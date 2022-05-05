Путин извинился перед правительством Израиля за слова Лаврова о "еврейских корнях Гитлера"
Президент России Владимир Путин принес официальные извинения израильскому премьеру Нафтали Беннету за слова Лаврова "о еврейских корнях Гитлера".
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает российское РБК со ссылкой на пресс-службу Беннета.
В сообщении отмечается: "Канцелярия премьер-министра Израиля рассказала свою версию разговора премьера Нафтали Беннета с Владимиром Путиным. Там сообщили, что президент России извинился за слова главы МИД Сергея Лаврова. Тот ранее заявил о возможных еврейских корнях Гитлера.
"Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской Mediaset предположил, что у Адольфа Гитлера "тоже была еврейская кровь". Это был ответ на вопрос, что президент Украины Владимир Зеленский, будучи евреем, говорит о "несостоятельности" "денацификации" своей страны.
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Во-вторых : разбрасываться словами много-многолетнему "светилу" международной политики лавроконю это непростительно (мягко говоря)
В третьих : среди простых граждан Израиля уже очернена "репутация" мордора.
В четвертых : в доказательство искупления вины было бы публичное наказание лаврова, что очень сомнительно
значит боится израильтян.