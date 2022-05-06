Из "Азовстали" и Мариуполя ООН и Красный крест эвакуировали около 500 человек, - Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш отчитался о почти 500 людях, которых удалось эвакуировать из Мариуполя и близлежащих районов.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"В совместной операции ООН и Красного креста эвакуированы около 500 человек из "Азовстали", Мариуполя и близлежащих районов. Я надеюсь, что дальнейшая координация с Москвой и Киевом приведет к увеличению количества "гуманитарных" пауз, чтобы обеспечить проход гражданским лицам", - написал Гутерриш.

Он не уточнил, куда именно вывезли эвакуированных людей и все ли они смогли добраться до свободной территории Украины.

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Напомним, эвакуация гражданских с мариупольского завода "Азовсталь" началась 1 мая. По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, из бомбоубежищ на территории "Азовстали" 2 мая удалось вывести более 100 гражданских людей. В среду, 4 мая, в рамках мариупольского гуманитарного коридора были эвакуированы 344 человека. Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они прибыли в Запорожье.

Сегодня, 6 мая, предстоит новая эвакуация из Мариуполя.