Валерия Лобановского, полковника Армии УНР Петра Болобочана и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
https://www.dsnews.ua/politics/uyti-ot-bandery-k-malevichu-chego-tak-i-ne-ponyal-novyy-glava-16122019220000
только герб Украины должен быть там изображен! и никаких "международных конкурсов" на эту тему
а серпы-молоты и прочая совковая требуха сразу отправляется на переплавку - никаким музеям она нахрен не нужна!
А монумент "матєрі" знести, а вже потім можливо колись, коли заживем! звести монумент княгині Ользі, наприклад, чи рекорно висотну статую Т.Шевчешку!
Сейчас война, нержавейка нужна.