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"Восемь лет борьбы, победы и верности": 5 мая 2014 года было создано подразделение "Азов"

азов

Восемь лет назад в ответ на коварное гибридное вторжение России было сформировано добровольческое подразделение "Азов". Это отдельный отряд специального назначения "Азов" воинской части 3057 Национальной гвардии Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в фейсбуке Сухопутные Войска ВС Украины.

"Восемь лет борьбы, победы и верности. С днем рождения, "Азов"!

Сегодня ООСН "Азов" в/ч 3057 Национальной гвардии, наверное, в самом адском месте на карте мира. Но хотим напомнить, символично, что сегодня 8 лет со дня создания подразделения", - говорится в сообщении.

Напомним, что 5 мая 2014 года в ответ на коварное гибридное вторжение России было сформировано добровольческое подразделение. Образовали его неравнодушные мужчины, преимущественно родом из Приазовья, которые стремились защитить свою Родину.

11 ноября 2014 министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказ о включении азовцев как военнослужащих в состав Национальной гвардии Украины. Сейчас это отдельный отряд специального назначения "Азов" воинской части 3057 Национальной гвардии Украины.

"В огне тяжелых ожесточенных боев за Мариуполь, Иловайск, Марьинку, Широкино ковалось настоящее боевое братство бойцов. Более 30 героев потеряли ООСН "Азов" в операциях по освобождению украинского Донбасса в 2014-2015 годах. И доказал украинцам, что каждый настоящий "азовец" будет стоять на защите Украинской общины и государства до своего последнего вздоха. И наши павшие в боях собратья, и подвиг защитников, которые до сих пор держат Мариуполь непокорным, стали тому железным доказательством.

Помнить вечно и никакое зло и ложь это не пересилит! Верим, что будем еще стоять вместе в строю на защите не только Мариуполя!", - отмечается в сообщении.

день рождения (396) Азов (800)


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Топ комментарии
+37
Азов-це вже легенда...
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05.05.2022 17:56
+29
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05.05.2022 18:03
+23
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05.05.2022 17:57
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Азов-це вже легенда...
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05.05.2022 17:56 Ответить
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05.05.2022 17:57 Ответить
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05.05.2022 17:59 Ответить
🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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05.05.2022 17:59 Ответить
Честь і слава Героям!
Пращури славетні-допоможіть нашим воїнам- характерникам.
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05.05.2022 18:00 Ответить
Такое ощущение, что их слили. Как они так оказались отрезанными??? Кто дал русским зайти на юг и мост не взорвали и почему за все это время не отбиты Херсон и Мелитополь, почему там не укреплено все и не заминировано и там за 8 лет крепость должна была быть! Почему сейчас не идет наступление на Крым до перешейка и вдоль моря до Мелитополя и Мариуполя. Что то мутно. Предатели задействованы как будто. Помогают русским денацификацию проводить и слили Азов в полное окружение и их валят со всего, что есть у орков. Почему не идет это наступление и почему авиацией не можно налетать на русских и скидывать на них мощные авиабомбы и в это время вертолетами можно вывозить Азов с Морпехами и другими. Почему ничего не делается??? Это все надо расследовать и кто и что делал и кто какие приказы отдавал и полностью все вычислить и найти предателей и расстрелять на месте и без вопросов! Предал и все пришли пристрелили суку без разговоров!
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05.05.2022 18:01 Ответить
Спроситеа это у Верховного Главнокоманующего. Он в курсе, кто разминировал и т.д.
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05.05.2022 18:11 Ответить
Не муч себе питаннями без відповіді. Йди на фронт. Запишись добровольцем. Там навчать як автомат розбирити-збирати, видадуть патрони і розстрілюй сук на місці без питань. А то так на дивані виходе, як з гумовою жінкою.
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05.05.2022 18:12 Ответить
За кого голосував?
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05.05.2022 18:15 Ответить
А як ці суки в перший же день війни з Криму добрались до Мелітополя, а на другий були вже біля Бердянська і потім блокували Маріуполь з півдня?
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05.05.2022 18:19 Ответить
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05.05.2022 18:03 Ответить
Давайте в мирное время будем разбираться или ...
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05.05.2022 18:26 Ответить
Да.Азов-легенда.На сторіччя! Діти,онуки будуть про них знати.А я живу з такими героями в одному часі! Бережи Вас Бог!
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05.05.2022 18:10 Ответить
АЗОВ - гордость украинцев!!!
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05.05.2022 18:10 Ответить
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05.05.2022 18:11 Ответить
для всієї зе-шобли живий АЗОВ - це смерть на кінці голки !! тому роблять усе щоб його не стало .. але ж Україна це памятатиме завжди !! їхня влада не вічна..
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05.05.2022 18:12 Ответить
"Большинство сотрудников правительства России, Администрации президента РФ и депутатов Госдумы не знали о планах Владимира Путина начать войну против Украины, высокопоставленные чиновники не имели плана действий на этот случай." https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/4/7343988/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/4/7343988/

