На благотворительном аукционе для ВСУ картину Примаченко продали за полмиллиона долларов
Картину Марии Примаченко на благотворительном аукционе продали за 500 тысяч долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают организаторы в фейсбуке.
"Собрали 500 000$ на аукционе по продаже картины Марины Примаченко для ВСУ", - говорится в сообщении.
Уже перед началом благотворительного акционера отмечалось, что торги уже стали сенсацией, потому что стоимость картины стала расти с заявленных 5 тыс. долларов США до десятков тысяч.
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і вам, поля, й тобі, соснова кроно.
а може, й зараз твориться бурштин.
але про це ще людству невідомо.
Ліна (с)