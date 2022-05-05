Время идет не на недели, а на дни. Еды и боеприпасов осталось очень мало - матери и жены защитников из "Азовстали"

Украинские защитники, защищающие завод "Азовсталь" в условиях антисанитарии, с ранениями и ампутациями ждут деблокады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале "УП".

Мать 26-летнего Святослава Серого Дана Лабинская рассказала, что ее сын уже третий год находится на контрактной службе в полку "Азов".

По словам женщины, сейчас у сына осколочное ранение ног. Также Святослав рассказывал, что попал в этом госпитале под бомбежку, и осколком ему задело лицо, также прилетело по ногам. И к тому времени это уже была его пятая контузия с начала войны. По его словам знаю, что там серьезно ранены – с внутренними травмами, с ампутированными ногами.

"Едят они раз в день. Он сказал, что чувство голода у него не заканчивается. Я надеюсь, что наша власть делает все возможное, чтобы их спасти. В гуманитарный коридор от россиян я не верю, у меня нет никакого доверия к их словам" , – подчеркнула она.

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Жена Святослава Марьяна рассказала, что в госпитале на "Азовстали" нет медикаментов и обезболивающих.

"Он попросил меня связаться с его родителями, и я передавала родителям через кого-то там, что сын их любит. И ты не знаешь, сын их еще когда-нибудь увидит. Это просто… Меня уже задолбало эту долбанную власть просить, чтобы они что-то сделали. Что просить? 71 день!" – сказала она.

32-летнего пограничника Мариупольского отряда морской охраны Дмитрия вызвали на службу в первые часы войны.

"Дима пишет, что никакого режима тишины нет – постоянно бомбят из самолетов, обстреливают с моря. На Пасху бомбили, как никогда за два месяца. Провизии почти не осталось, вода в очень ограниченном количестве, пытаются экономить по максимуму", - рассказала его супруга Анна.

Наталья Зарицкая, жена бойца "Азова" (имя не разглашают из соображений безопасности) рассказала, что в одном из писем муж ей написал: "Были надежды, что к нам идут бригады на помощь, а, оказывается, они не к нам шли , а наоборот отдалялись".

Мать 35-летнего Александра - военнослужащего "Азова" отметила, что раз в неделю ребята могут отправить какое-либо сообщение.

Жена воина 36-й отдельной бригады Антона отмечает, что время идет не на недели, он идет на дни.

"Президент Зеленский, Верещук должны приложить максимум усилий, чтобы решить этот вопрос в ближайшие дни. Также Арестович не имеет права заявлять, что у наших военных есть еда, вода и боеприпасы на месяц", - считает Анна.

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Галина Очеретная, жена морского пехотинца 36-й бригады в последний раз связывалась с мужем Назаром 3 апреля.

Евгений, морской пехотинец 36-й бригады, выходил в последний раз на связь 2 мая, рассказывает его жена Юлия Дзись.

"Пока мы с женщинами не начали кричать о Мариуполе, о нем никто не говорил. А сейчас они полностью заблокированы. Они умирают от того, что у них отгнивают конечности. У них около 600 раненых – а не 40, как заявила Ирина Верещук", – подчеркнула она.

Елизавета Кременская, жена бойца "Азова" Антона, рассказала, что мужчина ранен.

"Для обработки ран остался только один вид антисептика - "Бетадин". Антибиотиков уже нет. Едят они один раз в день, питьевой воды нет. Вариантов выхода два - военная и дипломатическая деблокада. Я думаю, что это вполне реально, если все сильные этого мира соберутся и приведут в чувство этого карлика", - сказала она.

"Вопрос в другом – как это могло произойти? Херсон, потом Мелитополь, потом Бердянск, но от Бердянска до Мариуполя еще 100 километров – как они туда дошли? Почему их никто не останавливал?" – подытожила Лизавета.