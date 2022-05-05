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Новости
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Путин тайными указами награждает ликвидированных в Украине, которых рекордно много

путін

С начала войны доля секретных указов президента РФ Владимира Путина стала рекордной за последние 20 лет. Такими указами награждают уничтоженных в Украине российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Медиазона.

По Конституции президент России имеет очень широкие полномочия, в частности издавать указы. В отличие от законов, они могут быть тайными и вступают в силу немедленно. Эти документы относятся к двум темам, особенно актуальным во время войны: кадровым перестановкам в силовых структурах и награждениям.

"Медиазона" изучила, как в течение 20 лет изменялась доля секретных указов, и обнаружила, что в период "специальной военной операции" она стала рекордной.

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Издание отмечает, что, судя по порядковым номерам указов Путина на сайте, где публикуются правовые акты, в марте 2022 года было засекречено 54% всех документов такого типа, подписанных президентом РФ. В апреле таких документов было 49%.

С помощью секретных указов в России среди прочего награждают военнослужащих, в том числе посмертно. Медиазона обнаружила упоминание о таком указе в посте о гибели военного из Оренбургской области. Администрация района, где жил погибший, сообщила, что он посмертно награжден "орденом мужества" указом президента РФ от 3 марта №85СС.

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"Это рекордные показатели с декабря 2002 года, когда доля секретных указов Путина составляла 59%. В то время в России шла вторая чеченская война", - отмечается в сообщении.

Погибших на войне с Украиной российских солдат обычно награждают "орденами мужества" посмертно. Из более чем 1700 изученных публикаций о гибели этот орден упомянут почти в 600 случаях.

награда (1815) путин владимир (31530)


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Топ комментарии
+6
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05.05.2022 20:58
+5
Гарний кацап- мертвий кацап. Майже цитата...
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05.05.2022 21:02
+3
Іноземні найманці-нацисти знущаються з мирних руських сольдат
https://t.me/opersvodki/4296
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05.05.2022 21:00
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На тому світі, не дуже принципово, чи є нагорода, чи нема.
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05.05.2022 20:56 Ответить
Знакомьтесь, урожденный Сергей Владиленович Израитель (фото в первом комменте), позже замена на фамилию мамы - Кириенко. На этом фото Сергей Кириенко - оператор тропосферной станции связи командного пункта зенитно-ракетного полка С-300 в/ч 48413, г.Николаев, 1985 год. До прибытия в г.Николаев Сергей Кириенко закончил учебку в г.Павлоград Днепропетровской области, службу в армии закончил в 1986 году.

До службы в армии Сергей «чудесным образом» получил высшее образование в Горьковском (Нижнегородском) институте инженеров водного транспорта, где его отец Израитель Владилен Яковлевич заведовал кафедрами научного коммунизма (1980-1990) и политологии (1990-1992). В 1980-е годы Израитель-старший возглавлял идеологическую комиссию Горьковского областного комитета КПСС. После перестройки руководил компаниями «Прагма» и «Дело», специализировавшимися в сфере пиара.

После армии и до апреля 1997 года Сергей пробовал себя в бизнесе в Нижнем Новгороде, никогда не был на госслужбе, однако «по взмаху волшебной палочки» в апреле 1997 года его пригласили в Москву… в правительство, и уже в 1998 году этот молодой человек… стал премьер-министром РФ. В этом же году в июле он представил в ФСБ нового директора Службы - Путина Владимира Владимировича.

Какие силы в 1997-1998 году продвинули Израителя-Кириенко и Путина во власть, кто собрал в Кремле и Белом доме лиц, которые помогли олигархам провести приХватизацию и раздать огромные ресурсы - нефть, газ, электросети, золото и металлургию в руки узкого круга лиц, нам всем ещё предстоит узнать. Но то, что хищение госимущества России на более чем 600 миллиардов долларов США и передача власти страны с ядерным оружием в руки не имеющих никакого успешного опыта госслужбы или бизнеса происходили в ходе Grand-коррупционных схем - очевидно любому.

Архивы, переданные в Gulagu.net, содержат немало интересного. В том числе и о нынешнем первом заместителе руководителя АП, который готовится к новому назначению. Продолжение следует.

(Публикация о Сергее - по мотивам его поездки в Донбасс, где он представил рейдерский план по переделу границ и аннексии территорий Украины Российской Федерацией). https://t.me/NetGulagu/2615 https://t.me/NetGulagu/2615

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05.05.2022 20:57 Ответить
Хм, Кириенко-Израитель,- вот где талант зарыт.
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05.05.2022 21:11 Ответить
Немцов,Абрамович,Кіріенко -служиві Нижегородского обкома ВЛКСМ. Грошенят заробили на переробці краденої нафти (брали в займи ешелонами). Танька Дяченко вибрала Чубайса і Боря пішов,бо злословив на счет Таньки. А ці двох залишились і стали друзяками Путена.
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05.05.2022 22:03 Ответить
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05.05.2022 20:58 Ответить
Іноземні найманці-нацисти знущаються з мирних руських сольдат
https://t.me/opersvodki/4296
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05.05.2022 21:00 Ответить
Гарний кацап- мертвий кацап. Майже цитата...
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05.05.2022 21:02 Ответить
Це більше, ніж цитата, це переконання . На Західній Україні , в радянські часи, кожна дитина засвоювала з молоком матері, що добрий москаль, це мертвий москаль ! І це не дивлячись на те, що дітей приймали у жовтенятка, з часом в піонери, вдолблювали атеїзм, ганяли на Великдень, не даючи святити Паски, переконання лишалось назавжди !
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05.05.2022 22:19 Ответить
А также провезет тельца награжденных в одном рефрижераторном вагоне 9 мая по красной площади, после чего глубоко благодарные родственники наконец-то смогут получить так им не нужные хлопоты по закапыванию этих смердящих родственников в надежде получить компенсацию в деревянных фублях в ближайшие 5 лет.
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05.05.2022 21:06 Ответить
Під час "Другої світової" спеціально для тих солдат та офіцерів які брали участь у зимовій кампанії під ЧМОсквою та відступили, була запроваджена особлива нагорода - "Мороженноє м'ясо"...
""
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05.05.2022 21:51 Ответить
Служи дурачок, получиш значок )))
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05.05.2022 22:07 Ответить
Плешивый путинХуйло время тебя мразину не вылечит!только убивает и скоро оно придёт!!!а в памяти ты останется ******!!!!Всёравно выяснется куда спать все будут на твоё погребение!!!
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05.05.2022 23:07 Ответить
СРАТЬ!!!А НЕ СПАТЬ!!!
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05.05.2022 23:09 Ответить
 
 