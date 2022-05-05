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Путин извинился перед правительством Израиля за слова Лаврова о "еврейских корнях Гитлера"

путин,путін

Президент России Владимир Путин принес официальные извинения израильскому премьеру Нафтали Беннету за слова Лаврова "о еврейских корнях Гитлера".

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает российское РБК со ссылкой на пресс-службу Беннета.

В сообщении отмечается: "Канцелярия премьер-министра Израиля рассказала свою версию разговора премьера Нафтали Беннета с Владимиром Путиным. Там сообщили, что президент России извинился за слова главы МИД Сергея Лаврова. Тот ранее заявил о возможных еврейских корнях Гитлера.

"Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте".

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской Mediaset предположил, что у Адольфа Гитлера "тоже была еврейская кровь". Это был ответ на вопрос, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи евреем, говорит о "несостоятельности" "денацификации" своей страны.

антисемитизм (230) Израиль (1939) Лавров Сергей (2324) путин владимир (31530)


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Топ комментарии
+56
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·
48 хв
Що в першу чергу роблять рашисти на окупованих територіях.Змінюють назви російською мовою,ставлять леніна,переслідують священників ПЦУ та вішають свої ганчірки.Тобто роблять все те, що не намажеш на хліб.Дивно?Насправді ні, тому що те, що не мажеться на хліб є базовими речами.
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05.05.2022 19:50
+52
Путин *****!
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05.05.2022 19:48
+26
Так вот, кто - подтиральщик.

То перед сербами за ляпы Захаровой извиняется, теперь за Лаврушкой гов...о зализывает...
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05.05.2022 19:50
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Хм , а коняка і досі ж на посаді своїй , то він і далі буде головою мзс ? Ізраїль це схавав ?
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05.05.2022 20:41 Ответить
А шо воно,тобто х...ло вміє вибачатися?
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05.05.2022 20:43 Ответить
В росСМИ этого не признают, а еврейчики обманутся рады..
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05.05.2022 20:45 Ответить
В россми конечно не признают - нипапасанячи это. А вот DW, BBC и Jerusalem Post уже подтвердили.
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05.05.2022 21:27 Ответить
Пізно всрався, Путлер.
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05.05.2022 20:45 Ответить
Пусть пристрелит лошадь и сам заодно пристрелится.
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05.05.2022 20:45 Ответить
Ошибка от того, что не поменяли названия рашки на московию
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05.05.2022 20:48 Ответить
пошёл он на *** со своими извинениями ***ло поганое!
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05.05.2022 20:52 Ответить
Что ж ты фюрер сдал назад? (с)
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05.05.2022 21:01 Ответить
А вы говорите неадекватный. Очень адекватный социопат...
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05.05.2022 21:23 Ответить
Теперь понятно кто стоит за кремлем и путиным.
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05.05.2022 21:26 Ответить
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05.05.2022 21:31 Ответить
пуйло подписка лошади. Во как у них все закручено...
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05.05.2022 21:32 Ответить
Есть книжка "Адольф Гитлер - основатель Израиля". Автор - Хеннеке Кардель. Издана в Женеве в 1976 году. С фотографиями. Книга как раз про корни Гитлера и его ближайшее окружение. Кстати, переиздана и в Москве, в 2004 году. За 3 года до ввода в России советского гимна и начала разворота к сталинизму. В интернете есть.
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05.05.2022 21:34 Ответить
Полтораста лет спустя нельзя, конечно, доказать с полной уверенностью высокую степень вероятности того, что дедом Гитлера по отцовской линии был еврей Франкенбергер. Но абсолютно точно, что Гитлер знал, что Франкенбергер платил за его отца Алоиза, и страх того, что этот Франкенбергер действительно его дед, не покидал Гитлера никогда и определял всю его жизнь, был стимулом всех его действий. (с)

Скріншот з тої книги:

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05.05.2022 23:54 Ответить
и что теперь евреи будут целоваться в десна с кацапами как ни в чем не бывало? и помощь нам отменят??
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05.05.2022 21:43 Ответить
Путин кацап только по паспорту.
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05.05.2022 21:50 Ответить
Дивно якось. ху`ло наче й "вибачився" але цього ніхто не чув. Тобто, жодна офіційна особа публічно нічого не сказала. Тільки якась "РБК" із посиланням на прес-службу Беннета. Наче, ху~ло, в телефонній розмові з Беннетом, наче щось сказав. От ви серйозно? Таки сказав? Більше схоже на те, що прем`єр Ізраїлю Беннет просто намагається "відмити брудну сраку ху"ла", і все. Цікаво, ху"ло хоч про це знає? Що він нібито про щось "вибачався" за свого коня Лаврова в телефоні перед Беннетом? Це навіть не "цирк". Це підлога. Плінтус. Щось нижче самого плінтусу. Краще б вони вже вони нічого ніхто не казав.
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05.05.2022 21:54 Ответить
Наверно, ему сообщили, что в Израиле хорошие психиатры и его могут вылечить, но это ему не поможет. Понятно, что Лавров без разрешения хозяина не дел бы таких заявлений. Это также ясно,как кадыровцы не стали бы убивать Немцова, без устного приказа ефрейтора
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05.05.2022 22:01 Ответить
От, **** та євпейська держава... А послати , чи ігнорувати його вибачення він не міг ? Те, що нищать українських євреїв ракетами , бомбами тут в українських містах, то Ізаїлю пох ...
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05.05.2022 22:10 Ответить
Раз офіційно сказали, що вибачився, але на очі не видно було, то певно ***** в своєму репертуарі, кинув євреям, щось типу : Наша капаська організація, ну типо не удобо вышло.. примите меры.
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05.05.2022 22:31 Ответить
Во-первых : поздно , поезд ушел для козломордых.
Во-вторых : разбрасываться словами много-многолетнему "светилу" международной политики лавроконю это непростительно (мягко говоря)
В третьих : среди простых граждан Израиля уже очернена "репутация" мордора.
В четвертых : в доказательство искупления вины было бы публичное наказание лаврова, что очень сомнительно
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05.05.2022 23:01 Ответить
От і все, тепер євреї знову в засос з фашистами. Для них головне щоб не згадували національність бабусі Гітлера, а дружні стосунки з фюрером фашистів це нормально. Ці фашисти укпраїнців вбивають, не євреїв. Забули євреї, як українці рятували їхніх дітей і не тільки дітей під час Другої світової
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05.05.2022 23:59 Ответить
ого, редчайший случай.
значит боится израильтян.
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06.05.2022 08:33 Ответить
сдрейфил коротышка
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06.05.2022 09:10 Ответить
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