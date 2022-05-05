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Новости Война
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Из-за блокирования портов оккупантами некоторым странам грозит голод и вынужденная миграция, - ООН

одесса,порт

Если украинские южные порты немедленно не будут разблокированы Россией для экспорта, мир ожидает глобальный продовольственный кризис.

Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Случится глобальный кризис продовольственной безопасности, цены будут расти в течение 6-9 месяцев и после этого возможны проблемы с доступностью пищи в следующем году", - подчеркнул он.

По его словам, особое влияние будет ощущаться в беднейших странах.

"Влияние на продовольственную безопасность, особенно в самых бедных странах, будет огромным. Богатые страны столкнутся с ростом цен, будет сложно, но у бедных может идти речь о голоде, дестабилизации и массовой вынужденной миграции. Поэтому мы должны обеспечить работу этих портов", - подчеркнул дипломат, только что вернувшийся из поездки в Одессу.

Бисли добавил, что ситуация в мире сейчас напряженнее, чем во время "арабской весны" 10 лет назад, которая привела к смене правящих режимов в нескольких странах. "По всему миру уже проходят протесты из-за инфляции и цен на продовольствие, и ситуация будет только существенно ухудшаться", - подчеркнул директор Всемирной продовольственной программы.

Он подчеркнул, что "весь мир заплатит, если украинские порты не возобновят работу, это не только украинская проблема".

Также читайте: "Человеческая катастрофа" ожидает мир из-за войны в Украине, - Всемирный банк

голод (148) ООН (4187) порт (739)