Весь світ знав та попереджував про плани путіна і лише керівництво росії та України не знало...
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05.05.2022 18:13 Ответить
‼️‼️‼️Азов просит о поддержке добить врага: "Потеряем Мариуполь, потеряем Украину"

Бойцы Азова и ВСУ мужественно держат оборону от преобладающего количества врага, но поддержка очень необходима.
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05.05.2022 18:14 Ответить
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05.05.2022 18:15 Ответить
Я розумію, що ОПа буде чинити тиск на журналістів, але я не бачу розгорнутої статті: "Як здавали південь України". Окремо хочеться почути від ОПи чому АЗОВу було заборонено йти на Бердянськ та атакувати русню щоб уникнути оперативного оточення Маріуполя. Чому жителі Мелітополя дізнались, що рос.армія вже під їхнім містом із Вайберу? Чому міста півдня не були підготовлені до оборони, хоча як запевняє Данілов вони знали ще за місяц що раша нападе? Чому у теробороні не було навіть калашей, щоб захистити себе? Усі ці питання важливі оскільки все це призвело до того, що по Маріуполю вдарили з тилу та оточили його, вбив десятки тисяч людей. То ж якщо ми не хочему опинитися наступними після маріупольців, влада повинна розповісти про події лютого на підвні.
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05.05.2022 18:17 Ответить
Разминирование Крымского перешейка, сдача Мариуполя, оставление "Азова" один на один со всей ордой. Клоун понимает, что к нему придут с вопросами после нашей победы в этой войне?
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05.05.2022 18:23 Ответить
понимает !!! потому и трусливо молчит и словом не вспоминает , все снимает видосики с новыми требованиями к Западу , не спит , не бреется ...
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05.05.2022 18:30 Ответить
Чим довше українці будуть зволікати, тим більше проллється української крові. Україна вже перемогла б, якби суспільство не закривало очі на таких персонажів, як єрмак, арахамія, верещук, татаров, подоляк, баканов і т. д.. Чим довше ця рашистська ******* буде при владі, тим більшою буде жертва України. Питання потрібно задавати вже зараз, а не чекати Другого Пришестя. ЗСУ переможуть орків не завдяки, а всупереч зеленій шоблі, тому доки ЗСУ тормошать кацапів, потрібно виводити на чисту воду всю ОПівську нечисть. Потрібно підключати проукраїнських політиків, щоб вони допомогли, щоб робили заяви на офіційному рівні, щоб кремлівській агентурі було, як мінімум, вручено підозру у держзраді, а на їхні місця були поставлені проукраїнські діячі. Зелені гниди наперебій верещать про "не треба розбрату, давайте об'єднуватись" не просто так. Саме цим вони і прикривають свою антидержавницьку діяльність - вони творять *****, а всі інші сумирно за цим спостерігають і мовчать, бо "розбрат зараз не на часі". Хлопцям на фронті не вистачає навіть елементарної меддопомоги - волонтери знову просять у придбанні медикаментів. Це як взагалі, норм? Де допомога, яку надсилають союзники? В закромах у дЄрьмака? Не буде перемоги, доки довколо Гундосого шаряться такі ********, як Козир.
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05.05.2022 18:48 Ответить
вроде как азову предлагали покинуть Марик еще когда это было возможно, но полк отказался. если это так, тот один вопрос к Зе из вашего списка можно убирать.

https://mrpl.city/news/view/ya-razreshil-zashhitnikam-mariupolya-pokinut-gorodzelenskij
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05.05.2022 19:13 Ответить
Тому він у слушний момент зробить так,щоб цього не сталось...
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05.05.2022 19:23 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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05.05.2022 18:38 Ответить
"Азов" - ГЕРОЇ, шкода, що влада ялова, нічого робити не хочуть, одні відмовки з- радників тільки і чути. Просто якийсь ступор, а не командування.
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05.05.2022 18:38 Ответить
Азовці вже давно все зрозуміли, от тільки, дай Боже, щоб вони живими вийшли і всю правду тоді ми будемо знати, а зараз виходить так, що не треба її знати, хай вона залишиться в катакомбах "Азовсталі"...
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05.05.2022 18:43 Ответить
Арестовищ сказав, що азовці вибили трусню з заводу, але цю інформацію, на жаль, спростували самі азовці.
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05.05.2022 18:47 Ответить
Чогось адмін заблокував мої пости.
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05.05.2022 19:07 Ответить
цей підроділ зразок для всіх
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05.05.2022 19:34 Ответить
 
 