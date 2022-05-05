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Призываю воздержаться от эмоций в сторону Шария, чтобы не давать испанскому суду повод для отказа в экстрадиции, - Венедиктова

шарий

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призывает представителей правоохранительных органов и органов власти воздержаться от эмоциональных высказываний в сторону подозреваемого в госизмене Анатолия Шария, задержанного в Испании, чтобы не давать суду повода для отказа в его экстрадиции в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Венедиктовой в фейсбуке.

"Очень прошу всех небезразличных граждан воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного подозреваемого в совершении госизмены и нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Особенно прошу вести себя сдержанно представителей власти: от правоохранителей до депутатов всех уровней", - написала Венедиктова.

По словам генпрокурора, воздержаться от таких высказываний необходимо из-за того, что их наличие может дать испанскому суду дополнительный повод для отказа в его экстрадиции в Украину.

"Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный аргумент мы просто не имеем права", - подчеркнула Венедиктова.

Она отметила, что нет сомнений в том, что Шарий, вероятно, откажется от добровольной экстрадиции, и если это произойдет, то задержанный "с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию различных тактик защиты, в том числе попытаются убедить компетентный суд в исключительной политической основе привлечения его к уголовной ответственности".

Читайте: Суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде, ждут запроса на экстрадицию

"Офис генпрокурора никогда и никого не привлекает к ответственности только потому, что у того или иного человека какие-то "неподходящие" политические взгляды. Наше персональное отношение к Анатолию Шарию решительно профессионально – прокуроры считают, что этот человек нарушил закон и должен быть наказан. Этот, в частности, подозреваемый ничем не отличается от многих других. Понесет наказание или нет – решит только суд, в который мы верим и где будем отстаивать свою правду", - уточнила генпрокурор.

Одновременно Венедиктова подчеркнула, что избрание Шария меры пресечения сейчас - это компетенция именно испанского суда.

"После задержания на территории другого государства суд, который будет принимать решение о возможной экстрадиции, может оставить подозреваемого под стражей, выпустить под залог или, например, приказать оставаться под домашним арестом. Другими словами, подозреваемый Шарий (как и любой другой подозреваемый) будет находиться в экстрадиционной процедуре к моменту рассмотрения по существу. При этом мера пресечения - это компетенция испанского суда", - подытожила генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шарий задержан на основании международного ордера на арест, - испанские СМИ

Напоминаем, в Испании был задержан пророссийский блоггер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене. По сообщениям испанских СМИ, Шария отпущен, но испанский суд заберет его паспорт и будет ждать запрос Украины об экстрадиции.

Испания (878) экстрадиция (568) Венедиктова Ирина (726) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+31
Довбойобка вузькоока а що іспанський суд при прийнятті рішення буде брати до уваги емоції українського народу?!
Де вас дегенератів зелених понаходили?!
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05.05.2022 17:47
+30
короче, уже закидон идет - если петушария не выдаст испанское правосудие - то это виноваты ваши "эмоции"
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05.05.2022 17:46
+19
При цих дегенератах Шарій зареєстрував партію, яка приймала участь в виборах, а тепер раптом розхвилювалось "очко государево" за його долю в Іспанії.
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05.05.2022 17:51
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короче, уже закидон идет - если петушария не выдаст испанское правосудие - то это виноваты ваши "эмоции"
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05.05.2022 17:46 Ответить
Его не выдадут, если его адвокаты докажут, что в Украине ему грозит не суд, а расправа.
И адвокаты будут использовать для этого в тч и высказывания в сети. Так что не закидон вполне реальный - потерпите.
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05.05.2022 17:51 Ответить
🐔шарий не бойся❗Место под шконкой и баланду тебе обеспечат
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05.05.2022 18:13 Ответить
Довбойобка вузькоока а що іспанський суд при прийнятті рішення буде брати до уваги емоції українського народу?!
Де вас дегенератів зелених понаходили?!
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05.05.2022 17:47 Ответить
При цих дегенератах Шарій зареєстрував партію, яка приймала участь в виборах, а тепер раптом розхвилювалось "очко государево" за його долю в Іспанії.
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05.05.2022 17:51 Ответить
Іспанський суд буде брати до уваги все. У тому числы і погрози життю та здоров'ю шарікова у мережі. Тому емоції притримайте покищо, якщо є мізки у голові.
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05.05.2022 17:53 Ответить
Зеленский и КАМАЗ?
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05.05.2022 18:03 Ответить
Це око государєво
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05.05.2022 18:03 Ответить
очко.
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05.05.2022 18:25 Ответить
Доказова база повинна бути беззаперечною і діяти треба максимально швидко, а не про чіїсь емоції триндіти.
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05.05.2022 17:49 Ответить
Меле шо попало. Як завжди...
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05.05.2022 17:51 Ответить
Та у нього точно є громадянство параші. Туди його і екстрадують...
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05.05.2022 17:52 Ответить
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05.05.2022 17:53 Ответить
У чергу будь ласка. А в ній близько сорока мільйонів бажаючих
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05.05.2022 19:24 Ответить
Зелена шалава
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05.05.2022 17:53 Ответить
То це виходить, що не можна на нього говорите те, хто він є? Пані генпрокурорка керує мізками і язіками наріда 73%? Вона пропонує і далі критикувати виключно Порошенка і не боїться разом із " я не втік" різних привидів?
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05.05.2022 17:55 Ответить
вилизуєш зелену "задницю", - "красівий"прАкурор.
Можна для муженька з державної казни грошенят вигрибти, бо ж вилизуєш зелену дупу.
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05.05.2022 18:16 Ответить
- Обісралась ?
- Обісралась...
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05.05.2022 17:56 Ответить
Бідна країна :- бл..ка влада й битва з кацапськими нелюдами
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05.05.2022 17:56 Ответить
невже жодного патріота в іспанії, цього супчіка вечорком в річку кинути з мосту? ну *****
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05.05.2022 17:59 Ответить
так у нас працює прокуратура, там вміють тільки пердіти губами та брати хабарі
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05.05.2022 17:59 Ответить
эта Венедиктова просто синоним и символ пустого места ... очередной PR-госслужащий ... кроме трындеть в соцсетях ничего не может, как и вся бибочкина команда ... кто помнит как она обещала покарать Ярославского и все, тишина? ... хотя, чего уж там, у этой дурехи подчиненные предателей за $50 000 на свободу отпускают ... наверно и прайс есть на откуп
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05.05.2022 17:59 Ответить
вона не може трендіти, бо неосвічена, неук і вчитися не бажає.
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05.05.2022 18:28 Ответить
А коли дійде хід до тисяч жирних зрадників тут в середині???
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05.05.2022 18:01 Ответить
і громадянське суспільство вона закликає "утриматись"?
З чого би?

