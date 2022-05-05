Российские оккупанты безуспешно пытались взять под контроль Попасную и Рубежное, - Генштаб о боях на Донецком направлении
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении на Донецком направлении
Как информирует Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "На Донецком направлении противник пытался завладеть Попасной, взять под полный контроль город Рубежное и обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления в направлениях на города Лиман и Северодонецк, не имел успеха".
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Urs
показать весь комментарий05.05.2022 19:41 Ответить Мне нравится 13 Ссылка
DmitrySviridon #501268
показать весь комментарий05.05.2022 20:08 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Gen Pan
показать весь комментарий05.05.2022 21:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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