Повреждения от российских "градов" должны остаться на Мемориале славы в Харькове как символ борьбы с современным нацизмом, - Терехов
Городской голова Харькова Игорь Терехов просит горожан воздержаться от традиционного посещения Мемориала славы и возложения цветов на 9 мая.
"Территорию Мемориала проверили пиротехники на предмет неразорвавшихся снарядов. Но я прошу вас не ходить на Мемориал. Наш враг коварен и циничен и от него можно ожидать особой жестокости и яростных обстрелов именно в этот святой для всех нас день", - заявил Терехов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Давайте вспомним своих родственников, боровшихся с фашизмом, дома, не собираясь на улицах. А цветы им мы принесем уже в день нашей Победы. В день, когда над Харьковом снова будет мирное небо, мы все вместе соберемся у постамента Родины-матери и вспомним всех. Вспомним погибших в той далекой войне, вспомним тех, кто отдал свою жизнь в эту войну, за нашу с вами независимость, за нашу с вами Украину", - добавил городской голова.
Он сообщил, что коммунальные службы подготовили Мемориал к 9 мая, но не устраняли повреждения, причиненные в результате вражеских обстрелов.
"Мы привели в порядок могилы неизвестных солдат и памятники. Мы подготовили наш Мемориал ко Дню Победы и высадили там цветы. Но те раны, которые своим обстрелом нанесли ему российские горе-воины, мы не трогали и не ремонтировали. Я считаю, что повреждения от российских градов должны остаться там как символ нашей борьбы с современным нацизмом", - сказал Терехов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хай харків'яни пробачають..
А великий захисник Дніпра -- бабаБєня куди сховався? то ж вже не "порошенківська" Україна, а "зєліна", що не хоче її відстояти?..
А "клятий" усіма нашими ватними бабкодідуганами Ахмєтов (у антисемітів він єеврей), то, зараз що, без "олігархів"? хто вам робочі місця, з/п побільше як у сусіда? (то вже мене не в тему понесло)...