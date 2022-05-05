С начала суток отбиты 11 атак врага, уничтожены 24 единицы техники оккупантов и 7 беспилотников типа "Орлан-10", - пресс-центр ОС
В течение этих суток, 5 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Украинские защитники уничтожили 8 танков, 11 единиц боевой бронированной и 5 единиц автомобильной техники врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
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дають гідну відсіч клятим окупантам 👍🏼👍🏼👍🏼✊✊✊