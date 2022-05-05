Люксембург предоставил украинской армии вооружение на 50 миллионов евро, - премьер Беттель
Люксембург предоставил украинской армии вооружение на сумму в 50 млн. евро. Кроме того, страна поддерживает беженцев и оказывает гуманитарную помощь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Такое заявление сделал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель во время проходящей в четверг в Варшаве Конференции доноров для помощи Украине.
"Вдобавок к нашей гуманитарной помощи Люксембург выделил в общей сложности 100 млн евро для приема беженцев на национальном уровне, а также поддержал украинскую армию оборонным вооружением стоимостью 50 млн евро", - заявил он.
По словам Беттеля, с начала российского вторжения Люксембург выделил также 3 млн. евро гуманитарной помощи Украине, а также поставил 50 тонн медицинского и противопожарного оборудования.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На центральній площі їх столиці на відповідному монументі так і написано.
А країна реально дуже дорога. Навіть на один день туристу з'їздити з Німеччини. Біженцям там робити нічого
(средняя заработная плата в гривнах на второй квартал 2020 года)
1.Энергодар 22,760 (запорожская)
2.Вараш 22,163 (ровенская)
3.Южноукраинск 21,289 (николаевская)
4.Южное 20,387 (одесская)
5.Нетешин 19,778 (хмельницкая)
6.Мариуполь 16,876 (донецкая)
7.Авдеевкa 16,510 (донецкая)
8.Покровск 15,897 (донецкая)
9.Горишние Плавни 15,785 (полтавская)
10.Славутич 15,689 (киевская)
11.Киев 15,618
12.Ладыжин 15,214 (винницкая)
13.Обухов 15,024 (киевская)
14.Терновка 14,197 (днепровская)
15.Кривой Рог 13,212 (днепровская)
16.Борисполь 12,572 (киевская)
17.Бурштын 12,563 (ивано-франковская)
18.Березань 12,174 (киевская)
19.Новогродовка 11,973 (донецкая)
20.Черноморск 11,396 (одесская)
21.Никополь 11,330 (днепровская)
22.Каменское 11,312 (днепровская)
23.Ахтырка 11,309 (сумская)
24.Бровары 11,275 (киевская)
25.Запорожье 11,178
26.Краматорск 11,155 (донецкая)
27.Жёлтые Воды 11,062 (днепровская) 28.Северодонецк 11,054 (луганская) 29.Рубежное 10,916 (луганская) 30.Новоднестровск 10,874 (черновицкая)
Киев не попал даже в десятку. Впрочем, кроме столицы, из всех административных центров лишь Запорожье и Краматорск сумели попасть в тридцатку.
Средняя
зарплатаhttps://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2022-01?sort=down Изменение относительно
предыдущего месяцаОтклонение от
средней з/п по УкраинеУкраина14577
-2876-16.5%
Винницкая12555
-2917-18.9%-2022-13.9%Волынская11735
-2834-19.5%-2843-19.5%Днепропетровская14479
-1311-8.3%-98-0.7%Донецкая15480
-1711-10.0%9036.2%Житомирская12123
-2498-17.1%-2454-16.8%Закарпатская12115
-3661-23.2%-2463-16.9%Запорожская14510
-2357-14.0%-68-0.5%Ивано-Франковская11827
-2160-15.4%-2750-18.9%Киевская15152
-2257-13.0%5753.9%Кировоградская11658
-1674-12.6%-2920-20.0%Луганская12266
-3517-22.3%-2311-15.9%Львовская12936
-2326-15.2%-1642-11.3%Николаевская14382
-4032-21.9%-196-1.3%Одесская12960
-2418-15.7%-1617-11.1%Полтавская13412
-2578-16.1%-1166-8.0%Ровенская13358
-3844-22.3%-1219-8.4%Сумская12119
-2483-17.0%-2458-16.9%Тернопольская11455
-2928-20.4%-3122-21.4%Харьковская12510
-2333-15.7%-2068-14.2%Херсонская11778
-2475-17.4%-279
Дякую вам, любі наші люксембургці!
Після війни тиждень буду вас по Харкову возити безкоштовно!!!