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Топ комментарии
+6
Передайте, что мы очень озабочены.
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05.05.2022 20:15
+4
І все рівно всі бояться *****, от до якої межі повинно дійти все , щоб оон сказали прямий ультиматум ***** ? Накшталт - "або ти забираєш ******** або ми їх накуй топимо всі через 3 дні"
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05.05.2022 20:19
+4
Те кто нам помогает, голодать не будут.А на Африку нас...ть. Раша пусть кормит.
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05.05.2022 20:21
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Ну как бы урожай всё равно будет в два раза меньше, так что встречайте осенью кучу проблем. Заполыхает по всему шарику.
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05.05.2022 20:08 Ответить
да вы там не спешите, ннада ниииимного подождать
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05.05.2022 20:11 Ответить
Передайте, что мы очень озабочены.
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05.05.2022 20:15 Ответить
Крайнє стурбовані
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05.05.2022 20:32 Ответить
Саме цього ***** і добивалося. Питання в іншому, як ви до цього допустили?
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05.05.2022 20:16 Ответить
І все рівно всі бояться *****, от до якої межі повинно дійти все , щоб оон сказали прямий ультиматум ***** ? Накшталт - "або ти забираєш ******** або ми їх накуй топимо всі через 3 дні"
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05.05.2022 20:19 Ответить
Те кто нам помогает, голодать не будут.А на Африку нас...ть. Раша пусть кормит.
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05.05.2022 20:21 Ответить
Мільйони біженців і Європу призведуть до того що сьогоднішні уряди будуть на наступних виборах знесені. А значить велика вірогідність розпаду антиросійської коаліції в підтримку України.
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05.05.2022 20:28 Ответить
Не будет миллионов беженцев. Европа уже научилась справляться с этим. А вот на местах будут взрывы, гражданские войны и бардак. Я вот прогнозируют потерю Китаем влияния. Но это мой прогноз.
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05.05.2022 20:31 Ответить
Європа просто створила табори біженців в Туреччині і інших місцях і платить туди гроші. Але голод цю схему зруйнує. НАТО хоче, щоб Україна зруйнувала військову могутність РФ, знесилила її. Жалюгідні боягузи. Крім Британії, прибалтів і Польщі
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05.05.2022 20:42 Ответить
Ну Турция тоже начнет иметь траблы, кстати. Короче, всё что было хрупким и держалось на соплях начнет шататься, как это всегда было в кризисах. Европе ничего не грозит.
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05.05.2022 20:48 Ответить
Я очень, ну просто невыносимо, как очень озабочен и выражаю по этому поводу просто крайне озабоченную озабоченность.
ПыСы. А они, в этих странах, на своей земле, работать не пробовали?
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05.05.2022 20:23 Ответить
У них перенаселенность давно. Если бы у нас население было не условно тридцать миллионов, а двести, то тоже были бы сейчас проблемы. Но нас относительно мало как для такой территории.
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05.05.2022 20:26 Ответить
Это где интересно такая перенаселенность? В латинской америке или центральной африке, где тропики, весь год среднее +25 и можно по три урожая в год собирать? Да всю планету можно едой завалить. Просто у кого-то руки из ж....ы.
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05.05.2022 21:30 Ответить
Я поздоровляю НАТО, паперову організацію, таку як ООН, які на своє нікчемне існування витрачають сотні мільярдів, але нездатні забезпечити бодай якусь безпеку в світі. Також я поздоровляю Європу, де сьогоднішні уряди будуть знесені на майбутніх виборах через непосильне міграційне навантаження. Добоялися .... мать
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05.05.2022 20:25 Ответить
НАТО свою задачу исполняет. Вот ООН нет. Ну ничего удивительного, когда у них в советах по правам человека заседают арабы, а единственное что их волнует это "геноцид" палестинцев.
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05.05.2022 20:27 Ответить
Ти газети читаєш, чи ти не чітатєль а пісатєль? Прочитай що сказала Ліз Трасс на обіді у лорда-мера на днях. Зроби поправку на політкоректність і переведи її слова на людську мову. Для чого організація на очах якої вбивають тисячі людей, гвалтують дітей, ******** лікарні а НАТО сидить обіср не і труситься щоб не було війни, хоча мігранти, фінансування проросійських партій, корупція політичного класу це в підсумку приведе НАТО до поразки з глобальними наслідками?
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05.05.2022 20:36 Ответить
Цель НАТО в том чтобы не нападали на членов НАТО. Задача выполняется на сто процентов.
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05.05.2022 20:49 Ответить
Це твоя думка, а до Британії вже дійшло, що така думка помилкова, бо цю дитячу схему безпеки легко зруйнувати, про що і сказала Ліз Трасс. Це навіть мені зрозуміло, в ********* світі неможливо створити острів безпеки, коли тебе оточують диктаторські країни, яким правила до одного місця
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05.05.2022 21:27 Ответить
Якось насра**. Хто голодувати буде, Африка і інші попуаси які підтримують путіна і війну в Україні. Нічого страшного поголодають, а там і розуму наберуться.
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05.05.2022 20:25 Ответить
Передайте им нашу ГЛУБОКУЮ озабоченность).
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05.05.2022 20:28 Ответить
Це кара европі за те що були сліпі німі і загравали с орками !За ті сотні тисяч життів починаючи с Чечні.
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05.05.2022 20:47 Ответить
Так вы же в этом и виноваты , 23-ри года не можете этого ******** ***** остановить . Зато нет третьей мировой . Я помню как ...банутая Гретта приплыла , и все ООН было на ушах , а тут война и голод , фигня какая то . Реакция не совсем адекватная на события
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05.05.2022 20:52 Ответить
, вот это, самое правильное решение , добавить нечего
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05.05.2022 21:03 Ответить
Ну так пусть эти ребята из Африки и других бедных стран планеты едут воевать или партизанить и так далее, в чём проблема причём их наша украинская армия не собирается ни в коем случае использовать в качестве пушечного мяса,в отличие от врага , вперёд Африка и другие ,вместе легче будет
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05.05.2022 21:08 Ответить
Передайте им там в ихнем ООНе что у нас уже озабоченности заканчиваются.
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05.05.2022 21:25 Ответить
Біслі провокатор. Може комусь і вигідно, аби те, що він каже було правдою - зробити на цьому свої політичний та економічний гешефти. Але, врожай в Україні, якщо й буде менший, то не надто сильно. І таких наслідків, про які він каже, явно не спричинить. Хоча й може спровокувати певне підвищення ціни на ринках. Але ціни вже ростуть в наслідок інфляції. Бо комусь захотілося "зупинити" економіку на два роки. Погратися в локдауни (у створення криз).
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05.05.2022 23:18 Ответить
А що ковід вже забувся?Хтось дуже хотів мільони-мільярдів.Ось ви оони,пасе .червоні крести підпорядкованіні рокшильдам і заклали підгрунтя цій продовольчий кризі.Хотіли списати все на війну.але тут десь не по сценарію взялась Україна з небаченим патріотизмом.Так війна загострила ці проблеми.але вами були послаблені економіки країн.
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05.05.2022 23:25 Ответить
 
 