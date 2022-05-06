Теперь у нас есть доказательство – это война, – в МВД убеждены в экстрадиции Шария

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив считает, что решение об экстрадиции пророссийского блогера Анатолия Шария из Испании в Украину будет принято.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Ситуация будет развиваться однозначно. Его экстрадируют в Украину", - сказал Андрусив.

Он объяснил, что раньше были проблемы с таким экстрадированием, потому что очень трудно было доказать подрывные последствия действий блогера.

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"То есть он говорил какие-то вещи, писал какие-то вещи, но мы не могли сказать, что эти вещи приводят к какой-то трагедии. Теперь у нас есть доказательство - это война. И, собственно, он один из факторов, который стимулировал эту войну. Поэтому я убежден на 100%, что решение о его экстрадиции будет принято, а здесь мы его уже встретим", - сказал Андрусив.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 4 мая Шария задержали в Испании.

5 мая испанские СМИ сообщили, что суд отпустил его под подписку о невыезде.

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