Ложь России на весь мир вышла за пределы человеческого понимания, - США в ООН

Все более масштабная ложь России на международной арене, в том числе в ООН, по поводу ее агрессии против Украины, выходит за пределы человеческого понимания и здравого смысла.

Об этом заявила на заседании Совбеза ООН постоянная представительница США при этой организации Линда Томас-Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия неоднократно врала в Совете Безопасности ООН, распространяла теории заговора и дезинформацию, и каждый раз эта ложь становилась все больше", - подчеркнула представительница Соединенных Штатов.

Она напомнила, как только три месяца назад постпред России при ООН утверждал, что его страна не имела намерений вторгаться в Украину, и сейчас в России заявляют, что вторжение никогда не происходило.

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"Они даже заявляют, что Украина атакует сама себя, сбрасывает бомбы на свои здания, на своих людей и нападает на свою демократию. Эта ложь противоречит любой логике, здравому смыслу. Россия занимается чистой дезинформацией", - сказала Томас-Гринфилд.

Дипломат указала, что правда очень хорошо известна всем: именно кремль является единственным виновником войны в Украине.

"Так сложно понять, почему некоторые члены Совбеза продолжают призывать "все стороны" (в том числе Украину – ред.) воздержаться от боевых действий. Говорим прямо: необходимо призвать конкретно россию прекратить ее агрессию против Украины", - подчеркнула представительница США.

Она подчеркнула, что Россия начала эту войну, и только она может ее прекратить.

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