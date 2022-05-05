"Восемь лет борьбы, победы и верности": 5 мая 2014 года было создано подразделение "Азов"

Восемь лет назад в ответ на коварное гибридное вторжение России было сформировано добровольческое подразделение "Азов". Это отдельный отряд специального назначения "Азов" воинской части 3057 Национальной гвардии Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в фейсбуке Сухопутные Войска ВС Украины.

"Восемь лет борьбы, победы и верности. С днем рождения, "Азов"!

Сегодня ООСН "Азов" в/ч 3057 Национальной гвардии, наверное, в самом адском месте на карте мира. Но хотим напомнить, символично, что сегодня 8 лет со дня создания подразделения", - говорится в сообщении.

Напомним, что 5 мая 2014 года в ответ на коварное гибридное вторжение России было сформировано добровольческое подразделение. Образовали его неравнодушные мужчины, преимущественно родом из Приазовья, которые стремились защитить свою Родину.

11 ноября 2014 министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказ о включении азовцев как военнослужащих в состав Национальной гвардии Украины. Сейчас это отдельный отряд специального назначения "Азов" воинской части 3057 Национальной гвардии Украины.

"В огне тяжелых ожесточенных боев за Мариуполь, Иловайск, Марьинку, Широкино ковалось настоящее боевое братство бойцов. Более 30 героев потеряли ООСН "Азов" в операциях по освобождению украинского Донбасса в 2014-2015 годах. И доказал украинцам, что каждый настоящий "азовец" будет стоять на защите Украинской общины и государства до своего последнего вздоха. И наши павшие в боях собратья, и подвиг защитников, которые до сих пор держат Мариуполь непокорным, стали тому железным доказательством.

Помнить вечно и никакое зло и ложь это не пересилит! Верим, что будем еще стоять вместе в строю на защите не только Мариуполя!", - отмечается в сообщении.