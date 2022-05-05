Российские оккупанты на юге Украины осуществляют фортификационное оборудование позиций, - Генштаб

На юге Украины российские оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых позициях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мероприятий в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на территорию подконтрольную украинским властям. В то же время оккупантами принимаются меры пополнения потерь личного состава за счет ускоренной подготовки военнослужащих военной службы по контракту".

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