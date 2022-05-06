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В обустроенном оккупантами госпитале в Купянске в Харьковской области находится до 300 раненых, - Генштаб ВСУ

рф

Российские оккупанты обустроили госпиталь, где разместили до 300 раненых, на базе Купянской городской больницы в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сводке Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом. На базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале, 300 раненых", - говорится в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При поддержке авиации оккупанты возобновили штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода "Азовсталь", - Генштаб ВСУ

армия РФ (19633) Генштаб ВС (6456) ранение (3395) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+13
Всем оркам желаем сменить категорию 300 на более скрепную 200.
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06.05.2022 08:10 Ответить
+6
вальніть туда стінгером- і відбудеться диво!!
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06.05.2022 08:12 Ответить
+5
кацапи в кацапстані вже готуються до голоду, молоді кацапи вже купляють по повній програмі побігли до садових магазинів по насіневу картоплю, щоб її "посеять и осенью собрать". Правда в них вона родить "без потерь" - відро посадив- відро викопав "
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06.05.2022 08:52 Ответить
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Всем оркам желаем сменить категорию 300 на более скрепную 200.
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06.05.2022 08:10 Ответить
В економ пакунку 200 гр.
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06.05.2022 09:26 Ответить
вальніть туда стінгером- і відбудеться диво!!
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06.05.2022 08:12 Ответить
кацапи в кацапстані вже готуються до голоду, молоді кацапи вже купляють по повній програмі побігли до садових магазинів по насіневу картоплю, щоб її "посеять и осенью собрать". Правда в них вона родить "без потерь" - відро посадив- відро викопав "
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06.05.2022 08:52 Ответить
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06.05.2022 08:52 Ответить
Так ****** по нему смерчом или точкой и не надо тут о гуманизмах и женевских конвенциях разглагольствовать .Орки в Мариуполе по госпиталю с раненными азовцами и морпехами на Азовстали били и ни о каких конвенциях не заморачивались ,А долги нужно возвращать
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06.05.2022 08:57 Ответить
в Сватово на першому поверху місцеві лежать, а на другому та третьому поранені орки! Це для прикриття.... Можливо так й у Купянську! Галасу буде....
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06.05.2022 09:30 Ответить
Я не збираюся бути добренькою: от аби вони всі прямо звідти попрямували до пекла.
Будь-яким способм.
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06.05.2022 08:58 Ответить
Куди Точкою! Це ж наша лікарня, там і лікарі наші, і можуть бути наші цивільні люди.
Достатньо крисячої отрути москаликам у чайок підсипати...
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06.05.2022 09:21 Ответить
Ми ще й лікуємо орків , гарно годуємо цю срань болотну , от вони і лізуть
до нас , як сомалійська саранча 😠
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06.05.2022 09:21 Ответить
погане порівняння! половина сомалійських піратів , заробив грошенят, живуть у дуже великій Британіі....
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06.05.2022 09:32 Ответить
Я ж не про піратів кажу , а про саранчу !
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06.05.2022 09:35 Ответить
у Круп'янську там база орків..Важливий стратегічний вузол
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06.05.2022 10:19 Ответить
Невже жоден з них не палить "Приму"?
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06.05.2022 15:08 Ответить
 
 