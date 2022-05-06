При поддержке авиации оккупанты возобновили штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода "Азовсталь", - Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 06:00 6 мая по поводу российского вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сводке Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Так, начались семьдесят вторые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

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На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В подразделениях вооруженных сил Республики Беларусь идет проверка боевой готовности сил реагирования.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В приграничных районах Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах содержится незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники.

На Слобожанском направлении противник активных действий не вел. Продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.

Кроме того, враг продолжает наращивание системы противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения. Проводит перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.

На базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале, по имеющейся информации, находится до 300 раненых.

В целях уточнения позиций наших войск и направлений дальнейшего продвижения враг осуществляет воздушную разведку.

В Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия.

На Лиманском направлении ведет обстрелы позиций наших войск.

На Попаснянском направлении основные усилия сосредоточили на установлении полного контроля над населенным пунктом Попасна и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.

В городе Мариуполе продолжается блокировка подразделений Сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не вел. Оказывает огневое влияние с целью сковывания действий наших войск и уничтожения артиллерийских подразделений.

В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не вел, удерживал занятые рубежи, усиливал системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Обстреливал позиции наших войск. На севере Херсонщины и Николаевщины враг обстреливает населенные пункты, с которых отступил.

Отмечено ведение противником воздушной разведки в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.

"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено пятнадцать воздушных целей: четырнадцать беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан" и один самолет.

На территории Донецкой и Луганской областей защитники и защитницы Украины за минувшие сутки отбили одиннадцать атак врага, уничтожили восемь танков, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники противника", - сообщили в Генштабе.