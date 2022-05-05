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Новости Война
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Зеленский наградил 7 работников НАБУ, отличившихся в борьбе с российскими оккупантами. ФОТО

зеленський,нагорода

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды работникам Национального антикоррупционного бюро Украины, отличившимся в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Для меня честь отметить вашу отвагу. Я подробно знакомился с тем, что каждый и каждая из вас делали с первого дня полномасштабного вторжения Российской Федерации на нашу украинскую землю. Хочу поблагодарить вас за вашу службу, за ваш подвиг", – сказал президент.

За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение служебного долга Зеленский наградил семерых работников НАБУ орденами и медалями.

Зеленский наградил 7 работников НАБУ, отличившихся в борьбе с российскими оккупантами 01

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину многие работники НАБУ наладили и обеспечили обмен информацией о местах содержания и пыток украинских защитников, установления дислокации и перемещения вражеских войск, а также разоблачения и задержания коллаборантов.

Зеленский наградил 7 работников НАБУ, отличившихся в борьбе с российскими оккупантами 02

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Деятельность детективов НАБУ неоднократно спасала воинов от попадания во вражеские засады во время наступления оккупанта в Киев. Работники НАБУ, оставшиеся в своих домах на оккупированных тогда территориях Киевской области, установили связь с Вооруженными Силами Украины и активно помогали украинским защитникам в уничтожении врага.

НАБУ (4230) Зеленский Владимир (20787) награда (1815)


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Топ комментарии
+22
Стесняюсь спросить, а по своему основному профилю НАБУ что сделало в этом непростом году?
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05.05.2022 19:00
+16
Чіпляє медальки замість того щоб рятувати азовців.
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05.05.2022 19:01
+12
Це ******* 🤣
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05.05.2022 19:13
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Правила форума Совет форумчан
Стесняюсь спросить, а по своему основному профилю НАБУ что сделало в этом непростом году?
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05.05.2022 19:00 Ответить
Я певно знаю що НІЧОГО! Вони кудись як щури протікали, а зараз повилазили за нагородами, при тому не за БОЙОВІ заслуги, а за те, що сиділи на телефонах та у месенджерах скидуапли друг другу інфу про переміщення колон рашистів.
Відкрию таємницю, цим також займалися всі мешканці окупованих та заблокованих територій. Я просто ВИМАГАЮ їх також всіх нагородити такими ж цяцянками!
Все буде Україна, НАБУ - майте честь, відмовтеся. Ви в душі знаєте що не достойні цих нагород! Не принижуйте їх вартість! Бо такі ж нагороди отримали справжні воїни України, справжні її захисники. Ви не можете с такими же орденами стояти з ними поруч, це принижує їхні справжні військові подвиги!!!
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05.05.2022 20:38 Ответить
У кого ви тут питаєте? Якщо б було і справді цікаво, до не кидались тут лайном, зайшли на будь-яку сторінку НАБУ у соціальній мережі.
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06.05.2022 00:24 Ответить
Чіпляє медальки замість того щоб рятувати азовців.
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05.05.2022 19:01 Ответить
Тепер ясно чому на днях Шабуня йому так не природньо вилизував....
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05.05.2022 22:34 Ответить
Це ******* 🤣
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05.05.2022 19:13 Ответить
А в ЗСУ когда начнут награждать?
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05.05.2022 19:13 Ответить
Так ризикували чиїмсь життям, що чуть не повсирались.
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05.05.2022 19:19 Ответить
І цьому... допомогла війна, став "героєм", а був би імпічмент.
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05.05.2022 19:25 Ответить
І буде!
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05.05.2022 19:29 Ответить
Не факт. Вся тупорила сциклива масовка буде підтримувати янєлоха, бо він "війну виграв".
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05.05.2022 19:33 Ответить
це точно - я тут посперечався на деяких форумах - дуже толерантно до речі висловлювався - так мен з гі...м змішали. Якби піймали - вбили б.
І ні однієї підтримки.
Глухі, сліпі - наш.... найвеличніший і крапка.

Страшно за країну..... може бути дуже погано....
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05.05.2022 20:10 Ответить
С логикой и совестью в ОП по всей видимости очень проблематично. Задержать родителей, жен, матерей "Азовцев" и доставить в полицию, продержать там несколько часов. Вместо того, что бы морально поддержать этих людей их под предлогом военного часа задерживают! Это не позор, это днище! Днище власти, которая не соизволила принять этих морально уставших людей (пусть не президент, пусть кто-то другой) поговорить, поддержать их задерживают и везут в околоток. Ребята (копы), у Вас совесть есть? Вам не стыдно? И почему я не удивлен.
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05.05.2022 19:33 Ответить
Щодо ДБР - так, а щодо НАБУ - брехня.
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06.05.2022 00:38 Ответить
Відповідно до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» № 1698-18, (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 47, ст.2051), Національне антикорупційне бюро України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових.

Я ни слова не нашел в обязанностях НАБУ про освобождение наших пленных и поиск мест дислокации рашистов.
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05.05.2022 19:39 Ответить
а де вони цікаво відзначились?? у Львові чи в Ужгороді?
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05.05.2022 19:41 Ответить
У Польщі.
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05.05.2022 20:47 Ответить
Альо! Він же не втік! Майте совість! Люди на Пороха клепали справи, не їли, не пили! Трошки навіть ВСУ покошмарили. Я вважаю заробили. Молодці.
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05.05.2022 19:41 Ответить
Це дніще , залишилось агента Гогілашвілі нагородити та вибачитись перед маланцем Трухіним.
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05.05.2022 20:07 Ответить
Цікаво , в полоні , в якій області вони перебувають ?
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05.05.2022 20:08 Ответить
и сцикух обязательно
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05.05.2022 20:30 Ответить
Астанавітє Землю! Я сойду....
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05.05.2022 20:54 Ответить
Не стесняюсь спросить, а где портнов? В бункере зеленского вместе с татаровым и дерьмаком? А где был дерьмак почти месяц? Бухал по кгбешной привычке от страха?
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05.05.2022 21:18 Ответить
 
 