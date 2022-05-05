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Новости День Победы
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Повреждения от российских "градов" должны остаться на Мемориале славы в Харькове как символ борьбы с современным нацизмом, - Терехов

ігор,терехов

Городской голова Харькова Игорь Терехов просит горожан воздержаться от традиционного посещения Мемориала славы и возложения цветов на 9 мая.

"Территорию Мемориала проверили пиротехники на предмет неразорвавшихся снарядов. Но я прошу вас не ходить на Мемориал. Наш враг коварен и циничен и от него можно ожидать особой жестокости и яростных обстрелов именно в этот святой для всех нас день", - заявил Терехов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте вспомним своих родственников, боровшихся с фашизмом, дома, не собираясь на улицах. А цветы им мы принесем уже в день нашей Победы. В день, когда над Харьковом снова будет мирное небо, мы все вместе соберемся у постамента Родины-матери и вспомним всех. Вспомним погибших в той далекой войне, вспомним тех, кто отдал свою жизнь в эту войну, за нашу с вами независимость, за нашу с вами Украину", - добавил городской голова.

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Он сообщил, что коммунальные службы подготовили Мемориал к 9 мая, но не устраняли повреждения, причиненные в результате вражеских обстрелов.

"Мы привели в порядок могилы неизвестных солдат и памятники. Мы подготовили наш Мемориал ко Дню Победы и высадили там цветы. Но те раны, которые своим обстрелом нанесли ему российские горе-воины, мы не трогали и не ремонтировали. Я считаю, что повреждения от российских градов должны остаться там как символ нашей борьбы с современным нацизмом", - сказал Терехов.

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День Победы (1231) Харьков (7555) Терехов Игорь (258)


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Я не з Харкова, але добрий мер, як на мене. Й голова шурупає і людина, видно, що добра...
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05.05.2022 21:03 Ответить
Я теж не з Харкова, але дивлячись в недалеке минуле ..... поки по голові реально не отримав - не в той бік вона шурупала.
Хай харків'яни пробачають..
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05.05.2022 21:13 Ответить
Так ви ще на Вілкула подивітся!!..
А великий захисник Дніпра -- бабаБєня куди сховався? то ж вже не "порошенківська" Україна, а "зєліна", що не хоче її відстояти?..
А "клятий" усіма нашими ватними бабкодідуганами Ахмєтов (у антисемітів він єеврей), то, зараз що, без "олігархів"? хто вам робочі місця, з/п побільше як у сусіда? (то вже мене не в тему понесло)...
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05.05.2022 21:32 Ответить
В кожного свій час, друже. Святих нема проміж нас.
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05.05.2022 22:45 Ответить
Дивлюся зараз на тих всіх тєрєхавих, вілкулів, труханових. Такі націоналюги, що Бандера б сховався разом з Шухевичом. Страшно подумати, що б з Гєпою сталося.
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05.05.2022 21:20 Ответить
Він би мабуть пересів би до нового інвалідного візка в стилі "шилки"
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05.05.2022 21:46 Ответить
Фото пошкодженого меморіалу відправити кожному родичу за парєбрікам на 9 Травня і хай падлюки шашликом вдавляться і дєдом на полкє одне одного повбивають!
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05.05.2022 21:23 Ответить
 
 