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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты на юге Украины осуществляют фортификационное оборудование позиций, - Генштаб

рф,армія,окупанти

На юге Украины российские оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых позициях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "На Южнобугском направлении противник сосредоточил усилия на фортификационном оборудовании позиций, пополнении запасов боеприпасов, горючего и материально-технических средств.

На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мероприятий в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации на территорию подконтрольную украинским властям. В то же время оккупантами принимаются меры пополнения потерь личного состава за счет ускоренной подготовки военнослужащих военной службы по контракту".

Читайте: Российские оккупанты безуспешно пытались взять под контроль Попасную и Рубежное, - Генштаб о боях на Донецком направлении

армия РФ (19613) Генштаб ВС (6447)


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Топ комментарии
+14
Алле, Генштаб! Не делайте мне нервы! Лучше раскажите как вы разгромили те фортификации
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05.05.2022 20:18
+12
На півдні України російські окупанти намагаються закріпитися на досягнутих позиціях.

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05.05.2022 20:25
+8
Армянам не особо помогли фортификации в Карабахе.
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05.05.2022 20:20
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Алле, Генштаб! Не делайте мне нервы! Лучше раскажите как вы разгромили те фортификации
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05.05.2022 20:18 Ответить
Взорвут мосты,отрежут кацапов от снабжения.После этого их можно брать голыми руками.
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05.05.2022 20:26 Ответить
Навіщо бруднити руки?! Гаубицями на глибину 5-7 метрів все перемелюється в пил. Мені окупантів не шкода. То ж хай будують нори і наварюють курятники на танки - чим би дурне не балувалось аби було зайняте.
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05.05.2022 20:31 Ответить
думаете вони знають що це таке? ні! для них фортіфікація- це коли срати з окопу виходять в тил щоб не смерділо.. от і вся фортіфікація
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05.05.2022 20:20 Ответить
Армянам не особо помогли фортификации в Карабахе.
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05.05.2022 20:20 Ответить
а сколько лет они там сидели и обстреливали мирных?
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05.05.2022 20:30 Ответить
К сожалению, рашисты - это не армяне - их банально гораздо больше и оснащены они гораздо лучше.
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05.05.2022 20:34 Ответить
Отже не збираються просуватись далі.
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05.05.2022 20:20 Ответить
На Юге они все уже поимели, кроме Мариуполя, дальше продвигаться после того как сделают в Херсоне "руССкий мир"
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05.05.2022 20:29 Ответить
Вся ця фігня закінчиться в один день, як буде розх...ен кимськи міст. Ще не довго залишилося чекати. Кацапам буде піз...єц і в полон їх не будемо брати.
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05.05.2022 20:22 Ответить
а чи не пізно за міст згадувать ??? у них уже за 2 дні був сухопутний коридор з бамбасу до криму дякуючи за вумному командуванню від від зе -шобли !! його тоді на було херачить коли сутками перли все і всі ...
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05.05.2022 20:39 Ответить
Сухопутный корридор фактически весь простреливается
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05.05.2022 22:23 Ответить
с помощью полицаев и коллаборантов, которые ждали прихода орков до последнего, чтобы встать в ряды предателей.
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05.05.2022 20:24 Ответить
‼️повідомляють про вибухи у аеропорту Мелітополя, в повітря підняли літаки рашистів https://t.me/info_zp/7403
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05.05.2022 20:24 Ответить
Це в шосте, чи вже в восьме?
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05.05.2022 20:25 Ответить
Байрактарам та дронам ті фортифікації до сраки.
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05.05.2022 20:24 Ответить
Не до сраки. Навіть при прямому влучанні у окоп багато орків там не вбити...геть інші справа, коли окопу немає...
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05.05.2022 20:33 Ответить
Никто ничего штурмовать на юге не будет,вот посмотрите-расстреляют крымский мост,и нанесут удар к Мелитопольской развилке-в итоге вся южная группировка окажется в логистическом тупике
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05.05.2022 22:18 Ответить
Розвідка.... Почекати "заселення" до фортифікацій і потім Байрактар.
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05.05.2022 20:24 Ответить
На півдні України російські окупанти намагаються закріпитися на досягнутих позиціях.

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05.05.2022 20:25 Ответить
Окопуються...
Викури їх потім..
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05.05.2022 20:26 Ответить
Байрактарам та дроникам ті окопи до сраки.
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05.05.2022 20:41 Ответить
Пример Донбасса как ВСУ там сделали оборону и окопались.Долго ми потом их будем выкуривать на юге и сколькомя жизнями не говоря о разрушениях?Херсон и другие области юга нада атаковать постоянно и орков накрывать.Херсон вообще ключ к югу его нада освобождать.
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05.05.2022 20:44 Ответить
При разрушенной логистике-при таком длинном плече снабжения-никаких донбасских укреплений не будет.
Поэтому на первом месте разрушение логистических цепочек.
А за судьбу Херсона не беспокойтесь-штурмовать его никто не будет и защищать его тоже кацапы не будут.
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05.05.2022 22:22 Ответить
Ти видимо из тех кто на Марсе и думаешь что там все одуванчики сдувают.
Херсон без штурма не взять как и весь юг !
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06.05.2022 02:18 Ответить
хочуть закріпити позиції, як з кримом було, закріпились на перешийку і тіпа там вже кордон мордора
шукати ті склади з супутника і стріляти в поставки палива
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05.05.2022 20:26 Ответить
Ай молодцы, там вас и похороним. У нас скоро рефрижераторных вагонов для ваших поджаренных трупиков не останется.
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05.05.2022 20:27 Ответить
Ну и на *** ,лучше сразу на Чернобаевку ,так оно быстрее и надёжней .
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05.05.2022 20:29 Ответить
.
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05.05.2022 20:48 Ответить
Закопали танки в землю в селах а наші не можуть бити артою по мирних жителях.
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05.05.2022 21:16 Ответить
Да, сейчас орки под Херсоном роют и бетонируют много, очень много. Херсонская и небольшая часть Николаевской областей потеряны - как только верх.гл. убрал с Николаева генерала Марченко.
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05.05.2022 21:17 Ответить
Эти ******** поснимали плиты с каналов укрылись ими в два слоя.
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05.05.2022 21:21 Ответить
 
 