Время идет не на недели, а на дни. Еды и боеприпасов осталось очень мало - матери и жены защитников из "Азовстали"
Украинские защитники, защищающие завод "Азовсталь" в условиях антисанитарии, с ранениями и ампутациями ждут деблокады.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале "УП".
Мать 26-летнего Святослава Серого Дана Лабинская рассказала, что ее сын уже третий год находится на контрактной службе в полку "Азов".
По словам женщины, сейчас у сына осколочное ранение ног. Также Святослав рассказывал, что попал в этом госпитале под бомбежку, и осколком ему задело лицо, также прилетело по ногам. И к тому времени это уже была его пятая контузия с начала войны. По его словам знаю, что там серьезно ранены – с внутренними травмами, с ампутированными ногами.
"Едят они раз в день. Он сказал, что чувство голода у него не заканчивается. Я надеюсь, что наша власть делает все возможное, чтобы их спасти. В гуманитарный коридор от россиян я не верю, у меня нет никакого доверия к их словам" , – подчеркнула она.
Жена Святослава Марьяна рассказала, что в госпитале на "Азовстали" нет медикаментов и обезболивающих.
"Он попросил меня связаться с его родителями, и я передавала родителям через кого-то там, что сын их любит. И ты не знаешь, сын их еще когда-нибудь увидит. Это просто… Меня уже задолбало эту долбанную власть просить, чтобы они что-то сделали. Что просить? 71 день!" – сказала она.
32-летнего пограничника Мариупольского отряда морской охраны Дмитрия вызвали на службу в первые часы войны.
"Дима пишет, что никакого режима тишины нет – постоянно бомбят из самолетов, обстреливают с моря. На Пасху бомбили, как никогда за два месяца. Провизии почти не осталось, вода в очень ограниченном количестве, пытаются экономить по максимуму", - рассказала его супруга Анна.
Наталья Зарицкая, жена бойца "Азова" (имя не разглашают из соображений безопасности) рассказала, что в одном из писем муж ей написал: "Были надежды, что к нам идут бригады на помощь, а, оказывается, они не к нам шли , а наоборот отдалялись".
Мать 35-летнего Александра - военнослужащего "Азова" отметила, что раз в неделю ребята могут отправить какое-либо сообщение.
Жена воина 36-й отдельной бригады Антона отмечает, что время идет не на недели, он идет на дни.
"Президент Зеленский, Верещук должны приложить максимум усилий, чтобы решить этот вопрос в ближайшие дни. Также Арестович не имеет права заявлять, что у наших военных есть еда, вода и боеприпасы на месяц", - считает Анна.
Галина Очеретная, жена морского пехотинца 36-й бригады в последний раз связывалась с мужем Назаром 3 апреля.
Евгений, морской пехотинец 36-й бригады, выходил в последний раз на связь 2 мая, рассказывает его жена Юлия Дзись.
"Пока мы с женщинами не начали кричать о Мариуполе, о нем никто не говорил. А сейчас они полностью заблокированы. Они умирают от того, что у них отгнивают конечности. У них около 600 раненых – а не 40, как заявила Ирина Верещук", – подчеркнула она.
Елизавета Кременская, жена бойца "Азова" Антона, рассказала, что мужчина ранен.
"Для обработки ран остался только один вид антисептика - "Бетадин". Антибиотиков уже нет. Едят они один раз в день, питьевой воды нет. Вариантов выхода два - военная и дипломатическая деблокада. Я думаю, что это вполне реально, если все сильные этого мира соберутся и приведут в чувство этого карлика", - сказала она.
"Вопрос в другом – как это могло произойти? Херсон, потом Мелитополь, потом Бердянск, но от Бердянска до Мариуполя еще 100 километров – как они туда дошли? Почему их никто не останавливал?" – подытожила Лизавета.
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Цивільних і поранених, скоріш за все, візьмуть у полон. Всі інші загинуть. На жаль, це так...
"Еще раз: никто никого не выбил, они (русские военные - ред.) на заводе. Идут тяжелые бои", - сказал капитан Святослав Паламар в комментарии "24 каналу".
Але вони його не позбавляються, як і рига Татарова.
БригаДа!
Так что падение Мариуполя было вопросом времени,особенно после падения Волновахи.
Другой наболевший вопрос-чего в Мариуполе ВСУ оказалось почти без современного оружия?По идее Мариуполь это хаб снабжения южного укрепрайона
Есть ряд вопросов, на которые пока нет ответов:
1. Начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Был лишен Зеленским генеральского звания. Наумов -это человек Баканова, с огромным коррупционным шлейфом. О нем журналисты постоянно говорили, но никто до войны его не трогал. Почему? Оказывается он не только коррупционер, но и предатель, диверсант, русский агент. Его непосредственный начальник - Баканов. Какова роль Наумова в сдаче Херсонской области?
2. Экс-начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко. Был лишен Зеленским генеральского звания. Его непосредственный начальник - Баканов. Какова его роль в сдаче Юга Украины врагу (кацапам)?
3. Экс-Глава Антитеррористического Центра СБУ в Херсонской области, подполковник Игорь Садохин. Был арестован СБУ за предательство, шпионаж и госизмену. Предположительно сливал всю инфу по Херсонской области врагу (кацапам). Какова его роль в сдаче Херсонской области?
4. Кто отдавал приказ командующему Южного региона Вооруженных сил Украины Андрею Соколову разминировать Антоновский мост и перешеек?
Вполне вероятно что ниточки потянутся в Офис Президента к таким фигурам как Ермак, Татаров и в РНБОУ к Демченко.
Зеленский повысил в звании начальника Управления СБУ в Херсонской областиТеперь Сергей Криворучко относится к генералитету
https://herson.depo.ua/rus/herson/zelenskiy-pidvishchiv-u-zvanni-nachalnika-upravlinnya-sbu-v-khersonskiy-oblasti-202108261360737
За измену. Генеральских званий лишены экс-руководители СБУ Наумов и Криворучко
https://news.liga.net/politics/news/za-izmenu-generalskih-zvaniy-lisheny-eks-rukovoditeli-sbu-naumov-i-krivoruchko-zelenskiy
Чонгар пройти було неможливо!!!!!!!
Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.
Захісні протитанкові споруди та
перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.
Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.
Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу.
По факту орки пройшли перешейки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.
Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь?
У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать.
Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян.
"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась"
"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.
За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані.
Що відбулося?
У 2020 році почалося будівництво на перешийку.
"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський 26.02.2020 р.
За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Цитата
"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна"
За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чище. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путишествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок», - розповіла представниця організації.
Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!
Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом... За один день!!!
Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????
Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали.
.....Кому поставити питання? Хто знає відповідь ???
Когда ты далеко от места действий можно всякую чушь нести, задача государства защищать своих граждан, а не приносить их в жертву.