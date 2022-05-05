Зеленский обсудил с премьером Британии Джонсоном вопросы оборонной поддержки Украины (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вопросы оборонной поддержки нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.

"На постоянной связи с премьер-министром Борисом Джонсоном. Сегодня поблагодарил его за обращение к Верховной Раде. Также обсудили будущие совместные международно-правовые мероприятия и события. Затронули некоторые вопросы оборонной поддержки Украины", - написал Зеленский.

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Борис Джонсон отметил в заявлении: "Лидеры обсудили развитие событий в районах боевых действий и потребности Вооруженных сил Украины, в том числе предоставление оружия большей дальности для предотвращения обстрела мирных жителей".

Британский премьер также отметил важность надежного и независимого международного судебного процесса для обеспечения привлечения к ответственности лиц, виновных в зверствах в Украине, и предложил постоянную поддержку в сборе доказательств военных преступлений.