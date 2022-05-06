Из "Азовстали" и Мариуполя ООН и Красный крест эвакуировали около 500 человек, - Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш отчитался о почти 500 людях, которых удалось эвакуировать из Мариуполя и близлежащих районов.
Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"В совместной операции ООН и Красного креста эвакуированы около 500 человек из "Азовстали", Мариуполя и близлежащих районов. Я надеюсь, что дальнейшая координация с Москвой и Киевом приведет к увеличению количества "гуманитарных" пауз, чтобы обеспечить проход гражданским лицам", - написал Гутерриш.
Он не уточнил, куда именно вывезли эвакуированных людей и все ли они смогли добраться до свободной территории Украины.
Напомним, эвакуация гражданских с мариупольского завода "Азовсталь" началась 1 мая. По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, из бомбоубежищ на территории "Азовстали" 2 мая удалось вывести более 100 гражданских людей. В среду, 4 мая, в рамках мариупольского гуманитарного коридора были эвакуированы 344 человека. Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они прибыли в Запорожье.
Сегодня, 6 мая, предстоит новая эвакуация из Мариуполя.
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Так как здесь участвовал зашкваренный ранее МККК, боюсь что их депортировали в рашку
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Щось мені підказує, що частину цих людей відправили в концетраційний табір біля Маріуполя, де російські нацисти розстрілюють тих, хто не пройшов фільтрацію.