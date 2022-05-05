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Новости Санкции против России
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Орбан в письме к Еврокомиссии назвал новый пакет санкций против России "исторической ошибкой"

орбан

Новый пакет санкций Евросоюза против России, включая эмбарго на импорт сырой нефти, нанесет больше вреда Венгрии, чем России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Index., об этом говорится в письме венгерского премьера Виктора Орбана в адрес президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Орбан направил письмо президенту Еврокомиссии в четверг днем, назвав возможное принятие шестого пакета санкций против России исторической ошибкой.

"Ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные Комиссией. Санкции могут быть приняты, если во всех государствах-членах будут соблюдены все необходимые предварительные условия", — говорится в письме.

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По словам премьера Венгрии, запланированный пакет приведет к дальнейшему увеличению нагрузки на наиболее уязвимые страны без каких-либо существенных усилий ЕС по смягчению последствий.

"Сокращение объемов покупки ископаемого топлива в России будет невозможно без значительных и быстрых инвестиций в нашу энергетическую инфраструктуру и ускоренного перехода к "зеленой" экономике. Однако из-за санкций необходимые национальные ресурсы должны быть перераспределены на избыточные инвестиции в ископаемые, тогда как ЕС будет иметь достаточно финансирования для нас только на бумаге", - заявил Орбан.

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Как сообщалось, президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

Урсула фон дер Ляйен объяснила, что поставки сырой нефти из РФ прекратятся в течение шести месяцев, а продукты нефтепереработки – до конца года.

В правительстве Венгрии заявили, что план Евросоюза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности страны.

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Виктор Орбан (477) Урсула фон дер Ляйен (539)


