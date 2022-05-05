НАТО увеличит присутствие в Балтийском море, если Швеция подаст заявку, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличит свое присутствие у границ Швеции и Балтийском море, пока рассматривается потенциальная заявка на вступление в альянс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я убежден, что мы найдем решение для нужд безопасности Швеции в переходный период", - сказал Столтенберг.

Швеция и соседняя Финляндия стремятся получить гарантии военной защиты во время процесса подачи заявки, для одобрения которой всем членам НАТО может потребоваться до года.

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"С момента, когда Швеция подает заявку, и НАТО говорит, что они хотят, чтобы Швеция присоединилась, НАТО имеет очень сильные обязательства по обеспечению безопасности Швеции", - сказал Столтенберг и добавил, что это будет включать увеличение присутствия вокруг Швеции и в Балтийском море.

Ранее Великобритания заявила, что поможет Финляндии в случае нападения России независимо от того, является ли страна членом НАТО.