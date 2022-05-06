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Новости Агрессия России против Украины Война
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Теперь у нас есть доказательство – это война, – в МВД убеждены в экстрадиции Шария

шарий

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив считает, что решение об экстрадиции пророссийского блогера Анатолия Шария из Испании в Украину будет принято.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Ситуация будет развиваться однозначно. Его экстрадируют в Украину", - сказал Андрусив.

Он объяснил, что раньше были проблемы с таким экстрадированием, потому что очень трудно было доказать подрывные последствия действий блогера.

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"То есть он говорил какие-то вещи, писал какие-то вещи, но мы не могли сказать, что эти вещи приводят к какой-то трагедии. Теперь у нас есть доказательство - это война. И, собственно, он один из факторов, который стимулировал эту войну. Поэтому я убежден на 100%, что решение о его экстрадиции будет принято, а здесь мы его уже встретим", - сказал Андрусив.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 4 мая Шария задержали в Испании.

5 мая испанские СМИ сообщили, что суд отпустил его под подписку о невыезде.

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Автор: 

МВД (9325) экстрадиция (568) Андрусив Виктор (13) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+16
Дуже сподіваюсь, що так буде.
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06.05.2022 01:32 Ответить
+14
Уявляю як напружились скабєєви, соловйови з сімонянами. Шарія тепер треба охороняти. Бо суд над ним в Україні до смерті залякає *********** пропагандонів і можуть почати заїкатися...
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06.05.2022 01:47 Ответить
+10
Для экстрадиции нужны железобетонные аргументы. Остаётся только надеятся на профессионализм украинских прокуроров.
Оно будет изображать из себя честного журналиста с альтернативным мнением, за которое его хотят распять в трусиках злые нацисты.
Нужно грамотное обвинение, чтобы доказать, что подозрение обосновано. Испанский суд будет рассматривать только факты
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06.05.2022 02:28 Ответить
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Дуже сподіваюсь, що так буде.
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06.05.2022 01:32 Ответить
А толку от этой экстардиции? Вот Медведчук в руках Украины и чО? Будет еще Шарий жить поживать в Украине под домашним арестом.
Еще столько спокойно гуляет колаборантов типа Бойко, Шуфричей и ничего им не грозит! Они ведь годами вредили Украине совершенно безнаказанно!
У нас нет расстрела за измену Родине и не будет, т.к. это обвинение автоматом всплывет, когда поднимется вопрос про разминирование въезда в Крым перед самой войной и почему рашисты уже на второй день были под Киевом!
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06.05.2022 10:58 Ответить
Нацисти після розгрому втікали у Аргентину і Парагвай.
Рашисти будуть драпати у Венесуелу і на Кубу.

Дивіться там, щоб Шарік не здриснув на кацапо-підводному човні у Південну Америку. )))
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06.05.2022 01:40 Ответить
Куба - не Південна Америка.
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06.05.2022 07:16 Ответить
Венесуела
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06.05.2022 10:16 Ответить
на кіл! показово, у прямому ефірі.
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06.05.2022 01:44 Ответить
Ні. Такого не буде - світ не рашиzzди.... дякувати Богу.
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06.05.2022 02:53 Ответить
На палю.
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06.05.2022 11:31 Ответить
Уявляю як напружились скабєєви, соловйови з сімонянами. Шарія тепер треба охороняти. Бо суд над ним в Україні до смерті залякає *********** пропагандонів і можуть почати заїкатися...
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06.05.2022 01:47 Ответить
Для экстрадиции нужны железобетонные аргументы. Остаётся только надеятся на профессионализм украинских прокуроров.
Оно будет изображать из себя честного журналиста с альтернативным мнением, за которое его хотят распять в трусиках злые нацисты.
Нужно грамотное обвинение, чтобы доказать, что подозрение обосновано. Испанский суд будет рассматривать только факты
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06.05.2022 02:28 Ответить
Испанский суд отпустил моряка, затопившего яхту расейского олигарха!

Так что с испанским судом как раз все в порядке!
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06.05.2022 10:49 Ответить
Под залог. Как и петушария
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06.05.2022 11:29 Ответить
Ой да що там вигадувати? Просто в залі суду зауважте що та потвора - сепаратюга як і їх Пучдемон і має бути засуджен в Україні за нашими законами, "не будьте Італією не підтримуйте сепаратистів" - все, жоден суддя не наважиться залишити то опудало в Іспанії
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06.05.2022 02:57 Ответить
От коли воно буде в Лук'янівці, от тоді можна буде давати оцінку на першому єтапі. Бо на дрпугому знайдеться "суддя" (обов'язково) що відпустиь під заставу, або під "чесне" слово, хто ж з суддів не любить Шаріка? Та нема таких...
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06.05.2022 03:21 Ответить
Щось пригадується, Півенькуля обіцяв повернутися до України на білому коні?
Тут знайшли цього білого коня (звичайно, це має бути порожня тара, вміст треба спочатку вжити за призначенням...)