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Топ комментарии
+85
Шоб ти здох,чума мадярська…
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05.05.2022 21:35
+46
Орбан это ФАШИСТ ,его место в трибунале ,на скамье подсудимых !
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05.05.2022 21:35
+38
Помилкою був прийом Угорщини до Євросоюзу.
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05.05.2022 21:38
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Шоб ти здох,чума мадярська…
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05.05.2022 21:35 Ответить
ну так не тре..
тим паче сам не з українським прапором...
Але Орбан, це "помилка" угорців, це факт -- там пряма аналогія з "бацькою".. Проте, дозволю собі нагадати -- що ще позавчора гарант рівнявся на вусатого, і більшість його виборців в ньому бачили "маленького" аналога...
То зара він такий борзий патріот (і це добре зрештою!)
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05.05.2022 21:38 Ответить
орбан кровний брат кацапів - угро-фіни ті і інші, фашисти одні і другі, не дивись на прапор, а дивись на зміст посту. я підтримую Рулю.
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05.05.2022 22:03 Ответить
несете ту ж пургу, що й лавровий лист.. така аргументація у антисемітів, ще напишіть, що Зеленський єврей, та й Порошенко теж
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05.05.2022 22:33 Ответить
ошибиться можно один раз, но второй раз венгры сознательно его выбирали!
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05.05.2022 22:28 Ответить
ви теж "сознатєльно" вибрали.. якщо не Зеленського, то хочаб мову спілкування.. Ага? що на це скажеш?...
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05.05.2022 22:35 Ответить
Чувака уже пора изолировать❗Несет пургу типа как кива👎
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05.05.2022 21:42 Ответить
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05.05.2022 22:19 Ответить
Почему пургу? Он открытым текстом сказал "значительные и быстрые инвестиции", то есть бабло давай и договоримся. Нормальная продажная ****.
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05.05.2022 22:59 Ответить
як то прибили мою відповідь? я ж засік бота!?
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05.05.2022 23:36 Ответить
Історична помилка - це включення Угорщини до ЄС у 2004 р. Ніякої користі ця країна Європі не принесла, тільки на дотаціях ЄС з тих пір сидить і різні вето накладає, руйнуючи євросолідарність
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05.05.2022 22:13 Ответить
історична помилка Бога це - мадяри
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05.05.2022 22:38 Ответить
Орбан это ФАШИСТ ,его место в трибунале ,на скамье подсудимых !
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05.05.2022 21:35 Ответить
а хто це?..
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05.05.2022 22:37 Ответить
Цьому довбадятлу не прихлдить на розум, що можна розбити рашу, і газ і нафту отримати задаром. А коли Україна буде продавати йому нафту і газ раші він не *****....ть?
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05.05.2022 22:45 Ответить
колаборант...
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05.05.2022 23:12 Ответить
***** тримає орбана за яйця - у нього є відео де орбан бере гроші у сьоми могілевича
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06.05.2022 00:16 Ответить
Пора прикончить этого подонка!
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05.05.2022 21:36 Ответить
Історичною помилкою було надання територіїЗакарппаття мадярському Арпаду з усім його мадярським кагалом для прожиття. Може вже пора виправити цю історичну помилку та відправити всіх мадярів на історичну Батьківщину на Урал
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05.05.2022 22:34 Ответить
Ублюдок цыгано ************..проститутка на члене Путина
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05.05.2022 21:36 Ответить
не ображай циган, орбан звичайний угро-фінн, ще й кацапського типу, такий же й фашист.
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05.05.2022 22:05 Ответить
цыган(((
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05.05.2022 21:37 Ответить
Не чіпайте циган, вони індоарійці. А мад'яри родичі північних племен мансі. Але виявили перших циган у Європі дійсно в Угорщині ще 12-му сторіччі.
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05.05.2022 21:42 Ответить
угро-фінн орбан, до циган, як британець до аборигенів в австралії.
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05.05.2022 22:08 Ответить
Это ты оррбан историческая ошибка
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05.05.2022 21:37 Ответить
Кац предлагает сдаться?
https://youtu.be/HjliPZwqXQU
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05.05.2022 21:37 Ответить
Как оно ******* это мадярское питарское существо **** земельки Закарпатской захотелось.
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05.05.2022 21:38 Ответить
ну вот і ви не розумієтесь.. там не про землі мова... а про політ вплив за який рашка добашлювала.. як і медведчуку! нахрін Закарпаття угорцям в складі Угорщини не здалось -- повірте, навіть берегівчинам.. їм норм сидіти на двох стільцях , а як один вибрати, то не факт, що угорський, бо всі хто себе вважав угорцями вже раніше повиїжджали..
навіть мій "верховинський" колега з роботи
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05.05.2022 21:45 Ответить
Модьор кечке в жопі гречка, так в дитинстві ми дражнили мадяр!
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05.05.2022 21:52 Ответить
Орбан та вся Угорщина - це одна велика помилка усієї Європи
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05.05.2022 21:38 Ответить
знаю ви мене іноді підтримуєте в моїх думках, але змушений відіслатись до:
https://censor.net/ua/comments/locate/3339315/019213af-501a-7356-9fde-68699f4dcd4c
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05.05.2022 21:40 Ответить
Якесь непорозуміння,а не президент
Коротше ************
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05.05.2022 21:38 Ответить
Швабрик ...
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05.05.2022 21:46 Ответить
Помилкою був прийом Угорщини до Євросоюзу.
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05.05.2022 21:38 Ответить
Нах.й - це там
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05.05.2022 21:39 Ответить
Є організм-це ЄС. Є апендицит-це Венгрія. Зараз запалення апендициту. Що робити? Хірурги знають.🤷
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05.05.2022 21:40 Ответить
апендицит, ще й гнійний...
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05.05.2022 22:11 Ответить
Гнійний, але не апендицит.
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05.05.2022 23:10 Ответить
Есть механизм временного прекращения членства в ЕС. К Австрии уже применяли.
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05.05.2022 22:36 Ответить
Х-ло керує Органом
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05.05.2022 21:40 Ответить
европейская прошматроска
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05.05.2022 21:41 Ответить
Історична місія Угорщини - завжди бути на стороні агресора з надією відхопити шматок тереторії, але до цього часу вони відхоплювали тільки пи*ди, сподіваюсь ця війна не буде виключенням.
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05.05.2022 21:41 Ответить
ПНХ ****** гребанний.
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05.05.2022 21:42 Ответить
Исключить из Евросоюза, отменить все преференции и субсидии: пусть с Россией дружит. Она ему поможет. В свое время Венгры воевали на стороне Гитлера.
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05.05.2022 21:42 Ответить
Історичною помилкою було прийняття мадяр в НАТО та ЄС.
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05.05.2022 21:46 Ответить
"iсторичною помилкою" було включення Угорщини до складу ЄС.....
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05.05.2022 21:46 Ответить
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05.05.2022 21:47 Ответить
А вот меняем лугандн + крым на Венгрию. Собрались и как многосот лет назад переехали. И нам спокойно и вам счастье. Ну и наx из ЕС
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05.05.2022 21:47 Ответить
Vengri tocno kakije to neadekvatnyje.Neponimaju sto oni iz sebia prestavliajet zyvut za ciot ES deneg i ecio ucit drugix
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05.05.2022 21:48 Ответить
До України у них особливий "респект". Утім, як і до всіх сусідів. Після WWII за участь у війні на боці третього рейху, спірні території Мадярщини було передано сусідам, етнічні групи яких жили на цих територіях. Тому мадяри шукають будь-який привід щоб, якщо не повернути ці території, то бодай нагидити сусідам. Чи шантажувати їх.
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05.05.2022 21:59 Ответить
Сапер Водичка.
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05.05.2022 21:48 Ответить
Ну як Угорщина не може запровадити нафтове ембарго то нафтопровід Дружба може випадково поламатися.
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05.05.2022 21:49 Ответить
Враження,що ротовий отвір- анальний. Та,ще,й тупе
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05.05.2022 21:51 Ответить
Корабль ждет клиента. СЛАВА УКРАИНЕ!
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05.05.2022 21:55 Ответить
Мадярський фашист....
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05.05.2022 21:55 Ответить
Венгры пришлое с урала племя. Не коренные европейцы. Понаехавшие.
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05.05.2022 21:55 Ответить
ще й листи пише, може й мемуари вже є про любов з путлєром

