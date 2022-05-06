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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ложь России на весь мир вышла за пределы человеческого понимания, - США в ООН

оон

Все более масштабная ложь России на международной арене, в том числе в ООН, по поводу ее агрессии против Украины, выходит за пределы человеческого понимания и здравого смысла.

Об этом заявила на заседании Совбеза ООН постоянная представительница США при этой организации Линда Томас-Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия неоднократно врала в Совете Безопасности ООН, распространяла теории заговора и дезинформацию, и каждый раз эта ложь становилась все больше", - подчеркнула представительница Соединенных Штатов.

Она напомнила, как только три месяца назад постпред России при ООН утверждал, что его страна не имела намерений вторгаться в Украину, и сейчас в России заявляют, что вторжение никогда не происходило.

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"Они даже заявляют, что Украина атакует сама себя, сбрасывает бомбы на свои здания, на своих людей и нападает на свою демократию. Эта ложь противоречит любой логике, здравому смыслу. Россия занимается чистой дезинформацией", - сказала Томас-Гринфилд.

Дипломат указала, что правда очень хорошо известна всем: именно кремль является единственным виновником войны в Украине.

"Так сложно понять, почему некоторые члены Совбеза продолжают призывать "все стороны" (в том числе Украину – ред.) воздержаться от боевых действий. Говорим прямо: необходимо призвать конкретно россию прекратить ее агрессию против Украины", - подчеркнула представительница США.

Она подчеркнула, что Россия начала эту войну, и только она может ее прекратить.

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ООН (4189) россия (96125)


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Топ комментарии
+58
Если русский вдруг перестал врать, потыкайте в него палкой, может он издох.
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06.05.2022 03:01 Ответить
+33
Я ще декілька років назад сказав що у майбутньому рф будуть вивчати як приклад масової шизофренії.
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06.05.2022 02:49 Ответить
+29
Рашисти - примітивні істоти та поступають по простому алгоритму:
- Наша брехня не працює, ніхто не вірить.
- Що робити?
- Брехати у десять разів більше!
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06.05.2022 03:04 Ответить
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Ооо прозріли, да то патологічні брехуни але не божевільні, вони навмисно роблять так наси здаватися небезпечними, непередбаченими та таке інше проте це така гра, всі брешуть, блефують, вбивають та ворують - ось така огидна, брехлива та перзенна нація і завжди такою була а ви їх чомусь до цивілізованого світу намагаєтесь віднести..
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06.05.2022 02:49 Ответить
Що є брехня? Брехня - це найбільший прояв слабкості. Брехня - це страх. Це коли зробив ху*ню, а зізнатись страшно. Ми всі бачимо брехню, але не бачимо що за нею - сциклива нація, яка нічєво нє рішаєт. Сцикливий фюрер, який ховається від відповідальності за словами "ета нє ми". Так вони живуть, так вони воюють, так вони і здохнуть. Без честі, зі страхом в очах зізнатись.
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06.05.2022 11:51 Ответить
Я ще декілька років назад сказав що у майбутньому рф будуть вивчати як приклад масової шизофренії.
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06.05.2022 02:49 Ответить
Не бывает массовой шизофрении. Опыты с манипуляциями массовыс сознанием, возможно будут изучать, хотя и тут кацапы скорей украли у Северной Кореи, чем создали. В Корее уже полностью сконструировали паралельную реалность, кацапы тем же занимаются но в условиях Инета, не факт что у них получится эффективная модель. Чуйка говорит скоро треснет эта информационная пирамида, увидим.
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06.05.2022 07:13 Ответить
Манипуляция массовым сознанием известна уже с времён Ленина. И особенно - Гитлера. Ким взял уже существующее и подогнал для своих.
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06.05.2022 11:45 Ответить
Если русский вдруг перестал врать, потыкайте в него палкой, может он издох.
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06.05.2022 03:01 Ответить
Краще спершу дрючком приголомшити, а вже потім перевіряти
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06.05.2022 03:16 Ответить
Тому ще в Київській Русі
на віче предки говорили:
якщо зустрінеш десь, колись
то зразу бий кассапа в рило,

кассапа звідусіль жени
хай здохне в ямі при дорозі
ти подаєш йму води,
А він вже сере на порозі ....
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06.05.2022 12:23 Ответить
Рашисти - примітивні істоти та поступають по простому алгоритму:
- Наша брехня не працює, ніхто не вірить.
- Що робити?
- Брехати у десять разів більше!
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06.05.2022 03:04 Ответить
Вредить всегда, вредить везде, до дней последних донца, вредить - и никаких гвоздей! Вот лозунг кроманьонца!
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06.05.2022 03:08 Ответить
"Глядя на русских, ясно понимаешь, что это племя пока не развилось до конца.
Русские - еще не вполне люди.
Им недостает главного свойства человека - нравственного чутья, умения отличать добро от зла".
- Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.)
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06.05.2022 06:35 Ответить
zolotye slova.
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06.05.2022 11:53 Ответить
«В России все, от мала до велика, обманывают и лгут…
Россия - царство лжи.
Ложь - в общине, которую следовало бы назвать мнимой общиной.
Ложь - в помещике, священнике и царе.
Крещендо обманов, мнимостей, иллюзий!»

