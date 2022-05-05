РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13483 посетителя онлайн
Новости
10 293 17

На благотворительном аукционе для ВСУ картину Примаченко продали за полмиллиона долларов

мария,примаченко

Картину Марии Примаченко на благотворительном аукционе продали за 500 тысяч долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают организаторы в фейсбуке.

"Собрали 500 000$ на аукционе по продаже картины Марины Примаченко для ВСУ", - говорится в сообщении.

Уже перед началом благотворительного акционера отмечалось, что торги уже стали сенсацией, потому что стоимость картины стала расти с заявленных 5 тыс. долларов США до десятков тысяч.

Читайте: Марка с кораблем была продана на аукционе за 5 млн грн

аукцион (190) картина (213)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
А я вважаю, що злити калу мойському 300 млн. грн на закупівлі газу - це мародерство. І не вигадане, як про Пороха, а реальне мародество
показать весь комментарий
05.05.2022 22:04
+7
лучше продайте золотой унитаз мертветчука и купите дроны
показать весь комментарий
05.05.2022 22:00
+5
Якщо продали за кордон саме цю вказану на фотці картину, то горіти Притулі в пеклі...
показать весь комментарий
05.05.2022 21:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Квіти виросли коло четвертого блока"
показать весь комментарий
05.05.2022 21:54 Ответить
Якщо продали за кордон саме цю вказану на фотці картину, то горіти Притулі в пеклі...
показать весь комментарий
05.05.2022 21:55 Ответить
Сейчас угроза существованию нашему государству, какая разница куда ее вывезли, пол миллиона долларов сейчас помогут куда больше.
показать весь комментарий
05.05.2022 22:00 Ответить
А я вважаю, що злити калу мойському 300 млн. грн на закупівлі газу - це мародерство. І не вигадане, як про Пороха, а реальне мародество
показать весь комментарий
05.05.2022 22:04 Ответить
Продешевили раза в три, подарували під шумок.
показать весь комментарий
05.05.2022 22:22 Ответить
Ні, продали іншу роботу

показать весь комментарий
06.05.2022 08:11 Ответить
О, це ж та корова, що літала на заставці "На добраніч, діти", я її малюком лякався дуже і вибігав з кімнати, коли бачив по тв цю колискову, дуже добре пам'ятаю це ))
показать весь комментарий
05.05.2022 21:56 Ответить
і я цю заставку пам'ятаю, але бачив її тільки в чб) І дідуся Панаса) Доречі, до війни якось декілька раз на радіо в Києві в фм чув якогось чувака, трохи картавить, але він казки також кльово розказував, я хоч вже далеко не хлопчик, але заслуховувався)
показать весь комментарий
05.05.2022 22:02 Ответить
струїли все. пора на карантин
і вам, поля, й тобі, соснова кроно.
а може, й зараз твориться бурштин.
але про це ще людству невідомо.

Ліна (с)
показать весь комментарий
05.05.2022 21:57 Ответить
лучше продайте золотой унитаз мертветчука и купите дроны
показать весь комментарий
05.05.2022 22:00 Ответить
немного не в тему.....
показать весь комментарий
05.05.2022 22:05 Ответить
Кацапи спалили музей з роботами Марії Примаченко. Скільки їх лишилось?
показать весь комментарий
05.05.2022 22:17 Ответить
усі, вони не згоріли. цікавтесь повністю інформацією, а не її недогризками.
показать весь комментарий
05.05.2022 22:25 Ответить
Продати саме цю роботу за кордон міг тільки ворог України, манкурт або кінчений жидобільшовик для якого "гроші не пахнуть". На благодійність після витрат організаторам піде не більше 20% виторгу. Решту розтягнуть організатори по кишеням. А Україна назавжди втратила національний скарб, який, до речі, коштує значно більше, зростає в вартості в середньому на 19,6% в рік... З одного боку національні скарби України грабують кацапи а з другого притули які за все своє життя не створили нічого вартого більше ніж гонорар блазня за один виступ... Суки... Які суки... Після жодного з них на землі і сліду не лишиться. Таких манкуртів як притула і вся його шкурна комісія валом, а от Марія Приймаченко неповторна і унікальна. Все розтягують... Таки дійсно клоуни до культури не мають ніякого відношення - пожрать, посрать, спєкульнуть і запхати "соточку" в труси...
показать весь комментарий
05.05.2022 23:12 Ответить
Ви не знаєте, яку саме роботу продали, чиєю вона була, на що підуть кошти, скільки відсотків, і як за їх використання будуть звітувати. Нічого не знаєте, не потрудилися з'ясувати, зате не забарилися вихлюпнути на люди свою лють і фантазії, нею породжені. То може це з Вами щось негаразд, а не з благодійниками й волонтерами?
показать весь комментарий
06.05.2022 01:50 Ответить
"Квіти виросли коло четвертого блока"
показать весь комментарий
06.05.2022 06:30 Ответить
я тельець, я купив би... але німає золотого запасу (
показать весь комментарий
06.05.2022 18:18 Ответить
 
 