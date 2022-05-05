"Мы вопим о беде! Власть должна приложить все усилия для спасения защитников": Родным бойцов полка "Азов" не разрешили провести акцию на Майдане Независимости

Сегодня, 5 мая 2022 года, ровно восемь лет со дня создания полка Азов. На Майдане Независимости должна была состояться акция в поддержку полка "Азов" и других украинских защитников, которые оказались заблокированы на территории завода Азовсталь в Мариуполе.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщили родные украинских защитников "Азовстали".

Отец бойца с позывным "Репортер" сообщил, что акция получилась скандальной.

"Наши родные находятся на "Азовстали", они сейчас бьются там, они там уже в окружении. Это длится уже 71 день. Нам постоянно говорят, что все будет хорошо, что о них помнят, но с каждым днем становится все хуже и хуже. Поэтому мы сейчас пытаемся привлечь внимание общества к тому, что проблема не решается, и ее нужно решать", - отметил он.

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По его словам, было несколько акций на Софийской площади, на Майдане Независимости.

"Сегодня, когда мы туда (на Майдан Независимости. – Ред.) пришли, то там было достаточно много полиции. Нам начали говорить, что акцию нельзя проводить, потому что согласно военному положению собрания людей запрещены", – рассказал отец украинского защитника.

Представители власти к людям не вышли. Он подчеркнул, что родные тех, кто сейчас находится в окружении на "Азовстали", доведены до полного отчаяния.

"Полиция начала нам говорить, что ничего нельзя делать, тогда мы просто стояли без скопления, без нарушения закона. С плакатами, которые обращают внимание на то горе, которое сейчас там (на "Азовстали". - Ред.) происходит. Я решил, если скопление запрещено, тогда я сам буду стоять и не буду нарушать закон, выражать свое мнение с плакатом. Начали подходить из полиции диалога, стали говорить о том, что скопления запрещены. Потом полиция сказала подходить к машинам для проверки на какие-нибудь наркотические вещества, на запрещенные вещи. Потом просто начали заламывать руки и затаскивать в эти автомобили. Меня увезли в полицию, несколько часов держали, собирали объяснения, как они это называют. Потом отпустили, прошло четыре часа", - продолжил он.

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Мужчина отметил, что дело совсем не в количестве присутствующих на акции, ведь даже когда он один стоял с плакатом, его забрали в полицию.

"У нас сейчас цель не себя защитить, а защитить своих близких, которые находятся сейчас в окружении. Мы не жалуемся на произвол полиции. Дело в другом, в том, что нельзя наступать на горло людям, вопиющим о беде, в которой наша власть может помочь. Мы хотим, чтобы власть приложила все усилия, чтобы спасти наших граждан", - подытожил он.

О задержании на акции также сообщила мать бойца полка "Азов" с позывным "Вайс". Причина такая же – военное положение и запрет массовых скоплений.

"Мы хотим собрать пресс-конференцию закрытого типа, пригласить журналистов. Чтобы родные с журналистами общались. Потому что иначе никак не спасти наших ребят оттуда. Мы писали всем посольствам, в частности Турции, Болгарии, Польши, Латвии. Пишем Борису Джонсону письма, Эрдогану", - добавила она.