як санкції то не може прийняти, а як бабло від єс то бігом все приймає
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05.05.2022 21:56 Ответить
Орбан це криса...
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05.05.2022 21:56 Ответить
вот за таких Украина не когда не будет членом НАТО и ЕС
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05.05.2022 21:57 Ответить
У кобзона зрителей маловато? СЛАВА УКРАИНЕ!
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05.05.2022 21:58 Ответить
Так выходи из ЕС, твое присутствие там есть историческая ошибка
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05.05.2022 21:59 Ответить
Дружба с Кремлём всегда плохо заканчивается. Венгры похоже это не усвоили.
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05.05.2022 22:08 Ответить
так говорили что для некоторых стран будет продлен этот период отказа
кажется кроме венгрии особо больше никто так не противится
(особенно вспоминаются их постоянные колеса в совете украина-нато)
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05.05.2022 22:11 Ответить
******** вызывали? #ихтаместь
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05.05.2022 22:13 Ответить
***** и под*****вник

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05.05.2022 22:17 Ответить
Так работать надо, а не на пособиях европейских сидеть. Не нравятся европейские законы - вэлком ту таёжный юнион.
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05.05.2022 22:19 Ответить
Лукашенковский последыш хочет денег... Гнида, однако!
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05.05.2022 22:20 Ответить
Это походу эталон на долгие годы для порноиндустрии.Так глубоко и с предвкушением заглатывать,может разве шо может сама Рашка у Китая.Ну,а нам шо?Делаем выводы на будущее
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05.05.2022 22:28 Ответить
Орбан не так за себя беспокоится, как за кореша своего путлера, это ещё та хитрая морда.
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05.05.2022 22:29 Ответить
Ублюдок! Путинский жополиз!
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05.05.2022 22:33 Ответить
орбан как и мадяры полное недоразумение посреди Европы. Только срут всем ублюдки.
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05.05.2022 22:34 Ответить
шо він верзе!? в порівнянні з іншими країнами євросоюзу споживання газу Угорщиною ніхто навіть не помітить, шо йому все того газу не вистачає?
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05.05.2022 22:37 Ответить
велика помилка бути холуйом фашистів... холуй фашистів Орбан закінчить так як і холуй фашистів Хорти...
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05.05.2022 22:57 Ответить
Выходи с ЕС делай референду к вступу к поРаше!чё умник дебильный слабо?!Ха тебя сразу в утилизацию отправит свой же народ!увидев что в Украине творится!ДЫБИЛ!!!
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05.05.2022 23:00 Ответить
"Орбан в письме к Еврокомиссии назвал новый пакет санкций против России "исторической ошибкой".

