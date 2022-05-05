Российские оккупанты безуспешно пытались взять под контроль Попасную и Рубежное, - Генштаб о боях на Донецком направлении

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении на Донецком направлении

Как информирует Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Донецком направлении противник пытался завладеть Попасной, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на города Лиман и Северодонецк, не имел успеха".

Читайте: На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов, уничтожены 5 танков, 2 самолета и 2 беспилотника, - штаб ООС