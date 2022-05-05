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Зеленский вернул в Раду со своими предложениями закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц

зеленский,подпись,подписал,зеленский_подписал,зеленский_подпись

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", принятый Верховной Радой 21 апреля 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Документ устанавливает новый вид санкции посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми он может прямо или косвенно распоряжаться.

В то же время, закон не устанавливает четких критериев, по которым лицо может быть отнесено к числу тех, на кого распространяется действие такой санкции. Это не отвечает требованиям Конституции Украины", - говорится в сообщении.

В частности, закон наделяет новыми полномочиями Национальное агентство по предотвращению коррупции относительно выявления и розыска активов, подлежащих блокированию, физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины. Эти полномочия НАПК выходят за пределы его компетенции, определенной Законом Украины "О предотвращении коррупции".

Кроме того, документ предлагает дополнить Закон Украины "О санкциях" положениями об осуществлении Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства. В то же время, не предусмотрено внесение соответствующих изменений в Закон "О Высшем антикоррупционном суде", которым определяются основы организации и деятельности ВАКС.

Зеленский вернул этот закон со своими предложениями в парламент для рассмотрения в сессионном зале.

Смотрите: Зеленский провел переговоры с Бушем: Мощь Украины вдохновляет американцев. ФОТОрепортаж

ВР (29273) законопроект (3229) Зеленский Владимир (20794) санкции (11441)


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Топ комментарии
+17
Більше 70 днів в Україні війна. А рашистські калаборанти із опзж чудово себе почувають у кріслах депутатів верховної ради. Питання: чому ці тварюки не позбавлені досі депутатства, якщо у прізєдєнта є монобільшість у раді?!! Можливо тому, що зе-гниди із жопоблоком - це одна ze-******* по знищенню України?!!!
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05.05.2022 22:31
+14
Это никого кроме Пороха не должно касаться. Вот и правят в под одного как бы олигарха. Бородатая бабушка зеледента не простит национализацию Привата. Зеледент выполнит все ее указания.
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05.05.2022 22:38
+13
эти неопределенные и много смысловые термины "зміни до деяких законів" и "активами окремих осіб" портят все впечатление...и кто будет определять этих "окремих" и шо это за "деякі" ... как-то настораживающе ...
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05.05.2022 22:23
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эти неопределенные и много смысловые термины "зміни до деяких законів" и "активами окремих осіб" портят все впечатление...и кто будет определять этих "окремих" и шо это за "деякі" ... как-то настораживающе ...
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05.05.2022 22:23 Ответить
Трохи підправив, щоб Колиму і etc. не щемили.
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05.05.2022 22:30 Ответить
Як хто? То брат прібліжонного к тєлу
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05.05.2022 22:55 Ответить
что-то здесь не чисто..... первый раз слышу, чтобы индейка проголосовала за Рождество...., или кое-кого это не касается?
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05.05.2022 22:28 Ответить
Это никого кроме Пороха не должно касаться. Вот и правят в под одного как бы олигарха. Бородатая бабушка зеледента не простит национализацию Привата. Зеледент выполнит все ее указания.
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05.05.2022 22:38 Ответить
а чего там прощать - приват банк стал банкротом по вине каломйского - ему то грех жаловаться
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05.05.2022 23:03 Ответить
Більше 70 днів в Україні війна. А рашистські калаборанти із опзж чудово себе почувають у кріслах депутатів верховної ради. Питання: чому ці тварюки не позбавлені досі депутатства, якщо у прізєдєнта є монобільшість у раді?!! Можливо тому, що зе-гниди із жопоблоком - це одна ze-******* по знищенню України?!!!
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05.05.2022 22:31 Ответить
Не на часи. Хватит раскалывать общество. Надо написать на тебя донос в СБУ. Во избежание рецедива смотреть Мосейчук на Едином Марафоне олигархических каналов 10 часов подряд.
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05.05.2022 22:35 Ответить
что за бред?
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05.05.2022 23:11 Ответить
Депутат Качур, Холодов і це далеко не усі люди Медведчука в команді зеЛоха і Ви насправді думаєте що він бореться проти Медведчука чи за Україну?
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06.05.2022 11:58 Ответить
садить надо окремих осіб и вешать , и принять закон что бы во время войны это делать ---- корректирует огонь -- 3 года ( сотни жертв ) , дтп ( единицы)
- 8 лет , это что за ху* ня?
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05.05.2022 22:39 Ответить
Де антикорупційний прокурор?
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05.05.2022 22:48 Ответить
корупционеры во власти не могут сами против себя назначать прокурора
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05.05.2022 23:15 Ответить
"Зеленський повернув цей закон зі своїми пропозиціями" ...Коломойський.
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05.05.2022 22:53 Ответить
Зе клоуни у свому репертуарі і надалі :

https://www.youtube.com/watch?v=qquBEEFjJXw&t=32s
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05.05.2022 23:07 Ответить
А як же дружок його з землі обітованної -каламойскій? Американська Феміда чекає....
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05.05.2022 23:35 Ответить
Антикорупційний суд в Україні реформований і почав працювати за Порошенко там все добре.А ось поправки президента розгляне верховна рада.Думаю все буде добре.
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06.05.2022 00:26 Ответить
рятують московитські активи, зате відосіки читає правильно, зелена курва
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06.05.2022 06:38 Ответить
Как это чмо про Порошенко невспомнило,удивительно.Как там Коломойский поживает,богатеет неподням,а почасам.
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06.05.2022 07:56 Ответить
похоже клоуны не понимают, что Ростов для них уже закрыт.....
Куда бежать то будете, клоуны?
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06.05.2022 08:33 Ответить
 
 