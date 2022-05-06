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Новости Война
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Из "Азовстали" и Мариуполя ООН и Красный крест эвакуировали около 500 человек, - Гутерриш

евакуація

Генсек ООН Антониу Гутерриш отчитался о почти 500 людях, которых удалось эвакуировать из Мариуполя и близлежащих районов.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"В совместной операции ООН и Красного креста эвакуированы около 500 человек из "Азовстали", Мариуполя и близлежащих районов. Я надеюсь, что дальнейшая координация с Москвой и Киевом приведет к увеличению количества "гуманитарных" пауз, чтобы обеспечить проход гражданским лицам", - написал Гутерриш.

Он не уточнил, куда именно вывезли эвакуированных людей и все ли они смогли добраться до свободной территории Украины.

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Напомним, эвакуация гражданских с мариупольского завода "Азовсталь" началась 1 мая. По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, из бомбоубежищ на территории "Азовстали" 2 мая удалось вывести более 100 гражданских людей. В среду, 4 мая, в рамках мариупольского гуманитарного коридора были эвакуированы 344 человека. Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они прибыли в Запорожье.

Сегодня, 6 мая, предстоит новая эвакуация из Мариуполя.

Мариуполь (5724) ООН (4189) эвакуация (2102) Азовсталь (379) Гутерриш Антониу (339)


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не верю
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06.05.2022 09:12 Ответить
Ця евакуація самий більший фейк ООН і офіса. А оп ще цинічно прикривається дітьми, яких не знаєш куди відправили. Чим вони хужі дітей зеленького? Чому Калина не заслуговує життя, а таран буде штани зручно протирати. Хто вибрав таке має нести відповідальність. Не може президентом бути хто попало аби не
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06.05.2022 09:29 Ответить
Старе ****** спекулює та піариться на гОрі українців. Показати важливість нікчемної контори ООН-ось основне завдання тамтешніх ледарів та нероб.
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06.05.2022 09:37 Ответить
Просрав Миколаїв, Херсон, воду на Крим, Мелітополь, Бердянськ. А тепер героїчно просерає Маріуполь.
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06.05.2022 09:39 Ответить
"Він не уточнив, куди саме вивезли евакуйованих людей і чи всі вони змогли дістатися вільної території України"

Так как здесь участвовал зашкваренный ранее МККК, боюсь что их депортировали в рашку
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06.05.2022 09:51 Ответить
Він не уточнив, куди саме вивезли евакуйованих людей і чи всі вони змогли дістатися вільної території України. Джерело:
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Щось мені підказує, що частину цих людей відправили в концетраційний табір біля Маріуполя, де російські нацисти розстрілюють тих, хто не пройшов фільтрацію.
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06.05.2022 09:58 Ответить
"Червони хрест"??? Цю фашистьку організацю треба ліквідувати!!!! Скільки дітей, дорослих вони викрали та відвезли у мордор, прикриваючись гаслом, що це евакуація?! Чому не в Україну, як просили, а у мордор??? Червоний хрест себе повністю нівелював!
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06.05.2022 11:08 Ответить
 
 