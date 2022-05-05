Путин тайными указами награждает ликвидированных в Украине, которых рекордно много

С начала войны доля секретных указов президента РФ Владимира Путина стала рекордной за последние 20 лет. Такими указами награждают уничтоженных в Украине российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Медиазона.

По Конституции президент России имеет очень широкие полномочия, в частности издавать указы. В отличие от законов, они могут быть тайными и вступают в силу немедленно. Эти документы относятся к двум темам, особенно актуальным во время войны: кадровым перестановкам в силовых структурах и награждениям.

"Медиазона" изучила, как в течение 20 лет изменялась доля секретных указов, и обнаружила, что в период "специальной военной операции" она стала рекордной.

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Издание отмечает, что, судя по порядковым номерам указов Путина на сайте, где публикуются правовые акты, в марте 2022 года было засекречено 54% всех документов такого типа, подписанных президентом РФ. В апреле таких документов было 49%.

С помощью секретных указов в России среди прочего награждают военнослужащих, в том числе посмертно. Медиазона обнаружила упоминание о таком указе в посте о гибели военного из Оренбургской области. Администрация района, где жил погибший, сообщила, что он посмертно награжден "орденом мужества" указом президента РФ от 3 марта №85СС.

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"Это рекордные показатели с декабря 2002 года, когда доля секретных указов Путина составляла 59%. В то время в России шла вторая чеченская война", - отмечается в сообщении.

Погибших на войне с Украиной российских солдат обычно награждают "орденами мужества" посмертно. Из более чем 1700 изученных публикаций о гибели этот орден упомянут почти в 600 случаях.