Нє, я розумію, що і журикам (поряд з чиновниками) краще утриматись від засудження шаріка; але - чому я маю мовчати?
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05.05.2022 18:04 Ответить
Про испанского лётчика уже говорила?
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05.05.2022 18:04 Ответить
Какие суды??? Где Украинский Моссад??? таких чертей нужно в любой точке мира находить и или мешок на голову и вывозить или на месте любыми средствами, как Моссад ликвидировать!
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05.05.2022 18:05 Ответить
Погрожувала українським військовим, щоб російських полонених не ображали...погрожує українцям, щоб Шарія не ображали...
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05.05.2022 18:05 Ответить
Запит на екстрадицію, уже на столі у правоохоронців Іспанії, егеж?
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05.05.2022 18:07 Ответить
Как то с Чаусом по другому получилось. Или эта другое, вы не понимаете ?
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05.05.2022 18:14 Ответить
давайте я Вам покажу, откуда Чаус хотел напасть на ОПу...
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05.05.2022 18:19 Ответить
вінєдіктова, пішла *****.
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05.05.2022 18:16 Ответить
Разрешите поинтересоваться, какая украинская власть подала в Испанию запрос на задержание и экстрадицию Шария в Украину? Если действующая, то я не понимаю, почему некоторые кипишуют.
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05.05.2022 18:16 Ответить
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05.05.2022 18:17 Ответить
треба дуже обережно пояснити гишпанському суду, що ця персона дуже важлива для нашого культурного надбання, і ми просимо його не судити, а передати його нам, бо ми хочемо його нагородити орденом Святого Ослінчика з муаровою лєнтою на шию.
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05.05.2022 18:17 Ответить
Без украинского паспорта невозможно экстрадировать в Украину. Цирк дешевый.
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05.05.2022 18:18 Ответить
Коли ці найвеличніші довбні починають відкривати свої роти, то починаєш думати явно не про перемогу.
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05.05.2022 18:21 Ответить
а можно с испанцами поделиться - одно полушарие им, а другое полушарие нам? Причем нам всё равно, какое полушарие нам дадут.
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05.05.2022 18:22 Ответить
Беня диктова! Нормальный суд рассматривает в качестве доказательств неопровержимые факты, а не эмоции! Так что твои закидоны до испанского суда не то что бестолковые, а и провокационные, якобы испанский суд может руководствоваться эмоциями граждан Украины.
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05.05.2022 18:25 Ответить
чтоб ты сдох пдрс шарий
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05.05.2022 18:32 Ответить
ГПУ готуються відпустити Шарія після прибуття в Україну.
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05.05.2022 18:43 Ответить
Все ясно, Шарий улетит как шарик на шару....
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05.05.2022 19:29 Ответить
Якщо так Венедиктова заявляє то все йде до того що його не тільки відпустять, а ще й нагородять!
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05.05.2022 19:45 Ответить
Утримуюсь від емоцій для іспанського суду:
«Свободу попугаям! !
Пусть всегда будет солнце
Пусть всегда будет небо
Пусть всегда будет Вовка
Пусть всегда буду йа.
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05.05.2022 21:40 Ответить
А зрозуміло, маємо бути мягкими і ввічливими, щоб його адвокати, не відмазали , що в Україні його життя під загрозою.. Ласкава просимо у Київ . П
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08.05.2022 19:55 Ответить
 
 