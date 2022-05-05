РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13483 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 767 6

На Восточном направлении отбиты 2 атаки оккупантов, уничтожены 32 оккупанта, 3 танка, 4 единицы бронетехники, 2 беспилотника, - ОТГ "Схід"

схід,оту

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты борьбы с российскими оккупантами 5 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТУ "Восток" в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор российским фашистам. В частности, 5 мая, наши защитники отбили 2 атаки оккупантов. Потери врага составляют: личного состава - 32; БМП – 2; БТР – 1; ББМ – 1; АТТ – 1; БПЛА – 2".

Смотрите: Воины 30-й ОМБр уничтожили танк и БМП рашистов. ВИДЕО

армия РФ (19613) ВСУ (6676)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
32 квитка на концерт кобздона продані.
Горіть у пеклі, московити грязножопі!
показать весь комментарий
05.05.2022 21:10 Ответить
БИТВА ЗА ДОНБАС

З низки практичних причин, ця битва зараз зайшла у тупик - за двома незначними винятками. Від 1 травня, ЗСУ розпочали іще одну контратаку на північ та північний схід від Харкова. З того, про що вже зараз можна казати, вони звільнили Молодову та Руську Лозову, також триває звільнення Старого Салтова (саме під Старий Салтов відправлено частину, де воює мій племінник, поруч з батальоном "Кракен")

Тобто, найближчими днями ми можемо очікувати на звільнення всієї нашої землі на захід від Дінця. Однак, свинособаки продовжували обстріли Харкова з БМ-27 "Ураган" та БМ-30 "Смерч" за кожної нагоди - аж до сьогоднішнього ранку, коли вони перестали цілити у місто і навелися на українські підрозділи, що просуваються вперед.

В районі Ізюму кацапособаки розгортають системи ППО, але виглядає так, наче вони відводять деякі свої БТГр та перекидають їх у район Сєвєродонецька, де наразі вже ідентифіковано близько 19 БТГр.

Далі на схід… ну, наскільки можна судити з відкритих джерел , українці відступили з північного берега Сіверського Дінця: невідомо, яка ситуація зараз у Лимані… Ямпіль - скоріше всього "значною мірою" - контролюється орками. ЗСУ відійшли звідти до Озерного, також точаться запеклі бої за Олександрівку, розташовану південніше: обидві сторони зазнали сильних втрат, і , здається, ЗСУ частково і тимчасово втратили тут контроль.

Але це було чи не єдине серйозне просування росіян за останні кілька днів: загалом, гадаю, це може стати останнім серйозним наступом кацапестолів у цій війні.

Надходять повідомлення про безперервні обстріли майже на всій лінії від Рубіжного до Сєвєродонецька і вздовж "лінії розмежування". Авдіївка та Мар'їнка зазнали серйозних ударів у останні два дні, однак лінія фронту лишилася без змін...
показать весь комментарий
05.05.2022 21:18 Ответить
Ваши слова да богу в уши.
показать весь комментарий
05.05.2022 21:24 Ответить
все буде добре
показать весь комментарий
05.05.2022 21:35 Ответить
це мій племінник, 72-а

показать весь комментарий
05.05.2022 21:40 Ответить
А Троицкое когда оставили ?
показать весь комментарий
05.05.2022 22:03 Ответить
 
 