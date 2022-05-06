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Новости Агрессия России против Украины Война
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За 5 мая поражен 1 самолет оккупантов и 14 беспилотников, - Воздушные Силы

су

5 мая Противовоздушная оборона Украины уничтожила 15 воздушных целей оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "Боевая авиация противника и дальше действует на расстоянии, не входя в контролируемое Вооруженными Силами Украины воздушное пространство.

5 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено не менее 15 воздушных целей:

14 – беспилотников типа "Орлан" и один самолет, предварительно истребитель Су-30см.

Самолет оккупантов сбит на Восточном направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил.

"Орлан-10" сбивают всеми доступными средствами – зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск, Воздушных Сил с применением ПЗРК и даже ракетой класса "воздух-воздух" из украинского истребителя.

В течение суток истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил совершила десятки авиавылетов. Ударные группы самолетов наносят ракетно-бомбовые удары по войскам оккупантов и складам боеприпасов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 1 мая сбиты 10 российских беспилотников "Орлан", - Воздушные Силы

авиация (2843) беспилотник (3741) самолет (3620) Воздушные силы (2401)


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Слава ЗСУ!
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06.05.2022 00:12 Ответить
Останнім часом наші літачки розлітались 😏
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06.05.2022 00:25 Ответить
Ещё 3 до юбилейного 200-го
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06.05.2022 00:25 Ответить
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06.05.2022 00:48 Ответить
Английские ПЗРК в отличие от других систем легко сбивают беспилотники.
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06.05.2022 06:51 Ответить
 
 