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НАТО увеличит присутствие в Балтийском море, если Швеция подаст заявку, - Столтенберг

нато

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличит свое присутствие у границ Швеции и Балтийском море, пока рассматривается потенциальная заявка на вступление в альянс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я убежден, что мы найдем решение для нужд безопасности Швеции в переходный период", - сказал Столтенберг.

Швеция и соседняя Финляндия стремятся получить гарантии военной защиты во время процесса подачи заявки, для одобрения которой всем членам НАТО может потребоваться до года.

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"С момента, когда Швеция подает заявку, и НАТО говорит, что они хотят, чтобы Швеция присоединилась, НАТО имеет очень сильные обязательства по обеспечению безопасности Швеции", - сказал Столтенберг и добавил, что это будет включать увеличение присутствия вокруг Швеции и в Балтийском море. 

Ранее Великобритания заявила, что поможет Финляндии в случае нападения России независимо от того, является ли страна членом НАТО.

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чем больше увеличат рядом с границей рф тем меньше к нам будет ползти орков
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05.05.2022 19:56 Ответить
В бюрократическом новоязе сказал что Балтийское море станет озером НАТО в тот же день когда Швеция подаст заявку. Что в общем хорошо всем кроме РФ и ее чирью КО.
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05.05.2022 20:26 Ответить
дивно що Столтенберг не візжить що не можна допустити війни нато з мордором
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05.05.2022 20:40 Ответить
 
 