15-летний парень погиб в результате обстрела экопарка в Харьковской области, ранены трое человек, - Офис Гепрокурора

Российские оккупанты сегодня нанесли удар по экопарку в Харьковской области. Погиб 15-летний парень-волонтер, ранены трое человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"5 мая 2022 года российские военные обстреляли Фельдман Экопарк - региональный ландшафтный парк в Харьковском районе, являющийся одним из объектов природно-заповедного фонда Украины. В результате обстрела погиб 15-летний парень-волонтер, который помогал кормить и эвакуировать животных. Еще три человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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