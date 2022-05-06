Теперь у нас есть доказательство – это война, – в МВД убеждены в экстрадиции Шария
Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив считает, что решение об экстрадиции пророссийского блогера Анатолия Шария из Испании в Украину будет принято.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.
"Ситуация будет развиваться однозначно. Его экстрадируют в Украину", - сказал Андрусив.
Он объяснил, что раньше были проблемы с таким экстрадированием, потому что очень трудно было доказать подрывные последствия действий блогера.
"То есть он говорил какие-то вещи, писал какие-то вещи, но мы не могли сказать, что эти вещи приводят к какой-то трагедии. Теперь у нас есть доказательство - это война. И, собственно, он один из факторов, который стимулировал эту войну. Поэтому я убежден на 100%, что решение о его экстрадиции будет принято, а здесь мы его уже встретим", - сказал Андрусив.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 4 мая Шария задержали в Испании.
5 мая испанские СМИ сообщили, что суд отпустил его под подписку о невыезде.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Еще столько спокойно гуляет колаборантов типа Бойко, Шуфричей и ничего им не грозит! Они ведь годами вредили Украине совершенно безнаказанно!
У нас нет расстрела за измену Родине и не будет, т.к. это обвинение автоматом всплывет, когда поднимется вопрос про разминирование въезда в Крым перед самой войной и почему рашисты уже на второй день были под Киевом!
Рашисти будуть драпати у Венесуелу і на Кубу.
Дивіться там, щоб Шарік не здриснув на кацапо-підводному човні у Південну Америку. )))
Оно будет изображать из себя честного журналиста с альтернативным мнением, за которое его хотят распять в трусиках злые нацисты.
Нужно грамотное обвинение, чтобы доказать, что подозрение обосновано. Испанский суд будет рассматривать только факты
Так что с испанским судом как раз все в порядке!
Тут знайшли цього білого коня (звичайно, це має бути порожня тара, вміст треба спочатку вжити за призначенням...)
Кажись в Египте.
Думаю мешает отсутствие нормальных юристов в прокуратуре или нет доказательств.
Тут же проблема в чем - в том, чтобы суд был открытым и на 100% подготовленная доказательная база
Ну украли перца из Молдовы - толку ноль
Только подставились
Кто-то в Крыму родился - плохой
Кто-то в Москве учился - плохой
А кто-то в КПСС состоял и даже за агитацию там отвечал, то есть идейным был - вот он герой.
Жизнь штука сложная
Это доказательная база? Мда ... МВД как были бестолочами, так и остались. Именно поэтому нам не выдавали 99% коррупционеров через систему Интерпола. Когда Интерпол запрашивали у Украины обоснования их преступной деятельности, наши присылали бумажки, содержание которых можно коротко описать словами: "Он точно преступник! Мамой клянусь!".
Крутое у нас МВД.
То есть вот этот аргумент "Теперь у нас есть доказательство - это война." будет представлен испанскому суду ???
Это даже комментировать сложно, ощущение, что люди вообще не понимают, что такое аргументация для суда
не просто так, а аргументированно!
И вот радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів начал делать именно то, что может помочь Шарию в суде уйти от ответственности!