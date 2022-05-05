Призываю воздержаться от эмоций в сторону Шария, чтобы не давать испанскому суду повод для отказа в экстрадиции, - Венедиктова
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призывает представителей правоохранительных органов и органов власти воздержаться от эмоциональных высказываний в сторону подозреваемого в госизмене Анатолия Шария, задержанного в Испании, чтобы не давать суду повода для отказа в его экстрадиции в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Венедиктовой в фейсбуке.
"Очень прошу всех небезразличных граждан воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного подозреваемого в совершении госизмены и нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Особенно прошу вести себя сдержанно представителей власти: от правоохранителей до депутатов всех уровней", - написала Венедиктова.
По словам генпрокурора, воздержаться от таких высказываний необходимо из-за того, что их наличие может дать испанскому суду дополнительный повод для отказа в его экстрадиции в Украину.
"Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный аргумент мы просто не имеем права", - подчеркнула Венедиктова.
Она отметила, что нет сомнений в том, что Шарий, вероятно, откажется от добровольной экстрадиции, и если это произойдет, то задержанный "с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию различных тактик защиты, в том числе попытаются убедить компетентный суд в исключительной политической основе привлечения его к уголовной ответственности".
"Офис генпрокурора никогда и никого не привлекает к ответственности только потому, что у того или иного человека какие-то "неподходящие" политические взгляды. Наше персональное отношение к Анатолию Шарию решительно профессионально – прокуроры считают, что этот человек нарушил закон и должен быть наказан. Этот, в частности, подозреваемый ничем не отличается от многих других. Понесет наказание или нет – решит только суд, в который мы верим и где будем отстаивать свою правду", - уточнила генпрокурор.
Одновременно Венедиктова подчеркнула, что избрание Шария меры пресечения сейчас - это компетенция именно испанского суда.
"После задержания на территории другого государства суд, который будет принимать решение о возможной экстрадиции, может оставить подозреваемого под стражей, выпустить под залог или, например, приказать оставаться под домашним арестом. Другими словами, подозреваемый Шарий (как и любой другой подозреваемый) будет находиться в экстрадиционной процедуре к моменту рассмотрения по существу. При этом мера пресечения - это компетенция испанского суда", - подытожила генпрокурор.
Напоминаем, в Испании был задержан пророссийский блоггер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене. По сообщениям испанских СМИ, Шария отпущен, но испанский суд заберет его паспорт и будет ждать запрос Украины об экстрадиции.
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И адвокаты будут использовать для этого в тч и высказывания в сети. Так что не закидон вполне реальный - потерпите.
Де вас дегенератів зелених понаходили?!
Можна для муженька з державної казни грошенят вигрибти, бо ж вилизуєш зелену дупу.
- Обісралась...
З чого би?
Нє, я розумію, що і журикам (поряд з чиновниками) краще утриматись від засудження шаріка; але - чому я маю мовчати?
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