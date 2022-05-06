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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Россия намеренно ведет войну, направленную на то, чтобы убивать и терроризировать украинский народ", - Великобритания в ООН

ірпінь

Российские войска намеренно терроризируют и убивают мирных граждан в Украине, нарушая международное гуманитарное право.

Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянная представительница Великобритании при этой организации Барбара Вудвард, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Правда заключается не только в том, что граждане погибают во время российской незаконной агрессивной войны, но и в том, что Россия намеренно ведет войну, направленную на то, чтобы убивать и терроризировать украинский народ", - сказала Вудвард.

Она привела примеры Бучи и Ирпеня, где русские военные "убивали и расчленяли гражданских". "Никакого различия не производилось между военными целями, больницами, школами или мариупольским театром, перед которым было четко написано "дети", - констатировала дипломат, подчеркнув, что действия России "являются бесспорным нарушением международного гуманитарного права".

Вудвард также осудила попытки российской пропаганды "дегуманизировать и демонизировать украинцев, называя их неонацистами".

"Такой язык ненависти очень опасен. И с приближением годовщины завершения Второй мировой войны он презирает жертвы россиян, украинцев и многих других национальностей, которые воевали ради уничтожения нацизма", - отметила представительница Великобритании.

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Великобритания (5022) россия (96125)


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Це геноцид проти української незламної нації...
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06.05.2022 07:49 Ответить
Так объявите росию государтвом террористом и ей придёт конец намного быстрее чем с вашими санкциями.
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06.05.2022 07:59 Ответить
Та вже всім зроуміло, що терор, - не війна. Свавілля нелюдів.
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06.05.2022 08:11 Ответить
Це вже не вперше.
Нас просто змусили забути , нав'язали міф про дружні народи.
А скільки вони нас нищили...
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06.05.2022 08:27 Ответить
Нам потрібно пристойну людину на короля. Клоуни, які вже піаряться на перемозі, до якої ще дуже довго, мають бути відправлені до цирку. Може, принц Гаррі схотів би?
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06.05.2022 08:46 Ответить
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06.05.2022 08:51 Ответить
Может дадите Украине самое мощное вооружение, что у вас - всех западных стран есть, чтобы победить в войне. От заявлений и признаний преступлений, Украине от этого не легче, Украину бомбят беспрерывно и рушат и убивают людей. Помощь очень слабая от Запада! Запад за последние годы поставил своих вооружений в Россию на 200 миллиардов долларов и это уже после Крыма. А Украине дают столько оружия, что война будет затягиваться, а не выигрываться. Это все в итоге против запада обернется, если их будет такая позиция предательская.
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06.05.2022 09:15 Ответить
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06.05.2022 11:36 Ответить
 
 