За 5 мая поражен 1 самолет оккупантов и 14 беспилотников, - Воздушные Силы

5 мая Противовоздушная оборона Украины уничтожила 15 воздушных целей оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "Боевая авиация противника и дальше действует на расстоянии, не входя в контролируемое Вооруженными Силами Украины воздушное пространство.

5 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено не менее 15 воздушных целей:

14 – беспилотников типа "Орлан" и один самолет, предварительно истребитель Су-30см.

Самолет оккупантов сбит на Восточном направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил.

"Орлан-10" сбивают всеми доступными средствами – зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск, Воздушных Сил с применением ПЗРК и даже ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя.

В течение суток истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил совершила десятки авиавылетов. Ударные группы самолетов наносят ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов и складам боеприпасов".

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