Российские оккупанты на юге Украины осуществляют фортификационное оборудование позиций, - Генштаб
На юге Украины российские оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых позициях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В сообщении отмечается: "На Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.
На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мероприятий в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на территорию подконтрольную украинским властям. В то же время оккупантами принимаются меры пополнения потерь личного состава за счет ускоренной подготовки военнослужащих военной службы по контракту".
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Викури їх потім..
Поэтому на первом месте разрушение логистических цепочек.
А за судьбу Херсона не беспокойтесь-штурмовать его никто не будет и защищать его тоже кацапы не будут.
Херсон без штурма не взять как и весь юг !
шукати ті склади з супутника і стріляти в поставки палива