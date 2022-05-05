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Украина начинает контрнаступление на Харьковщине. День 71 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

71-й день Народной войны Украины.

Россия начала обстреливать сама себя для еще большего нагнетания антиукраинской истерии. Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Устроит ли Украину что-нибудь, кроме капитуляции РФ? День 70 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Данилюк-Ярмолаева Марина (356) Буткевич Богдан (433)


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