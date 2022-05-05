Зеленский вернул в Раду со своими предложениями закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", принятый Верховной Радой 21 апреля 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Документ устанавливает новый вид санкции посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми он может прямо или косвенно распоряжаться.

В то же время, закон не устанавливает четких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции. Это не отвечает требованиям Конституции Украины", - говорится в сообщении.

В частности, закон наделяет новыми полномочиями Национальное агентство по предотвращению коррупции относительно выявления и розыска активов, подлежащих блокированию, физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины. Эти полномочия НАПК выходят за пределы его компетенции, определенной Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Кроме того, документ предлагает дополнить Закон Украины "О санкциях" положениями об осуществлении Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства. В то же время, не предусмотрено внесение соответствующих изменений в Закон "О Высшем антикоррупционном суде", которым определяются основы организации и деятельности ВАКС.

Зеленский вернул этот закон со своими предложениями в парламент для рассмотрения в сессионном зале.

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