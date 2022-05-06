"Россия намеренно ведет войну, направленную на то, чтобы убивать и терроризировать украинский народ", - Великобритания в ООН

Российские войска намеренно терроризируют и убивают мирных граждан в Украине, нарушая международное гуманитарное право.

Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянная представительница Великобритании при этой организации Барбара Вудвард, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Правда заключается не только в том, что граждане погибают во время российской незаконной агрессивной войны, но и в том, что Россия намеренно ведет войну, направленную на то, чтобы убивать и терроризировать украинский народ", - сказала Вудвард.

Она привела примеры Бучи и Ирпеня, где русские военные "убивали и расчленяли гражданских". "Никакого различия не производилось между военными целями, больницами, школами или мариупольским театром, перед которым было четко написано "дети", - констатировала дипломат, подчеркнув, что действия России "являются бесспорным нарушением международного гуманитарного права".

Вудвард также осудила попытки российской пропаганды "дегуманизировать и демонизировать украинцев, называя их неонацистами".

"Такой язык ненависти очень опасен. И с приближением годовщины завершения Второй мировой войны он презирает жертвы россиян, украинцев и многих других национальностей, которые воевали ради уничтожения нацизма", - отметила представительница Великобритании.

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