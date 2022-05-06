В Пентагоне не видят признаков того, что Беларусь намерена принять активное участие в войне в Украине

В Министерстве обороны США не видят признаков того, что Беларусь может стать активным участником войны против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, нет никаких указаний на то, что Беларусь намерена активно участвовать в войне в Украине.

"Мы не отслеживаем признаки того, что они планируют или намерены непосредственно участвовать в войне в Украине", – сказал Кирби.

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