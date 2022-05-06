Ложь России на весь мир вышла за пределы человеческого понимания, - США в ООН
Все более масштабная ложь России на международной арене, в том числе в ООН, по поводу ее агрессии против Украины, выходит за пределы человеческого понимания и здравого смысла.
Об этом заявила на заседании Совбеза ООН постоянная представительница США при этой организации Линда Томас-Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия неоднократно врала в Совете Безопасности ООН, распространяла теории заговора и дезинформацию, и каждый раз эта ложь становилась все больше", - подчеркнула представительница Соединенных Штатов.
Она напомнила, как только три месяца назад постпред России при ООН утверждал, что его страна не имела намерений вторгаться в Украину, и сейчас в России заявляют, что вторжение никогда не происходило.
"Они даже заявляют, что Украина атакует сама себя, сбрасывает бомбы на свои здания, на своих людей и нападает на свою демократию. Эта ложь противоречит любой логике, здравому смыслу. Россия занимается чистой дезинформацией", - сказала Томас-Гринфилд.
Дипломат указала, что правда очень хорошо известна всем: именно кремль является единственным виновником войны в Украине.
"Так сложно понять, почему некоторые члены Совбеза продолжают призывать "все стороны" (в том числе Украину – ред.) воздержаться от боевых действий. Говорим прямо: необходимо призвать конкретно россию прекратить ее агрессию против Украины", - подчеркнула представительница США.
Она подчеркнула, что Россия начала эту войну, и только она может ее прекратить.
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на віче предки говорили:
якщо зустрінеш десь, колись
то зразу бий кассапа в рило,
кассапа звідусіль жени
хай здохне в ямі при дорозі
ти подаєш йму води,
А він вже сере на порозі ....
- Наша брехня не працює, ніхто не вірить.
- Що робити?
- Брехати у десять разів більше!
Русские - еще не вполне люди.
Им недостает главного свойства человека - нравственного чутья, умения отличать добро от зла".
- Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.)
Россия - царство лжи.
Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной.
Ложь - в помещике, священнике и царе.
Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!»
- Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
вони справді ніколи не зрозуміють - як це без брехні?
та без неї ж вони німи.
Але це не заважає їй бути постійним членом Ради БЕЗПЕКИ (не більш, не менш, саме БЕЗПЕКИ) із правом безкарного та абсолютного вето.
ООН - творіння людей, що зробили те і маємо.
Мабуть з нього багато хто бере приклад, бо це ж моральний авторитет світу
(сумно що в самій Україні є...деякі амеби)
https://winstonchurchill.hillsdale.edu/fascists-anti-fascists/ вони вже тут вони вже в хаті... https://winstonchurchill.hillsdale.edu/fascists-anti-fascists/
скопіюйте текст і плюхните в тей же гугле перекладник.
переклад буде гунявий але смисл відчуєте...
Вибачте, будь ласка... не стримався...
Взяточничество и произвол начальников не имеет границ. Священники малограмотных и такие же дикие, как и мужики.
Книг никто не имеет никаких.
Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов... Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ...»
- Хорватский научный, религиозный и политический деятель Юрай Крижанич (Jurij Krizanicz). Historia de Sibiria Jurij Krizanicz, 1680..