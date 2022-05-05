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Новости Война
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Зеленский обсудил с премьером Британии Джонсоном вопросы оборонной поддержки Украины (обновлено)

джонсон,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вопросы оборонной поддержки нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер президента.

"На постоянной связи с премьер-министром Борисом Джонсоном. Сегодня поблагодарил его за обращение к Верховной Раде. Также обсудили будущие совместные международно-правовые мероприятия и события. Затронули некоторые вопросы оборонной поддержки Украины", - написал Зеленский.

Также читайте: Великобритания передаст Украине противокорабельные ракеты Brimstone, зенитные системы Stormer и радары для обнаружения артиллерии, - Джонсон

Борис Джонсон отметил в заявлении: "Лидеры обсудили развитие событий в районах боевых действий и потребности Вооруженных сил Украины, в том числе предоставление оружия большей дальности для предотвращения обстрела мирных жителей".

Британский премьер также отметил важность надежного и независимого международного судебного процесса для обеспечения привлечения к ответственности лиц, виновных в зверствах в Украине, и предложил постоянную поддержку в сборе доказательств военных преступлений.

Великобритания (5017) Зеленский Владимир (20787) Джонсон_Борис (505)


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Топ комментарии
+12
Аби не Б.Джонсон,зеля був готовий стати на коліна перед ******! І заглянути йому в очко))
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05.05.2022 17:01
+7
Джонсон був першим
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05.05.2022 16:44
+6
МИНІСТР МЗС Британії Ліз Трас
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05.05.2022 16:56
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Джонсон був першим
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05.05.2022 16:44 Ответить
з чим би ви могли зрiвняти ******* росiю? ))
https://twitter.com/i/status/1522142344623104001
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05.05.2022 16:45 Ответить
Перемога з присмаком зради: Іспанський суд відпустив проросійського блогера Анатолія Шарія, якого затримали 4 травня, вилучили паспорт та заборонили виїжджати з Іспанії
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05.05.2022 16:48 Ответить
Brity Malloy T150 droni vam podarit 70 km i 70 kilogram mozet vesti.8 propelerov u nego.Oni uze isprobovani
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05.05.2022 16:55 Ответить
МИНІСТР МЗС Британії Ліз Трас
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05.05.2022 16:56 Ответить
Вот как сегодя должны выглядеть министры - в мире война против дикарей !!!
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05.05.2022 16:57 Ответить
Хто Зе не ознайомився з програмною речью Ліз Трас - дуже рекомендую
Від цього спича колотить хремль вже кілька годин .🤣🤣
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05.05.2022 17:01 Ответить
https://img6.eadaily.com/c650x400/o/d33/30e8b60136cf43788b3025c859120.jpeg

Глава МИД БРИТАНИИ ЛИЗ ТРАС «Во-первых, нужно укрепить коллективную защиту. «Свобода должна быть вооружена лучше тирании».
« война в Украине и наша война . Мы должны помочь Украине победить»
‼️‼️‼️ Возвращение геополитики Британии

https://youtu.be/dddSg2G0ivM

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05.05.2022 17:02 Ответить
Сильно, концептуально!
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05.05.2022 17:56 Ответить
Аби не Б.Джонсон,зеля був готовий стати на коліна перед ******! І заглянути йому в очко))
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05.05.2022 17:01 Ответить
Я думаю він ще і не передував тільки вчора говорив що треба вернутись до 24,0,2022 це після того коли Байден, Джонсон і Бербок заявили що Україна переможе і повернення до 24,02,2022 не можливе (треба розуміти як те що ми повинні повернути Донбас і Крим)
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05.05.2022 17:25 Ответить
. "Джонсон привіз у Київ два простих меседжі: путін - воєнний злочинець, його треба дотискати, а не домовлятись із ним. І друге - якщо ви готові з ним підписувати якісь угоди про гарантії, то ми - ні. З вами можемо, але не з ним, він все одно всіх кине", - резюмує суть візиту Джонсона один із наближених Зеленського.
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05.05.2022 18:06 Ответить
пусть сейчас уже падает на колени. потом челобитная. потом пусть падает на живот перед Борей. И ножками дёргает за вчерашний спич
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05.05.2022 18:10 Ответить
 
 