В Запорожье будет "затяжной" комендантский час - с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая

В Запорожье будет введен долгий комендантский час. По решению военных она продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Соблюдение комендантского часа будут контролировать правоохранители, военнослужащие и бойцы подразделений территориальной обороны.

"Оставайтесь в этот период дома. Во время комендантского часа можно выходить только в убежища в случае объявления тревоги. В случае необходимости выгула домашних животных делайте это рядом с собственным домом и имея при себе документы. Время прогулки нужно максимально сократить", - отметил он.

"Соблюдайте комендантский час! В случае появления на улице в неустановленное время вас могут принять за диверсанта. Не мешайте работать тем, кто обеспечивает безопасность на улицах Запорожья в военное время. Важно! Из-за комендантского часа в понедельник, 9 мая, пункты выдачи гуманитарной помощи не будут работать", - говорится в сообщении.

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