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Люксембург предоставил украинской армии вооружение на 50 миллионов евро, - премьер Беттель

люксембург

Люксембург предоставил украинской армии вооружение на сумму в 50 млн. евро. Кроме того, страна поддерживает беженцев и оказывает гуманитарную помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Такое заявление сделал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель во время проходящей в четверг в Варшаве Конференции доноров для помощи Украине.

"Вдобавок к нашей гуманитарной помощи Люксембург выделил в общей сложности 100 млн евро для приема беженцев на национальном уровне, а также поддержал украинскую армию оборонным вооружением стоимостью 50 млн евро", - заявил он.

По словам Беттеля, с начала российского вторжения Люксембург выделил также 3 млн. евро гуманитарной помощи Украине, а также поставил 50 тонн медицинского и противопожарного оборудования.

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помощь (7863) Люксембург (120)


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Топ комментарии
+13
Размер Люксембурга, как 3 часть Николаева, где я живу, но 50 млн долларов для Николаева это немыслеямая сумма даже для нужд города, не то, чтобы ещё кому-то их дарить. Между нами и Европой не пропасть, а 10 пропастей.
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05.05.2022 20:48
+11
Все помогают, чем могут - в этом единстве сила! большого монстра по одиночке не победить, а когда много маленьких стран объединяется, то у монстра нет шансов!
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05.05.2022 20:49
+7
Щиро дякуємо!
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05.05.2022 20:53
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Размер Люксембурга, как 3 часть Николаева, где я живу, но 50 млн долларов для Николаева это немыслеямая сумма даже для нужд города, не то, чтобы ещё кому-то их дарить. Между нами и Европой не пропасть, а 10 пропастей.
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05.05.2022 20:48 Ответить
Люксембург в общем то старое королевство с достоинством. А не сранное болото с люмпеном и чекистами к рулю.
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05.05.2022 20:54 Ответить
Люксембуржці у 2СВ за Гітлера воювали.
На центральній площі їх столиці на відповідному монументі так і написано.

А країна реально дуже дорога. Навіть на один день туристу з'їздити з Німеччини. Біженцям там робити нічого
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05.05.2022 21:46 Ответить
В чём смысл вашего поста? Не будем идти и преодолевать 10 - там на севере лучше - ничего не надо преодолевать. Или, что имели в виде.
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05.05.2022 21:08 Ответить
Неудивительно, что Николаев так беден с такими малограмотными жителями.
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05.05.2022 21:38 Ответить
Николаев 3-й в Украине по зарплатам, так что неграмотность здесь проявили только вы)
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05.05.2022 21:57 Ответить
30 самых высокооплачиваемых городов:

(средняя заработная плата в гривнах на второй квартал 2020 года)

1.Энергодар 22,760 (запорожская)
2.Вараш 22,163 (ровенская)
3.Южноукраинск 21,289 (николаевская)
4.Южное 20,387 (одесская)
5.Нетешин 19,778 (хмельницкая)
6.Мариуполь 16,876 (донецкая)
7.Авдеевкa 16,510 (донецкая)
8.Покровск 15,897 (донецкая)
9.Горишние Плавни 15,785 (полтавская)
10.Славутич 15,689 (киевская)
11.Киев 15,618
12.Ладыжин 15,214 (винницкая)
13.Обухов 15,024 (киевская)
14.Терновка 14,197 (днепровская)
15.Кривой Рог 13,212 (днепровская)
16.Борисполь 12,572 (киевская)
17.Бурштын 12,563 (ивано-франковская)
18.Березань 12,174 (киевская)
19.Новогродовка 11,973 (донецкая)
20.Черноморск 11,396 (одесская)
21.Никополь 11,330 (днепровская)
22.Каменское 11,312 (днепровская)
23.Ахтырка 11,309 (сумская)
24.Бровары 11,275 (киевская)
25.Запорожье 11,178
26.Краматорск 11,155 (донецкая)

27.Жёлтые Воды 11,062 (днепровская) 28.Северодонецк 11,054 (луганская) 29.Рубежное 10,916 (луганская) 30.Новоднестровск 10,874 (черновицкая)

Киев не попал даже в десятку. Впрочем, кроме столицы, из всех административных центров лишь Запорожье и Краматорск сумели попасть в тридцатку.
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06.05.2022 00:01 Ответить
Средняя месячная зарплата по регионам Украины в январе 2022 (грн.)
Средняя
зарплатаhttps://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2022-01?sort=down Изменение относительно
предыдущего месяцаОтклонение от
средней з/п по УкраинеУкраина14577
-2876-16.5%

Винницкая12555
-2917-18.9%-2022-13.9%Волынская11735
-2834-19.5%-2843-19.5%Днепропетровская14479
-1311-8.3%-98-0.7%Донецкая15480
-1711-10.0%9036.2%Житомирская12123
-2498-17.1%-2454-16.8%Закарпатская12115
-3661-23.2%-2463-16.9%Запорожская14510
-2357-14.0%-68-0.5%Ивано-Франковская11827
-2160-15.4%-2750-18.9%Киевская15152
-2257-13.0%5753.9%Кировоградская11658
-1674-12.6%-2920-20.0%Луганская12266
-3517-22.3%-2311-15.9%Львовская12936
-2326-15.2%-1642-11.3%Николаевская14382
-4032-21.9%-196-1.3%Одесская12960
-2418-15.7%-1617-11.1%Полтавская13412
-2578-16.1%-1166-8.0%Ровенская13358
-3844-22.3%-1219-8.4%Сумская12119
-2483-17.0%-2458-16.9%Тернопольская11455
-2928-20.4%-3122-21.4%Харьковская12510
-2333-15.7%-2068-14.2%Херсонская11778
-2475-17.4%-279
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06.05.2022 00:02 Ответить
Все помогают, чем могут - в этом единстве сила! большого монстра по одиночке не победить, а когда много маленьких стран объединяется, то у монстра нет шансов!
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05.05.2022 20:49 Ответить
Про те й НАТО.
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05.05.2022 22:25 Ответить
Пусть посанкционирует по российским оффшорным контам. Может наскребёт ещё несколько миллиардов. Панаме и островам всяким тоже приготовится.
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05.05.2022 20:52 Ответить
Щиро дякуємо!
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05.05.2022 20:53 Ответить
Боже мій! Того Люксембургу кіт наплакав, а серце у людей як у лева!
Дякую вам, любі наші люксембургці!
Після війни тиждень буду вас по Харкову возити безкоштовно!!!
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05.05.2022 21:38 Ответить
 
 