Из-за блокирования портов оккупантами некоторым странам грозит голод и вынужденная миграция, - ООН

Если украинские южные порты немедленно не будут разблокированы Россией для экспорта, мир ожидает глобальный продовольственный кризис.

Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Случится глобальный кризис продовольственной безопасности, цены будут расти в течение 6-9 месяцев и после этого возможны проблемы с доступностью пищи в следующем году", - подчеркнул он.

По его словам, особое влияние будет ощущаться в беднейших странах.

"Влияние на продовольственную безопасность, особенно в самых бедных странах, будет огромным. Богатые страны столкнутся с ростом цен, будет сложно, но у бедных может идти речь о голоде, дестабилизации и массовой вынужденной миграции. Поэтому мы должны обеспечить работу этих портов", - подчеркнул дипломат, только что вернувшийся из поездки в Одессу.

Бисли добавил, что ситуация в мире сейчас напряженнее, чем во время "арабской весны" 10 лет назад, которая привела к смене правящих режимов в нескольких странах. "По всему миру уже проходят протесты из-за инфляции и цен на продовольствие, и ситуация будет только существенно ухудшаться", - подчеркнул директор Всемирной продовольственной программы.

Он подчеркнул, что "весь мир заплатит, если украинские порты не возобновят работу, это не только украинская проблема".

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