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Российские оккупанты безуспешно пытались взять под контроль Попасную и Рубежное, - Генштаб о боях на Донецком направлении

генштаб,зсу

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении на Донецком направлении

Как информирует Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Донецком направлении противник пытался завладеть Попасной, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на города Лиман и Северодонецк, не имел успеха".

Читайте: На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов, уничтожены 5 танков, 2 самолета и 2 беспилотника, - штаб ООС

Генштаб ВС (6447) Донбасс (26957)


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05.05.2022 19:41 Ответить
Нужно усиливать и идти в контратаку уничтожая все на своем пути и палить со всех вооружений!!!
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05.05.2022 20:08 Ответить
Все що московити можуть взяти так це болта за щоку
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05.05.2022 21:32 Ответить
 
 