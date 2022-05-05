"Орбан в письме к Еврокомиссии назвал новый пакет санкций против России "исторической ошибкой".

Новый пакет санкций Евросоюза против России, включая эмбарго на импорт сырой нефти, нанесет больше вреда Венгрии, чем России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Index., об этом говорится в письме венгерского премьера Виктора Орбана в адрес президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Орбан направил письмо президенту Еврокомиссии в четверг днем, назвав возможное принятие шестого пакета санкций против России исторической ошибкой.

"Ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные Комиссией. Санкции могут быть приняты, если во всех государствах-членах будут соблюдены все необходимые предварительные условия", — говорится в письме.

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По словам премьера Венгрии, запланированный пакет приведет к дальнейшему увеличению нагрузки на наиболее уязвимые страны без каких-либо существенных усилий ЕС по смягчению последствий.

"Сокращение объемов покупки ископаемого топлива в России будет невозможно без значительных и быстрых инвестиций в нашу энергетическую инфраструктуру и ускоренного перехода к "зеленой" экономике. Однако из-за санкций необходимые национальные ресурсы должны быть перераспределены на избыточные инвестиции в ископаемые, тогда как ЕС будет иметь достаточно финансирования для нас только на бумаге", - заявил Орбан.

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Как сообщалось, президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

Урсула фон дер Ляйен объяснила, что поставки сырой нефти из РФ прекратятся в течение шести месяцев, а продукты нефтепереработки – до конца года.

В правительстве Венгрии заявили, что план Евросоюза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности страны.

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