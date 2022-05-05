Зеленский наградил 7 работников НАБУ, отличившихся в борьбе с российскими оккупантами. ФОТО
Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды работникам Национального антикоррупционного бюро Украины, отличившимся в борьбе с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Для меня честь отметить вашу отвагу. Я подробно знакомился с тем, что каждый и каждая из вас делали с первого дня полномасштабного вторжения Российской Федерации на нашу украинскую землю. Хочу поблагодарить вас за вашу службу, за ваш подвиг", – сказал президент.
За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение служебного долга Зеленский наградил семерых работников НАБУ орденами и медалями.
Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину многие работники НАБУ наладили и обеспечили обмен информацией о местах содержания и пыток украинских защитников, установления дислокации и перемещения вражеских войск, а также разоблачения и задержания коллаборантов.
Деятельность детективов НАБУ неоднократно спасала воинов от попадания во вражеские засады во время наступления оккупанта в Киев. Работники НАБУ, оставшиеся в своих домах на оккупированных тогда территориях Киевской области, установили связь с Вооруженными Силами Украины и активно помогали украинским защитникам в уничтожении врага.
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Відкрию таємницю, цим також займалися всі мешканці окупованих та заблокованих територій. Я просто ВИМАГАЮ їх також всіх нагородити такими ж цяцянками!
Все буде Україна, НАБУ - майте честь, відмовтеся. Ви в душі знаєте що не достойні цих нагород! Не принижуйте їх вартість! Бо такі ж нагороди отримали справжні воїни України, справжні її захисники. Ви не можете с такими же орденами стояти з ними поруч, це принижує їхні справжні військові подвиги!!!
І ні однієї підтримки.
Глухі, сліпі - наш.... найвеличніший і крапка.
Страшно за країну..... може бути дуже погано....
Я ни слова не нашел в обязанностях НАБУ про освобождение наших пленных и поиск мест дислокации рашистов.