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Новости Война
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С начала суток отбиты 11 атак врага, уничтожены 24 единицы техники оккупантов и 7 беспилотников типа "Орлан-10", - пресс-центр ОС

війна

В течение этих суток, 5 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Украинские защитники уничтожили 8 танков, 11 единиц боевой бронированной и 5 единиц автомобильной техники врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты безуспешно пытались взять под контроль Попасную и Рубежное, - Генштаб о боях на Донецком направлении

Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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LEGO - спецоперация.....
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05.05.2022 22:33 Ответить
Палають орки на нашій землі , завдяки нашим мужнім Героям , які
дають гідну відсіч клятим окупантам 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊
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05.05.2022 22:35 Ответить
Нужно сами предприятия их военные уничтожать!
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05.05.2022 22:39 Ответить
Вперёд, я дам Вам парабеллум!
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05.05.2022 22:41 Ответить
Сраные орланы разлетались...
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05.05.2022 22:40 Ответить
А где данные по уничтожению живой силы (что-то у меня после 24 февраля появилась жажда крови )? Я понимаю, что Орланы летают без экипажа, но танки и автомобили у них теперь тоже на автопилоте?
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05.05.2022 22:43 Ответить
в зоне активных боевых действий никто трупы считать не будет. да и не возможно это. . . d
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05.05.2022 22:59 Ответить
Проще считать кораблики... Ну к примеру минусни Адмирала Макарова. Ну хоть помечтай.
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05.05.2022 23:31 Ответить
Молодці ! Слава і повага нашим ЗСУ !
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05.05.2022 22:55 Ответить
 
 