- Жюль Мишле, французский историк (1798 - 1874 гг.).
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06.05.2022 12:15 Ответить
для коцапів брехня - то їзик спілкування.
вони справді ніколи не зрозуміють - як це без брехні?
та без неї ж вони німи.
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06.05.2022 03:05 Ответить
"росія неодноразово брехала в Раді Безпеки ООН, поширювала теорії змови й дезінформацію, і щоразу ця брехня ставала дедалі більшою"

Але це не заважає їй бути постійним членом Ради БЕЗПЕКИ (не більш, не менш, саме БЕЗПЕКИ) із правом безкарного та абсолютного вето.
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06.05.2022 03:06 Ответить
це в статуті ООН, без цього статуту немає і ООН.
ООН - творіння людей, що зробили те і маємо.
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06.05.2022 04:45 Ответить
Статут людей те нелюдей.
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06.05.2022 04:47 Ответить
По типу почившої імпотентної "Ліги Націй".
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06.05.2022 06:00 Ответить
Майже...тільки у Лізі Націй, якщо не помиляюсь, всі рішення мали прийматися повним консенсусом, тобто - у всіх країн було право Вето, в ООН це право залишили лише за кількома державами.
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06.05.2022 12:13 Ответить
По статуту ООН у ній немає ніякого статусу Постійного члена у РФ.
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06.05.2022 12:11 Ответить
Чтобы с русскими нацистами брататься, нужно опустится ниже этих дикарей. Я в шоке - как мы раньше братались с этими зарыгаными людоедами?
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06.05.2022 03:07 Ответить
Тільки кончений Ватикан називає кацапів братським народом Українцям.
Мабуть з нього багато хто бере приклад, бо це ж моральний авторитет світу
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06.05.2022 03:17 Ответить
У меня уже появляются сомнения что население рашки составляет 144 миллиона. У них как мне кажется максимум 80 миллионов, остальное дорисовали как и рейтинги *****
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06.05.2022 03:19 Ответить
Це Ви ще кількість громадян не порахували - їх ще менше.
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06.05.2022 04:49 Ответить
це ви зараз стадо звірів підрахували? - бо останню безхвосту обезяну, з надією на людину, там зїв дінозавр в незапьяному році і чомусь відразу здох - мабуть несварило щось в діно.
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06.05.2022 05:21 Ответить
Около 90 млн... Цифра засекречена, но... Несколько лет назад Росстат случайно показал уровень потребления зерновых культур на россии... Цифра соответствовала 90 млн... Потом это быстренько удалили
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06.05.2022 07:01 Ответить
"Брехня Росії" - розумні люди зaпатентували б цей "бренд"...
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06.05.2022 03:34 Ответить
Для чого? Щоб заборонювати іншим розумним людям використовувати слово "брехня"?
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06.05.2022 05:45 Ответить
ні.. щоб це словосполучення відбилось в пам"яті всіх народів світу і мало гкографічну прив"язка і зрозумілий вміст - тобто є брехня...а є брехняросії.... тобто як сказав ***** - то зразу зрозуміло про кого, або на кого схожий ))))
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06.05.2022 09:55 Ответить
Перефразовуючи кацапський вислів щодо уззкого йазика, можна констатувати так: Рабсія закінчується там, де починається здоровий ґлузд.
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06.05.2022 03:52 Ответить
Дякую США, вони завжди в адекваті, а ще Британія
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06.05.2022 04:46 Ответить
і Польща і Латвія, Литва і ще декілько хто вже 8 років пліч о пліч з Україною
(сумно що в самій Україні є...деякі амеби)
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06.05.2022 09:57 Ответить
https://winstonchurchill.hillsdale.edu/fascists-anti-fascists/ "The fascists of the future will call themselves anti-fascists.".
https://winstonchurchill.hillsdale.edu/fascists-anti-fascists/ вони вже тут вони вже в хаті... https://winstonchurchill.hillsdale.edu/fascists-anti-fascists/

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06.05.2022 05:07 Ответить
порада тим хто не володіе анґлійською.
скопіюйте текст і плюхните в тей же гугле перекладник.
переклад буде гунявий але смисл відчуєте...
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06.05.2022 05:27 Ответить
Переклад може виявиться гундявим.

Вибачте, будь ласка... не стримався...
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06.05.2022 05:47 Ответить
В росии если зло побеждает, то его обьявляют добром.
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06.05.2022 05:57 Ответить
А в тюрьме щас ужин. Макароны...
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06.05.2022 06:23 Ответить
Скабеева показывает свою комнату отдыха.
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06.05.2022 11:47 Ответить
І вони ж самі вірять у ту брехню, розуміючи правду, тому що їм хочеться вбивати.
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06.05.2022 08:28 Ответить
Це не брехня, це світогляд. Вони не зміняться, бо то їх цінність і ціна, а ціни, як звісно, з часом зростають.
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06.05.2022 08:43 Ответить
«... московины и московки пьяницы, лгуны, обманщики, коварные, жестокие, ленивые, без принуждения не сделают ничего даже себе.
Взяточничество и произвол начальников не имеет границ. Священники малограмотных и такие же дикие, как и мужики.
Книг никто не имеет никаких.

Даже татары и башкиры значительно культурнее московинов... Московины же глупые, суеверные, дикари, ужасно грязные: посуды никогда не моют; в доме можно задохнуться от вони и потерять половину крови от клопов ...»

- Хорватский научный, религиозный и политический деятель Юрай Крижанич (Jurij Krizanicz). Historia de Sibiria Jurij Krizanicz, 1680..
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06.05.2022 12:18 Ответить
 
 