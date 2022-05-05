Суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде, ждут запроса на экстрадицию
Суд в Испании отпустил задержанного в среду пророссийского блогера Анатолия Шария под подписку о невыезде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание El Pais.
Шария, много лет живущего в прибрежном испанском муниципалитете Рода-де-Бера (Таррагона), арестовали в среду у него дома.
Агенты Корпуса национальной полиции (КНП) выполнили ордер на арест, выданный киевскими властями, ведущими расследование против него за "государственное предательство" и "разжигание вражды". Украина обвиняет Шария в том, что он находится в службе России с 2014 года.
В четверг суд согласился освободить его, пока Украина не попросит об его экстрадиции.
Глава следственного суда Хосе Луис Калама запретил Шарию покидать Испанию, изъял его паспорт и обязал его дважды в месяц являться в ближайший суд.
Эти меры прекращают свое действие в течение месяца, если Киев "официально не подаст запрос на экстрадицию". Прокуратура также просила его временно освободить.
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Про інших виродків не забуваємо, але ж Півенькуля теж неабияке цабе.
Эта история затянулась, неприлично затянулась.
Генпрокурор Ірина Венедіктова просить українців, зокрема представників влади, стримати емоції щодо затриманого в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія, щоб його не відмовилися видати Україні.
Джерело: Венедіктова у https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5440576082621949 Facebook
Пряма мова: "Офіс Генерального прокурора сьогодні підтвердив Міністерству юстиції Королівства Іспанія наміри запитувати видачу Анатолія Шарія, який був затриманий іспанськими правоохоронцями 4 травня 2022 року на підставі раніше направленого запиту про його тимчасовий арешт.
Дуже прошу всіх небайдужих громадян утриматись від емоційних висловлювань на адресу затриманого підозрюваного у скоєнні держзради та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Особливо прошу поводити себе стримано представників влади: від правоохоронців до депутатів всіх рівнів".
Деталі: Венедіктова пояснила, що Шарій з великою ймовірністю скористається законним правом відмовитись від спрощеної процедури видачі до України, тобто від добровільної екстрадиції.
"Якщо саме так і відбудеться, то Анатолій Шарій із допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі, спробують переконати компетентний суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності", - наголосила вона.
https://www.youtube.com/watch?v=xjLrhtbqWDI
Значит оно не заинтересовано в наказании проросийского пропагандиста -разжигателя войны. как и остальных таких же. что то не видно судов и посадок над еще сотней таких же депутатов ОПЖЗ и их помощников и их журналистов. К чему этот очередной позорный кипеш если внутри Украины все вот это ненаказуемо и покрываемо.
А Украина их пока не предоставила
Или таких данных нет или одно из двух
Как-то так
Цікаво, чи багато з них хто готовий був, та голосував за його так-звану партію, готові його особисто прибити?.. оцінюю, що більше половини...