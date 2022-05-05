Россия не была способна воплотить свой военный план, - начальник штаба Сухопутных сил США МакКонвилл

По словам начальника штаба Сухопутных сил США генерала Джеймса МакКонвилла, Россия не была способна воплотить свой военный план в Украине.

Об этом МакКонвилл заявил во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"План, который был в России – очень сложный. Для такого плана нужны очень натренированные и дисциплинированные солдаты. У них не было таких способностей. У них не было достаточно подготовленных солдат", - заявил МакКонвилл. Он отметил, что для выполнения подобного военного плана Россия нуждалась в значительно лучшей логистической системе.

Также генерал подчеркнул, что действия украинского руководства очень важны: "Со стороны Украины важно, что делает руководство. Премьер-министр Украины остался. Все в правительстве Украины остались, чтобы защищать страну".

Министр Сухопутных сил США Кристин Уормут также отмечает слабость логистики России. "Мы показали, как быстро мы смогли расположить наши силы в Европе. Мы также продемонстрировали, насколько быстро мы оказываем помощь оружием Украине. Это демонстрирует невероятную уверенность в том, что делает американская армия для обеспечения логистики", - заявила министр Сухопутных сил США.

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"Возможно, у украинцев нет таких мощностей и способностей как в России, но у украинцев есть воля. Когда строишь сплоченную команду – это важно. Это отличается от того, что мы видели в других местах" - добавил МакКонвилл.

Также МакКонвилл отметил, насколько важны союзники и партнеры США в обеспечении логистики для поддержки Украины. "Одно дело - иметь военное оборудование там [в Европе - ред], а другое дело - обеспечить доставку этого оборудования", - пояснил генерал.