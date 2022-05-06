"Укрзализныця" обнародовала график опоздания поездов на утро 6 мая из-за российских обстрелов железных дорог
По состоянию на 7.00 6 мая в Украине ряд поездов курсирует с опозданием.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Укрзализныця" в телеграмме.
По состоянию на утро 6 мая задерживаются следующие поезда:
- №22 Трускавец - Харьков (+4:20 час);
- №60 Чоп - Киев (+3:15 час);
- №3 Львов – Запорожье (+2:56 ч);
- №232 Львов – Днепр (+2:53 ч);
- №135 Черновцы - Белгород-Днестровский (+2:38 ч);
- №130 Ивано-Франковск - Кременчуг (+2:28 ч);
- №16 Ивано-Франковск – Харьков (+2:24 ч);
- №8 Одесса – Харьков (+2:14 ч);
- №120 Львов – Запорожье (+1:39 ч);
- №92 Одесса – Харьков (+1:29 ч);
- №86 Львов – Запорожье (+1:28 ч);
- №149 Полтава - Черновцы (+1:27 ч);
- №37 Ужгород – Одесса (+1:23 ч);
- №11 Одесса – Львов (+1:18 ч);
- №25 Рахов – Одесса (+1:14 ч);
- №97 Киев – Ковель(+1:14 ч);
- №7 Киев – Черновцы (+1:14 ч);
- №77 Ковель - Одесса (+1:07 ч);
- №42 Львов – Днепр (+1:03 ч);
- №81 Киев – Ужгород (+1:01 ч);
- №105 Киев - Одесса (+1:01 ч);
- №8 Черновцы - Киев (+1:01 ч);
- №46 Лозовая – Ужгород (+1 ч);
- №710 Львов – Дарница (+8 мин);
- №705 Киев – Перемышль (+18 мин);
- №774 Львов – Дарница (+ 52 мин).
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