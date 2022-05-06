В обустроенном оккупантами госпитале в Купянске в Харьковской области находится до 300 раненых, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты обустроили госпиталь, где разместили до 300 раненых, на базе Купянской городской больницы в Харьковской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сводке Генштаба ВСУ в фейсбуке.
"Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. На базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале, 300 раненых", - говорится в отчете.
Топ комментарии
+13 Бенина Мама
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+6 Alex Sav #513490
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+5 Muron
показать весь комментарий06.05.2022 08:52 Ответить Ссылка
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Будь-яким способм.
Достатньо крисячої отрути москаликам у чайок підсипати...
до нас , як сомалійська саранча 😠