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Новости Агрессия России против Украины Война
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При поддержке авиации оккупанты возобновили штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода "Азовсталь", - Генштаб ВСУ

азовсталь

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 06:00 6 мая по поводу российского вторжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сводке Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Так, начались семьдесят вторые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

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На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. В подразделениях вооруженных сил Республики Беларусь идет проверка боевой готовности сил реагирования.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено. В приграничных районах Украины на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей на позициях и опорных пунктах содержится незначительное количество личного состава, вооружения и военной техники.

На Слобожанском направлении противник активных действий не вел. Продолжает обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.

Кроме того, враг продолжает наращивание системы противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения. Проводит перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.

На базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале, по имеющейся информации, находится до 300 раненых.

В целях уточнения позиций наших войск и направлений дальнейшего продвижения враг осуществляет воздушную разведку.

В Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия.

На Лиманском направлении ведет обстрелы позиций наших войск.

На Попаснянском направлении основные усилия сосредоточили на установлении полного контроля над населенным пунктом Попасна и возобновлении наступления на населенные пункты Лиман и Северск.

В городе Мариуполе продолжается блокировка подразделений Сил обороны в районе "Азовстали". В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

На Северодонецком, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не вел. Оказывает огневое влияние с целью сковывания действий наших войск и уничтожения артиллерийских подразделений.

В Южнобужском направлении противник активных боевых действий не вел, удерживал занятые рубежи, усиливал системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Обстреливал позиции наших войск. На севере Херсонщины и Николаевщины враг обстреливает населенные пункты, с которых отступил.

Отмечено ведение противником воздушной разведки в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.

"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено пятнадцать воздушных целей: четырнадцать беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан" и один самолет.

На территории Донецкой и Луганской областей защитники и защитницы Украины за минувшие сутки отбили одиннадцать атак врага, уничтожили восемь танков, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники противника", - сообщили в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19633) Генштаб ВС (6456) Азовсталь (379)


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Топ комментарии
+15
Два місяці було, щоб підготуватись до деблокади Маріуполя. Як я розумію, нічого не було зроблено, окрім відосиків, які назнімав асфальтоукладчик(
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06.05.2022 08:09 Ответить
+11
Зе гівну не вперше кидати бійців. Прочитайте про Журавля, все зрозумієте.
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06.05.2022 08:24 Ответить
+8
Дякую Господи що збережеш всіх українських цивільних громадян та найкращих воїнів в світі...
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06.05.2022 07:25 Ответить
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Дякую Господи що збережеш всіх українських цивільних громадян та найкращих воїнів в світі...
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06.05.2022 07:25 Ответить
Два місяці було, щоб підготуватись до деблокади Маріуполя. Як я розумію, нічого не було зроблено, окрім відосиків, які назнімав асфальтоукладчик(
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06.05.2022 08:09 Ответить
Серце зупиняється з тим, що коїться. Яка ж сила вступиться за "азовців"? Невже безвихід?
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06.05.2022 08:20 Ответить
Зе гівну не вперше кидати бійців. Прочитайте про Журавля, все зрозумієте.
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06.05.2022 08:24 Ответить


Eva Kantorovich

@EKantorovich

·
https://twitter.com/EKantorovich/status/1522411895059144704 2h

Если взять всех диванных экспертов, которые знают как вывезти раненых бойцов из Мариуполя и сделать из них тактическую ударную группу, то деблокада Мариуполя дело двух дней. Жаль им некогда, дела, заботы.
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06.05.2022 08:32 Ответить
Передайте Еве, что нужно искать причину сложившейся ситуации, а не рассматривать следствие. А причина такова - сдали без боя юг Украины, русня окружила Марик и случилось то, что случилось. Ключевой вопрос почему Бердянск и Мелитополь не обороняли как Попасную, которую больше двух месяцев орки взять не могут? Почему Азову запретили выдвигаться на Бердянск и атаковать русню?
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06.05.2022 08:48 Ответить
Та невже?

"

Два місяці було, щоб підготуватись до деблокади Маріуполя. Як я розумію, нічого не було зроблено, окрім відосиків, які назнімав асфальтоукладчик(

"

Я так розумію, що задача бота MAKAROV із датою реєстрації 01.03.2022 тут - сіяти раздрай і ворожнечу під будь-якими соусами - і з одного боку, і з усіх інших - сам собі протиречишь, аби щось проти украинскої влади навалити.
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06.05.2022 12:05 Ответить
Уверен что в марше половина диванных войск сдохнет от сердечного приступа.
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06.05.2022 11:52 Ответить
Хай у вас, рашисти, попадають і згорять смертельні сталеві птахи.
І ви щоб згоріли разом з ними, покидьки.
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06.05.2022 08:45 Ответить
я уже просто не знаю, как реагировать на ситуацию в Мариуполе, полное бессилие - это уже ни о чем..., никогда в жизни я не чувствовала такой степени ненависти и бессилия, меня бесит, что мир по-прежнему пытается договориться с этим мелким и гнусным утырком вместо того, чтобы поставить ему жесткий ультиматум..., ведь есть же у него какое-то уязвимое место, а если нет, то на всем мире лежит ответственность за то, что позволили этому абсолютному злу разрастись до таких размеров...
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06.05.2022 09:05 Ответить
А что там с контрнаступлением Залужного, всё, здулось?
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06.05.2022 10:08 Ответить
Супер пупер Великое Контрнаступление, похоже было просто очередная пиар заява из ОП.
Мулька короче. Все как всегда.
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06.05.2022 10:39 Ответить
Никакого "супер пупер великого контрнаступления" никто из ОП не заявлял - было заявлено о контрнаступательных мерах на Изюмском и Харьковском направлениях. И заявляли это не из ОП, а генерал Залужный. А что там уже переврали журналисты и что вы себе дофантазировали - это уже ваши личные проблемы.
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06.05.2022 12:07 Ответить
Господи, Матінко Божа, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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06.05.2022 10:53 Ответить
Залужный без ОП официально ничего не заявит".Фсьо под контролем Зе" - сообщал не однократно тот же Арестович.
ps: я думал и так понятно
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06.05.2022 12:18 Ответить
 
 