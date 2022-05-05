РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5318 посетителей онлайн
Новости Война
3 140 9

В Запорожье будет "затяжной" комендантский час - с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая

кубраков,запоріжжя,міст

В Запорожье будет введен долгий комендантский час. По решению военных она продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Соблюдение комендантского часа будут контролировать правоохранители, военнослужащие и бойцы подразделений территориальной обороны.

"Оставайтесь в этот период дома. Во время комендантского часа можно выходить только в убежища в случае объявления тревоги. В случае необходимости выгула домашних животных делайте это рядом с собственным домом и имея при себе документы. Время прогулки нужно максимально сократить", - отметил он.

"Соблюдайте комендантский час! В случае появления на улице в неустановленное время вас могут принять за диверсанта. Не мешайте работать тем, кто обеспечивает безопасность на улицах Запорожья в военное время. Важно! Из-за комендантского часа в понедельник, 9 мая, пункты выдачи гуманитарной помощи не будут работать", - говорится в сообщении.

Читайте: Вырвавшиеся из оккупации на "Азовстали" люди - герои, им уже оказывают всю необходимую помощь, - Голтвенко

Запорожье (2676) комендантский час (168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На всьому півдні треба. І у Дніпрі також.
показать весь комментарий
05.05.2022 17:09 Ответить
3 суток на заводе отработать ?
показать весь комментарий
05.05.2022 17:45 Ответить
Ти таке ж тупе як Зелене? Ти колись мав справу організацією виробничого процесу, чи тільки в тік-ток фотки надсилав? може забув в країні війна?
показать весь комментарий
05.05.2022 22:15 Ответить
Гарно! А можна так зробити по цілій території України?
показать весь комментарий
05.05.2022 17:23 Ответить
снимали для тик-ток, а наехали на мину https://t.me/operativnoZSU/22680
показать весь комментарий
05.05.2022 17:25 Ответить
это ещё в 2014 году - но не переживай...\ничего не поменялось...)))\
показать весь комментарий
05.05.2022 17:30 Ответить
Уже пошел вой - "ни пускають поминочку на могилку деду отнестиииии"))
показать весь комментарий
05.05.2022 17:46 Ответить
Хай ця бавовна сидить дома
показать весь комментарий
05.05.2022 18:42 Ответить
 
 