Мне его стиль изложения понравился, в старом, "добром" совкодрочерном виде аргументации. ))
Кстати, напомнило ещё кое о чём:

"Из выступления бывшего наркома НКВД Ежова на его собственном процессе :
>Н. Ежов:
>Я прошу передать СТАЛИНУ, что я никогда в жизни политически не обманывал партию, о чем знают тысячи лиц, знающие мою честность и скромность.
>Прошу передать СТАЛИНУ, что все то, что случилось со мною, является просто стечением обстоятельств и не исключена возможность, что и враги приложили свои руки, которых я проглядел.
>Передайте СТАЛИНУ, что умирать я буду с его именем на устах".

И подумалось, что если ху*ло когда-нибудь посетит мысль бомбить Венгрию, то орбан будет ему писать послания в таком же духе.
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05.05.2022 23:13 Ответить
Єврочиновникам треба сказати товаріщу орбану: якщо не виконуватиме рішення Єврокомісії, то його мадярію разом з ним викинуть з Євросоюзу і НАТО і тоді він вмить "пом'якне" і стане на правильний шлях! 🤔😁
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05.05.2022 23:14 Ответить
Кремлівська шльондра.
І куди угорці дивлять,чи вони всі там такі!
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05.05.2022 23:20 Ответить
ну так выйди с ЕС раз так плохо
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05.05.2022 23:38 Ответить
Орбан - нацист . Прамакашка путіна , до того ж корумпована . А з корупцією треба боротися .
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05.05.2022 23:39 Ответить
Їм і словакам дозволили ж уже зробити вийняток, що всі відмовляться, а ці 2 країни ні і начеб то вони відуликали своє ветто, що ж іще їм треба?
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05.05.2022 23:42 Ответить
Ти ба -як воно старанно відробляє бабло від плішивого?! Аж луснути ладне чи зі своєї паскудної шкіри вискочити - аби тільки догодити свому кремлядському хазяїну! Скоро пуйло сконає - тож і чморбану треба буде робити собі харакірі, бо кожен раб повинен йти слідом за своїм хазяїном!!
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06.05.2022 00:15 Ответить
А не хоче цей орбан замість вигоди отримувати бомби від **********, як Україна. Тут іде мова про криваву війну в Европі, а воно грошенята рахує.
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06.05.2022 00:49 Ответить
Нах пошел чмонька
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06.05.2022 01:00 Ответить
Орбан- історична помилка
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06.05.2022 01:05 Ответить
Значит хороший пакет санкций, нужно брать
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06.05.2022 01:38 Ответить
Прошу пробачення, але на цій фотці він виглядає як типовий холуй, з парашкінського кабака "половой" тобто
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06.05.2022 01:41 Ответить
А мне сдается, что исторической ошибкой было брать мадьяропитеков в ЕС и НАТО, так как эти потомки Хорти действуют только в своих мелочных интересах и выбирают уже который год ******** во главе с чОрбаном
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06.05.2022 02:03 Ответить
Головна історична помилка - це Угорщина у складі ЕС.
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06.05.2022 02:23 Ответить
Отже Угорщину геть з ЄС!
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06.05.2022 03:51 Ответить
Фашист венгерский.
В свой табор возвращайся, конокрад.
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06.05.2022 08:26 Ответить
какая же мерзкая сволочь,подхуйловник!тьфу!
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06.05.2022 16:40 Ответить
 
 