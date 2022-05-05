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Новости Война
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 05.05.2022

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 05.05.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжается 71 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. Одновременно провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и на территории республики Беларусь. Осуществляет перегруппировку, принимает меры по пополнению боеприпасов и горючего. Пытается улучшить тактическое положение своих войск.

На временно захваченных территориях оккупанты продолжают разворовывать продукцию аграрных предприятий. Продолжаются обвинения российской стороной Правительства Украины в создании гуманитарной катастрофы на подконтрольной оккупантам территории. Также захватчики имитируют гуманитарную деятельность с показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным жителям.

Противник продолжает наносить ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры с целью препятствования перемещению гуманитарных грузов и военно-технической помощи.

Не прекращается применение минометов и артиллерии практически по всей линии столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В вооруженных силах республики Беларусь отмечено приведение отдельных подразделений в высшие степени боеготовности в целях проверки.

На Северском направлении идет инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области.

Читайте: Общие потери РФ с начала войны - около 24,7 тыс. человек, 196 самолетов, 155 вертолетов, 1092 танка и 2651 бронированная машина

На Слобожанском направлении противник пытался восстановить утраченные займы в районе города Харькова, провел неудачную попытку наступления в районе населенного пункта Старый Салтов.

В связи с постоянными санитарными потерями личного состава противник осуществляет наращивание системы медицинского обеспечения войск, используя сеть гражданских лечебных учреждений на временно занятых территориях Харьковской области. На базе Купянской городской больницы оккупантами был обустроен госпиталь.

Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм, совершает артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, успехов не имеет.

Из-за значительных потерь враг вывел на восстановление подразделения из состава 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии и 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РФ.

На Донецком направлении противник пытался овладеть Попасной, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на Лиман и Северодонецк, успеха не имел.

Также читайте: Оккупанты потеряли контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей, - Генштаб ВСУ

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мероприятий в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на территорию подконтрольную украинским властям. В то же время оккупантами принимаются меры пополнения потерь личного состава за счет ускоренной подготовки военнослужащих по контракту.

Держим строй! Верим в Вооруженные Силы Украины! Итого к победе! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.

Генштаб ВС (6447)


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Топ комментарии
+13
Роман Донік
@donikroman
·
3 год
1. Для любителів ейфорії, та простих рішень. Контрнаступ, то не "враг бєжит, бєжит, бєжит". То кожен метр с кров'ю та потом. То арта яка працює з двох сторін цілодобово по всім цілям, то атаки та контратаки. То засідки та бої в забудові. А ще втрати.
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05.05.2022 18:31
+11
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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05.05.2022 18:26
+5
Вітаю з річницею (5.05.2014р.) дня заснування полку АЗОВ!
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05.05.2022 18:31
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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05.05.2022 18:26 Ответить
Доигрался плешивый.
Финляндия стягивает танки к границе с россией.

https://youtu.be/pc8L24VgqLw
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05.05.2022 18:26 Ответить
Вангую - завтра проснёмся, а Перемога и Украинка уже наши.
Слава ЗСУ!
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05.05.2022 18:27 Ответить
хочется этого - только нужно с Песчаного выбить орков...\по карте они туда зашли больше недели...\
Шестаково ниже, чем выезд на трассу с Песчаного...
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05.05.2022 19:30 Ответить
И где же анонсированное Залужным контрнаступление наших войск
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05.05.2022 18:28 Ответить
могу билет тебе дать в Старый Салтов...
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05.05.2022 19:31 Ответить
Роман Донік
@donikroman
·
3 год
1. Для любителів ейфорії, та простих рішень. Контрнаступ, то не "враг бєжит, бєжит, бєжит". То кожен метр с кров'ю та потом. То арта яка працює з двох сторін цілодобово по всім цілям, то атаки та контратаки. То засідки та бої в забудові. А ще втрати.
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05.05.2022 18:31 Ответить
Вітаю з річницею (5.05.2014р.) дня заснування полку АЗОВ!
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05.05.2022 18:31 Ответить
расєя единая. Нога теж.

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05.05.2022 18:45 Ответить
С Курульки и Новой Дмитровки кацапы уже сбежали - там просто прятаться не за кем, и арта их просто развешивает на деревьях.
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05.05.2022 19:06 Ответить
Хочеться вірити що це правда. У Бутусова в фейсбуці писали що в Довгенькому дуже важко і арти не вистачає А це сусідні села.
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05.05.2022 19:14 Ответить
 
 