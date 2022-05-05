"Мы вопим о беде! Власть должна приложить все усилия для спасения защитников": Родным бойцов полка "Азов" не разрешили провести акцию на Майдане Независимости
Сегодня, 5 мая 2022 года, ровно восемь лет со дня создания полка Азов. На Майдане Независимости должна была состояться акция в поддержку полка "Азов" и других украинских защитников, которые оказались заблокированы на территории завода Азовсталь в Мариуполе.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщили родные украинских защитников "Азовстали".
Отец бойца с позывным "Репортер" сообщил, что акция получилась скандальной.
"Наши родные находятся на "Азовстали", они сейчас бьются там, они там уже в окружении. Это длится уже 71 день. Нам постоянно говорят, что все будет хорошо, что о них помнят, но с каждым днем становится все хуже и хуже. Поэтому мы сейчас пытаемся привлечь внимание общества к тому, что проблема не решается, и ее нужно решать", - отметил он.
По его словам, было несколько акций на Софийской площади, на Майдане Независимости.
"Сегодня, когда мы туда (на Майдан Независимости. – Ред.) пришли, то там было достаточно много полиции. Нам начали говорить, что акцию нельзя проводить, потому что согласно военному положению собрания людей запрещены", – рассказал отец украинского защитника.
Представители власти к людям не вышли. Он подчеркнул, что родные тех, кто сейчас находится в окружении на "Азовстали", доведены до полного отчаяния.
"Полиция начала нам говорить, что ничего нельзя делать, тогда мы просто стояли без скопления, без нарушения закона. С плакатами, которые обращают внимание на то горе, которое сейчас там (на "Азовстали". - Ред.) происходит. Я решил, если скопление запрещено, тогда я сам буду стоять и не буду нарушать закон, выражать свое мнение с плакатом. Начали подходить из полиции диалога, стали говорить о том, что скопления запрещены. Потом полиция сказала подходить к машинам для проверки на какие-нибудь наркотические вещества, на запрещенные вещи. Потом просто начали заламывать руки и затаскивать в эти автомобили. Меня увезли в полицию, несколько часов держали, собирали объяснения, как они это называют. Потом отпустили, прошло четыре часа", - продолжил он.
Мужчина отметил, что дело совсем не в количестве присутствующих на акции, ведь даже когда он один стоял с плакатом, его забрали в полицию.
"У нас сейчас цель не себя защитить, а защитить своих близких, которые находятся сейчас в окружении. Мы не жалуемся на произвол полиции. Дело в другом, в том, что нельзя наступать на горло людям, вопиющим о беде, в которой наша власть может помочь. Мы хотим, чтобы власть приложила все усилия, чтобы спасти наших граждан", - подытожил он.
О задержании на акции также сообщила мать бойца полка "Азов" с позывным "Вайс". Причина такая же – военное положение и запрет массовых скоплений.
"Мы хотим собрать пресс-конференцию закрытого типа, пригласить журналистов. Чтобы родные с журналистами общались. Потому что иначе никак не спасти наших ребят оттуда. Мы писали всем посольствам, в частности Турции, Болгарии, Польши, Латвии. Пишем Борису Джонсону письма, Эрдогану", - добавила она.
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лохам - тільки позитивні ******* новини про zупермена від медіахвойд інтера, 24 та мертвечука..(
Необходимо было искать болевые точки Уйла. Дети, жены, любовницы... этих тварей должны быть под прицелом по всему миру. Папа Римский тот еще папа. Я не вижу способа помочь нашим. Разве что огнем по позициям орков, когда они идут на зачистки.
Тільки не бла-бла-бла, а реальні кроки, під час війни з лютим ворогом, який плює на звичаї війни, і займається терором?
І пробитись до них, зробити деблокаду - означає покласти декілька тисяч, а може і десяток тисяч бійців.
А винен у цьому той, хто дав команду розмінувати Кримській перешийок!
А я вам скажу, чому так - бо у вас теж нема відповіді на це питання. Ви теж не знаєте, як хлрців можно спасти! Але ваша задача - підняти хай, і істерити, без жодної розумнох пропозиції!
К сожалению, Зеленский не может сделать ничего. Дело вообще не в Зеленском: если бы было военное решение, Залужный бы всё сделал. Деблокировать Мариуполь или нельзя, или можно, пожертвовав остальными фронтами и большой частью территории.
Что касается политического решения, то если бы оно было, его бы уже нашли. "Азов" просто символ для Рашастана. Никто обменивать, увы, "Азов" на пленных не будет. На россиян РФ срать. И России выгоднее всех там уничтожить, чтобы на Зеленского народ ополчился.
У "Азова" 2 шанса: или закопаться и дождаться деблокады, если получится. Скорее всего, она станет возможной через несколько недель. Или ещё один шанс: взять в плен кого-то очень важного. Возможно, генерала. Если получилось бы, можно было бы торговаться. А так, к сожалению, без вариантов.
начиная с разминирования Крыма
Князь-скоморох
Поки ми ще рубалися в битві,
Поки ми ще були,
Князь-скоморох ходив по шинках,
І тихо сідав за столи.
Він підливав у келих вино,
А в вуха казки та мед.
Мовляв - ти скажи, а ми все дамо,
Негайно і наперед.
І ти заживеш без війни і турбот,
Без мита і заборон.
Бери скільки треба грошей і свобод,
Коли я залізу на трон.
Веселі як хміль, і сліпі як кроти,
Під хор пісень та коляд,
Вони підхопилися блазня нести
Гуртом до княжих палат.
Ще пили всі за даровизну і мир
І ще не згризли кістки,
А ворог вже тихо заходив у двір,
І землю рвав на шматки
Бо поруч нікого, хто б встав і закрив
Від лиха і ворогів.
Бо ми полягли, а тих хто вцілів
Забрали у ланцюги.
у ЗЕленського часу не знайшлось
Самые затятые должны погибнуть, а уж тогда начнёт работать новое оружие. И награждения "посмертно" - любимая забава.
так і впорався з завданням
Там теж був НОЛЬ УВАГИ від влади, одни тільки Заспокойтесь.
Зе і дЄрмак віддали Азов і частину ЗСУ для "параду перемоги" кацапів на 9 травня ?
Хоча, положивши руку на серце, мабудь військового вирішення цього питання на даний час не існує. Вся надія на дипломатичне вирішення. Сподіваюсь, влада робить у цьому напрямку все можливе. Але боюся що ***** не випустить наших захисників. Він має напитися крові тих хто зламав всі його плани.