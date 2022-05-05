Путин тайными указами награждает ликвидированных в Украине, которых рекордно много
С начала войны доля секретных указов президента РФ Владимира Путина стала рекордной за последние 20 лет. Такими указами награждают уничтоженных в Украине российских оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Медиазона.
По Конституции президент России имеет очень широкие полномочия, в частности издавать указы. В отличие от законов, они могут быть тайными и вступают в силу немедленно. Эти документы относятся к двум темам, особенно актуальным во время войны: кадровым перестановкам в силовых структурах и награждениям.
"Медиазона" изучила, как в течение 20 лет изменялась доля секретных указов, и обнаружила, что в период "специальной военной операции" она стала рекордной.
Издание отмечает, что, судя по порядковым номерам указов Путина на сайте, где публикуются правовые акты, в марте 2022 года было засекречено 54% всех документов такого типа, подписанных президентом РФ. В апреле таких документов было 49%.
С помощью секретных указов в России среди прочего награждают военнослужащих, в том числе посмертно. Медиазона обнаружила упоминание о таком указе в посте о гибели военного из Оренбургской области. Администрация района, где жил погибший, сообщила, что он посмертно награжден "орденом мужества" указом президента РФ от 3 марта №85СС.
"Это рекордные показатели с декабря 2002 года, когда доля секретных указов Путина составляла 59%. В то время в России шла вторая чеченская война", - отмечается в сообщении.
Погибших на войне с Украиной российских солдат обычно награждают "орденами мужества" посмертно. Из более чем 1700 изученных публикаций о гибели этот орден упомянут почти в 600 случаях.
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До службы в армии Сергей «чудесным образом» получил высшее образование в Горьковском (Нижнегородском) институте инженеров водного транспорта, где его отец Израитель Владилен Яковлевич заведовал кафедрами научного коммунизма (1980-1990) и политологии (1990-1992). В 1980-е годы Израитель-старший возглавлял идеологическую комиссию Горьковского областного комитета КПСС. После перестройки руководил компаниями «Прагма» и «Дело», специализировавшимися в сфере пиара.
После армии и до апреля 1997 года Сергей пробовал себя в бизнесе в Нижнем Новгороде, никогда не был на госслужбе, однако «по взмаху волшебной палочки» в апреле 1997 года его пригласили в Москву… в правительство, и уже в 1998 году этот молодой человек… стал премьер-министром РФ. В этом же году в июле он представил в ФСБ нового директора Службы - Путина Владимира Владимировича.
Какие силы в 1997-1998 году продвинули Израителя-Кириенко и Путина во власть, кто собрал в Кремле и Белом доме лиц, которые помогли олигархам провести приХватизацию и раздать огромные ресурсы - нефть, газ, электросети, золото и металлургию в руки узкого круга лиц, нам всем ещё предстоит узнать. Но то, что хищение госимущества России на более чем 600 миллиардов долларов США и передача власти страны с ядерным оружием в руки не имеющих никакого успешного опыта госслужбы или бизнеса происходили в ходе Grand-коррупционных схем - очевидно любому.
Архивы, переданные в Gulagu.net, содержат немало интересного. В том числе и о нынешнем первом заместителе руководителя АП, который готовится к новому назначению. Продолжение следует.
(Публикация о Сергее - по мотивам его поездки в Донбасс, где он представил рейдерский план по переделу границ и аннексии территорий Украины Российской Федерацией). https://t.me/NetGulagu/2615 https://t.me/NetGulagu/2615
https://t.me/opersvodki/4296
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