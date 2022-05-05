Зеленский наградил 7 работников НАБУ, отличившихся в борьбе с российскими оккупантами. ФОТО

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды работникам Национального антикоррупционного бюро Украины, отличившимся в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Для меня честь отметить вашу отвагу. Я подробно знакомился с тем, что каждый и каждая из вас делали с первого дня полномасштабного вторжения Российской Федерации на нашу украинскую землю. Хочу поблагодарить вас за вашу службу, за ваш подвиг", – сказал президент.

За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение служебного долга Зеленский наградил семерых работников НАБУ орденами и медалями.

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину многие работники НАБУ наладили и обеспечили обмен информацией о местах содержания и пыток украинских защитников, установления дислокации и перемещения вражеских войск, а также разоблачения и задержания коллаборантов.

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Деятельность детективов НАБУ неоднократно спасала воинов от попадания во вражеские засады во время наступления оккупанта в Киев. Работники НАБУ, оставшиеся в своих домах на оккупированных тогда территориях Киевской области, установили связь с Вооруженными Силами Украины и активно помогали украинским защитникам в уничтожении врага.