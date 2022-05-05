Россия не была способна воплотить свой военный план, - начальник штаба Сухопутных сил США МакКонвилл
По словам начальника штаба Сухопутных сил США генерала Джеймса МакКонвилла, Россия не была способна воплотить свой военный план в Украине.
Об этом МакКонвилл заявил во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"План, который был в России – очень сложный. Для такого плана нужны очень натренированные и дисциплинированные солдаты. У них не было таких способностей. У них не было достаточно подготовленных солдат", - заявил МакКонвилл. Он отметил, что для выполнения подобного военного плана Россия нуждалась в значительно лучшей логистической системе.
Также генерал подчеркнул, что действия украинского руководства очень важны: "Со стороны Украины важно, что делает руководство. Премьер-министр Украины остался. Все в правительстве Украины остались, чтобы защищать страну".
Министр Сухопутных сил США Кристин Уормут также отмечает слабость логистики России. "Мы показали, как быстро мы смогли расположить наши силы в Европе. Мы также продемонстрировали, насколько быстро мы оказываем помощь оружием Украине. Это демонстрирует невероятную уверенность в том, что делает американская армия для обеспечения логистики", - заявила министр Сухопутных сил США.
"Возможно, у украинцев нет таких мощностей и способностей как в России, но у украинцев есть воля. Когда строишь сплоченную команду – это важно. Это отличается от того, что мы видели в других местах" - добавил МакКонвилл.
Также МакКонвилл отметил, насколько важны союзники и партнеры США в обеспечении логистики для поддержки Украины. "Одно дело - иметь военное оборудование там [в Европе - ред], а другое дело - обеспечить доставку этого оборудования", - пояснил генерал.
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Так бы и случилось, не окажись в стране достаточное количество решительных граждан и героической армии, созданной отнюдь не при этой власти.
Ведь и помогать-то начали, когда поняли, что кроме этой потешной власти в Украине обнаружился героический народ и профессиональная армия.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин
в своем Telegram-канале 4.05.2022 г.
Т.е. по логике этого кретина Украина, уступающая практически ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ военной мощи РФ... собиралась НАПАСТЬ на неё... И это без учёта того фактора, что РФ есть ЯДЕРНЫМ государством...
Мол, подстрекаемая НАТО и США, отмороженная "киевская хунта" собиралась сжечь себя и собственную странут в огне войны с противником намного превосходящим её по мощи... лишь для того, что бы понравится Западу...
Я сейчас не буду углубляться в разбор этой откровенно-дебильной ереси и логики мышления самого господина Володина... Это явно - предмет исследования психиатора...
Просто попытаемся понять...
зачем это туловище выдаёт именно сейчас "на гора" вот этот откровенный бред?
почему, господин Володин, не взирая на очевидную опасность сказаться законченным психом или дебилом, не дрогнувшей рукой стучить в своей "телеге" запредельно идиотские тексты...?
1. Украина с "советскими запасами" вооружения это совсем не та Украина, которая с "продукцией западного военторга"... Одно дело, когда вы якобы сражаетесь просто с "националистическими батальонами" (которые, впрочем, и так навешивают вам ******), а другое дело, когда эти самые батальоны разрастаются до размеров "всего агрессивного блока НАТО"... Уровень престижа собственно ******, в обеих случаях просто не сравним...
2. Когда придёт время отвечать за немотивированную агрессию против соседнего мирного государства... лучше всего, впасть в "сумашествие" и косить на то, что ... вы сами "ужасно боялись агрессии" со стороны этого самого соседнего государства. Авось, вас сочтут за конченного дебила... и сильно не накажут
3. Очевидно, что в том состоянии, в котором пребывает нынче РФ и её армия, выиграть обычную конвенциональную войну в Украине она просто не в состоянии. Но если вам "критически важно" именно победить, то надо что-то менять. Необходима некая мобилизация, не просто людей, но и всего остального, что потребно для войны - ресурсов, финансов, технологий... Другими словами, страну необходимо перевести на военное положение... Но просто так, одним указом по "своему хотению" этого не сделать. В конце концов, на дворе не 17-й век... Нужны хоть какие-то, пускай даже формальные, основания... Превентивная война с "ужасно агрессивной" Украиной, подстрекаемой "зловещей НАТО-й"... в этом отношении - самое то... Тогда можно, не только массово "забривать в солдаты" весь подчинённый скот, но и всяко-разно... мобилизировать в казну - бизнеса, транспорт, вклады и прочие материально-технические и финансовые ценности... "Всё для фронта, всё для победы!!!"... Очень, *****, удобно... ибо в реальности супротив всей военно-технической и фиансовой мощи Запада всё равно не выстоять, но зато под "раскаты войны" можно сделать ******* мощный последний хапок и попытаться затерятся в нетрях...
Ну и я могу ещё долго перечислять причины по которым ведущие чиновники нынешнего Кремлёвского режима, не смотря вполне реальную перспективу заработать себе реноме идиотов и дебилов, начинают задвигать такого рода пассажи... как давеча это сделал месье Володин...
На это можно ответить лишь одним...
"Мы их всех убьём..." - хоть умных, хоть дебилов...
Машовец
Недолуге, мізки є, чи тільки локшина від зебілів другої чи вже третьої свіжості в голові?
1) Щоб закрити небо, треба знищити авіацію, пункти базування авиації, ракетне озброєння на території паРашки та белорусі, та расєйський флот в Чорному та Каспійському морях.
А це вже агресія з боку США.
2) Закрити небо - закрити для ВСІХ, тобто і для нашої авіації та БПЛА,
завдячуючи яким було знищено дуже не мало рашистів та, особливо, їх техніки.
Той випадок, коли народна мудрість радить -
мовчки проходь далі, за розумника зійдеш.
Толстый такой намёк на Афганистан . . .
"Як кажуть наші бійці, "біологічна" зброя, позивний Байрактарчик, розмах крила....таємниця",
"З боку України, важливо, що робить керівництво. Прем'єр-міністр України залишився. Всі в уряді України залишились, щоб захищати країну". Джерело: