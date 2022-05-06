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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Пентагоне не видят признаков того, что Беларусь намерена принять активное участие в войне в Украине

білорусь

В Министерстве обороны США не видят признаков того, что Беларусь может стать активным участником войны против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, нет никаких указаний на то, что Беларусь намерена активно участвовать в войне в Украине.

"Мы не отслеживаем признаки того, что они планируют или намерены непосредственно участвовать в войне в Украине", – сказал Кирби.

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Автор: 

Беларусь (7920) Пентагон (1468) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+3
Бацька, звичайно, падлюка, але він хитра і безпринципна падлюка... Він би зайшов і ударив у спину, якби ми програвали, а так - співає, що треба мир уже! Ну то вижени хоча б москальські ракетні віійська зі своєї території, якщо так миру захотілося!
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06.05.2022 09:56 Ответить
+2
Лукашенко при всій своїй мерзотності дуже хитрий та обережний. Тому власне він так довго і тримається в тій Білорусі незважаючи на тиск Заходу, санкції і т.д. То що там пуйло розмістив війська та авіацію - то максимум на що його уламала москва. Нападу власне білоруського війська не буде вже. Особливо після провалу бліцкрігу під Києвом. Білоруська армія не мотивована і там інші настрої. І Лукашенко це чудово знає. Да і останні його заяви то вже песимізм відносно російських планів
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06.05.2022 10:34 Ответить
+1
У Пентагоні не бачать вказівок на те, що Білорусь Не бачать вказівок - що то значить бачити, чи не не бачити вказівок... Біда з редакторами-текстовиками в Цензор.НЕТ
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06.05.2022 09:28 Ответить
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У Пентагоні не бачать вказівок на те, що Білорусь Не бачать вказівок - що то значить бачити, чи не не бачити вказівок... Біда з редакторами-текстовиками в Цензор.НЕТ
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06.05.2022 09:28 Ответить
Згоден. Не бачать ознак або нічого не вказує.
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06.05.2022 09:37 Ответить
Просто ходили до школи для «одноязичних», наслідки совкової окупації
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06.05.2022 09:45 Ответить
Я теж не бачу ОЗНАК( ) того, що тексти на Цензорі нарешті будуть без помилок перекладу, описок і т.д.
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06.05.2022 09:52 Ответить
Вірю тільки ЗСУ . Як добре хто ніхто,крім них,не володіє дійсною інформацією. Україна понад усе
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06.05.2022 09:31 Ответить
достатньо вже того,що бульбашi вiдкрито надають свою територiю для розташування кацапських вiйськ,та э iхнiми союзниками. вiдповiдальнiсть повиннi нести також...
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06.05.2022 09:32 Ответить
ракети й літаки здвіти летіли і летать
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06.05.2022 09:40 Ответить
Після "м"ясорубки" яку наші ЗСУ з "територіалами" створили кацапам на Поліссі вся білоруська медична структура (а не тільки шпиталі) забита пораненими "іхтамнєтами" а білоруські морги - їх трупаками
І про це "сябри" знають - тому не мають великого бажання "скласти їм компанію"
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06.05.2022 09:42 Ответить
Бацька, звичайно, падлюка, але він хитра і безпринципна падлюка... Він би зайшов і ударив у спину, якби ми програвали, а так - співає, що треба мир уже! Ну то вижени хоча б москальські ракетні віійська зі своєї території, якщо так миру захотілося!
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06.05.2022 09:56 Ответить
Злякалися "герої".
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06.05.2022 09:55 Ответить
Белараша в лице ее руководства такой же участник войны как и недораша, не меньше. Даже одной ракеты с территории белараши достаточно чтобы считать эту страну стороной войны, а ракет этих было сотни, итого белараша убийца тысяч украинцев, в том числе и иза предоставления своей территории для войск недораши.
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06.05.2022 10:01 Ответить
Лукашенко при всій своїй мерзотності дуже хитрий та обережний. Тому власне він так довго і тримається в тій Білорусі незважаючи на тиск Заходу, санкції і т.д. То що там пуйло розмістив війська та авіацію - то максимум на що його уламала москва. Нападу власне білоруського війська не буде вже. Особливо після провалу бліцкрігу під Києвом. Білоруська армія не мотивована і там інші настрої. І Лукашенко це чудово знає. Да і останні його заяви то вже песимізм відносно російських планів
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06.05.2022 10:34 Ответить
Дійсно, 600 ракет з території білорасі по Україні....не рахуєм...це не напад...то все рашка....лукавому злодіюбрехуну- дати премію .... "міру"
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06.05.2022 11:33 Ответить
У Луки как у бабы с месячными, настроения меняются ежеминутно. На девятое мая случится приступ победобесия и возьмет и попрет как диды на немецкие пулеметы
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06.05.2022 12:52 Ответить
 
 