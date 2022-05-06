За 5 мая поражен 1 самолет оккупантов и 14 беспилотников, - Воздушные Силы
5 мая Противовоздушная оборона Украины уничтожила 15 воздушных целей оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Воздушных Сил.
В сообщении отмечается: "Боевая авиация противника и дальше действует на расстоянии, не входя в контролируемое Вооруженными Силами Украины воздушное пространство.
5 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено не менее 15 воздушных целей:
14 – беспилотников типа "Орлан" и один самолет, предварительно истребитель Су-30см.
Самолет оккупантов сбит на Восточном направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил.
"Орлан-10" сбивают всеми доступными средствами – зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск, Воздушных Сил с применением ПЗРК и даже ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя.
В течение суток истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил совершила десятки авиавылетов. Ударные группы самолетов наносят ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов и складам боеприпасов".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль