Люксембург предоставил украинской армии вооружение на 50 миллионов евро, - премьер Беттель

Люксембург предоставил украинской армии вооружение на сумму в 50 млн. евро. Кроме того, страна поддерживает беженцев и оказывает гуманитарную помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Такое заявление сделал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель во время проходящей в четверг в Варшаве Конференции доноров для помощи Украине.

"Вдобавок к нашей гуманитарной помощи Люксембург выделил в общей сложности 100 млн евро для приема беженцев на национальном уровне, а также поддержал украинскую армию оборонным вооружением стоимостью 50 млн евро", - заявил он.

По словам Беттеля, с начала российского вторжения Люксембург выделил также 3 млн. евро гуманитарной помощи Украине, а также поставил 50 тонн медицинского и противопожарного оборудования.

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