На Восточном направлении отбиты 2 атаки оккупантов, уничтожены 32 оккупанта, 3 танка, 4 единицы бронетехники, 2 беспилотника, - ОТГ "Схід"
Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты борьбы с российскими оккупантами 5 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТУ "Восток" в фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор российским фашистам. В частности, 5 мая, наши защитники отбили 2 атаки оккупантов. Потери врага составляют: личного состава - 32; БМП – 2; БТР – 1; ББМ – 1; АТТ – 1; БПЛА – 2".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Горіть у пеклі, московити грязножопі!
З низки практичних причин, ця битва зараз зайшла у тупик - за двома незначними винятками. Від 1 травня, ЗСУ розпочали іще одну контратаку на північ та північний схід від Харкова. З того, про що вже зараз можна казати, вони звільнили Молодову та Руську Лозову, також триває звільнення Старого Салтова (саме під Старий Салтов відправлено частину, де воює мій племінник, поруч з батальоном "Кракен")
Тобто, найближчими днями ми можемо очікувати на звільнення всієї нашої землі на захід від Дінця. Однак, свинособаки продовжували обстріли Харкова з БМ-27 "Ураган" та БМ-30 "Смерч" за кожної нагоди - аж до сьогоднішнього ранку, коли вони перестали цілити у місто і навелися на українські підрозділи, що просуваються вперед.
В районі Ізюму кацапособаки розгортають системи ППО, але виглядає так, наче вони відводять деякі свої БТГр та перекидають їх у район Сєвєродонецька, де наразі вже ідентифіковано близько 19 БТГр.
Далі на схід… ну, наскільки можна судити з відкритих джерел , українці відступили з північного берега Сіверського Дінця: невідомо, яка ситуація зараз у Лимані… Ямпіль - скоріше всього "значною мірою" - контролюється орками. ЗСУ відійшли звідти до Озерного, також точаться запеклі бої за Олександрівку, розташовану південніше: обидві сторони зазнали сильних втрат, і , здається, ЗСУ частково і тимчасово втратили тут контроль.
Але це було чи не єдине серйозне просування росіян за останні кілька днів: загалом, гадаю, це може стати останнім серйозним наступом кацапестолів у цій війні.
Надходять повідомлення про безперервні обстріли майже на всій лінії від Рубіжного до Сєвєродонецька і вздовж "лінії розмежування". Авдіївка та Мар'їнка зазнали серйозних ударів у останні два дні, однак лінія фронту лишилася без змін...