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06.05.2022 05:08 Ответить
Только расея могла взять на содержание нечто плюгавое, неполноценное, безнравственное и беспринципное существо, каким является Шарий. Есть ещё одна мразь, киевская Монтян, непонятно, что мешает власти заняться ею? Или потому, что ещё не сбежала в Испанию?
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06.05.2022 05:32 Ответить
К слову она и не в Украине.
Кажись в Египте.
Думаю мешает отсутствие нормальных юристов в прокуратуре или нет доказательств.
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06.05.2022 10:31 Ответить
она сама типа юристка, там надо с мешком на голове вывозить - юридическим путем найдет много отмазок
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06.05.2022 10:52 Ответить
Да хоть открыто, хоть с мешком

Тут же проблема в чем - в том, чтобы суд был открытым и на 100% подготовленная доказательная база

Ну украли перца из Молдовы - толку ноль

Только подставились
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06.05.2022 14:32 Ответить
Монтян крымская, из понаехавших. И закончила МГИМО в мааскве.
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06.05.2022 10:51 Ответить
Вот и непонятно кто хуже

Кто-то в Крыму родился - плохой

Кто-то в Москве учился - плохой

А кто-то в КПСС состоял и даже за агитацию там отвечал, то есть идейным был - вот он герой.

Жизнь штука сложная
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06.05.2022 15:10 Ответить
Хлопці, тільки не садіть його в одну камеру з Медведчуком . В них така любов до один одного .. що аж тошнить від них
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06.05.2022 05:37 Ответить
Вот увидите,до экстрадиции он ******* с домашнего ареста в 404
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06.05.2022 05:38 Ответить
Шарій і Медведчук солодка парочка Twix
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06.05.2022 05:40 Ответить
Попался голубчик.
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06.05.2022 06:46 Ответить
того хто реєстрував партію шарія теж до відповідальності
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06.05.2022 07:58 Ответить
"говорил какие-то вещи", "писал какие-то вещи", "стимулировал войну" ...

Это доказательная база? Мда ... МВД как были бестолочами, так и остались. Именно поэтому нам не выдавали 99% коррупционеров через систему Интерпола. Когда Интерпол запрашивали у Украины обоснования их преступной деятельности, наши присылали бумажки, содержание которых можно коротко описать словами: "Он точно преступник! Мамой клянусь!".
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06.05.2022 08:00 Ответить
Тобто жодних доказів проти Шарія немає, але війна все спише.
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06.05.2022 08:15 Ответить
Главное, чтобы не обменивали. И 15 лет - срок очень маленький. А ведь в камере и поперхнуться баландой можно или упасть затылком об бетон случайненько. Жену его тоже щимить нужно.
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06.05.2022 08:34 Ответить
так вже відпустили
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06.05.2022 09:07 Ответить
Да він втече з Іспанії кудись йще . Іспанці не розуміють , що воно агент ФСБ й тому або йому зобеспечать втечу , або в"ють . Тільки тримання під вартою може гарантувати екстрадицію . Тому відпустили як дрібного шахрая .
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06.05.2022 09:22 Ответить
Було ніким-стало нічим...жаль , що бєнядіктова займається такою уйньою : під боком члени опг ім.бєніренигата,зрадники в виших ешолонах ....
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06.05.2022 09:25 Ответить
То есть для экстрадиции какого то мелкого ушлепка нужна каждый раз война? Иначе никак?
Крутое у нас МВД.
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06.05.2022 09:53 Ответить
Може йому на морді зробити таке татуювання, як на цьому фото?
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06.05.2022 09:53 Ответить
Опять провал ?
То есть вот этот аргумент "Теперь у нас есть доказательство - это война." будет представлен испанскому суду ???
Это даже комментировать сложно, ощущение, что люди вообще не понимают, что такое аргументация для суда
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06.05.2022 10:01 Ответить
Дурень думкою багатіє. Не можна передавати фсбшного агента в Україну, де при владі його колеги. Відпустять, обміняють, виправдають або щось подібне, як було з шуфричем, медведчуком.
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06.05.2022 10:29 Ответить
Та хто на його гавкання звертав увагу?! Тут майже усі щеплені з 2014 року. Хіба за те, що москалів дурив та )(.йла? Так москалі ще більші придурки ніж той шарій.
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06.05.2022 11:03 Ответить
Доказ - це війна, а вот тут поподробнее. Что то изменилось со вчерашнего дня?
не просто так, а аргументированно!
И вот радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів начал делать именно то, что может помочь Шарию в суде уйти от ответственности!
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06.05.2022 11:32 Ответить
поселиться там в якомусь посольстві сербії і буде жити дестиліттями
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06.05.2022 12:07 Ответить
і ще - на іберійському півострові є один нюанс, вас можуть годувати "завтраками" десятиліттями. це тут норма.
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06.05.2022 12:09 Ответить
Зе влада, ти ще шарія випусти піл заставу коли його будуть судити у Київі
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06.05.2022 13:53 Ответить
давайте бути чесними перед собою - ніхто ж не вірить в справедливе українське правосуддя , а повинно статись приблизно так : при спробі втечі або вчинення супротиву трагічно загинув відомий блогер та кацапський колаборант , якому була висунута підозра у державній зраді ... якось так
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06.05.2022 16:35 Ответить
 
 