66% европейцев согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС. Против только венгры, - опрос
66% жителей ЕС согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова. Эту идею в большинстве своем поддерживают во всех странах, кроме Венгрии (где согласны 48%).
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Flash Eurobarometer, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
Больше всего людей, согласных с тем, что Украина должна вступить в ЕС, как только будет готова - в Португалии (87%), Эстонии (83%), Литве (82%) и Польше (81%).
В то же время, больше всего несогласных приходится на Люксембург (38%), Грецию (37%), Венгрию (36%).
71% считают, что Украина является частью европейской семьи.
93% европейцев одобряют предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от войны. 88% европейцев одобряют идею приема в ЕС беженцев. 80% одобряют финансовую поддержку Украины.
В опросе также отмечается, что Болгария и Кипр — единственные две страны ЕС, где большинство граждан не согласны с тем, что российская власть ответственна за войну в Украине (46% и 52% соответственно).
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Социалка в бенелюксе одна из самых высоких в ЕС, а уж про налоги молчу.
І що саме цікаве - угода на будівництво - ЗАСЕКРЕЧЕНА А це значить що АЕС буде у розпорядженні саме Орбана і Сійярто - а не "народу Угорщини" Саме тому ці дві "гниди" і "відпрацьовують" Але є надія що "дякуючи" їм Угорщина "піймає облизня" - бо у РОсії вже катастрофічно ресурсів не вистачає - вони і Луці насилу побудували АЕС (до речі - Лука теж має "часточку" особисту від експлуатації білоруської АЕС Там теж діяла така сама угода)
мало видно касаби поклали мадярів у 56 році ой мало
уродів угорцівхотіти і робити -це дві великих різниці як кажуть у нас в Жемчужине у моря
Ці процеси (а значить і вступ до ЕС) блокуються прямо зараз офісом президента.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак убежден, что решение вопроса Крыма и ОРДЛО должно стать темой переговоров двух лидеров. Об этом Ермак рассказал в интервью https://www.rbc.ua/rus/news/ofise-prezidenta-obyasnili-kakim-obrazom-1651817040.html "РБК-Украина" .
По его словам, сейчас первоочередная задача - это прекратить войну и отбросить российские войска как минимум на рубеж 23 февраля, однако вопрос Крыма и ОРДЛО нужно решать на политическом уровне.
Политик добавил, что президент Владимир Зеленский уже готов садиться за стол переговоров с путиным.
"Вопросы ОРДЛО и Крыма - это сложные вопросы, которые должны обсуждаться на встрече двух президентов, и наш президент готов садиться и говорить. Но в любом случае мы нашей независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью не торгуем. При нашей власти этого точно не будет", - заявил Ермак.
Але з тих, хто повністю підтримує і більше 50% - тільки Литва і Ірландія (респект).
Cyfra v Litve ne znaju vidkuda, - menia by sprosili, ja by pridumal, kad 4 raza podpisatsia ZA.
Мені здається, треба це пам'ятати, коли продовольча криза нагряне.
Звичайно, якщо у нас буде чинник це пам'ятати.
Нам нужен военно- политический союз, Штаты, Англия, Польша, Турция, Прибалтика, Словакия, Чехия, то есть с теми странами, где у нас сходятся интересы.
Остальные страны, будут торговать нашими интересами в угоду Кремля.
Дивіться діаграму. 48% за, 37% проти.
На фоні війни європейці жаліють Україну і соглашаються прийняти в єс.
Якби не війна, то б ми ще 20 років йшли в єс.
66-80 % європейців згодні, що Угорщина має бути виключена з ЄС. Проти угорці,але всім насрати... ))
Мадяры, конечно, еще те гады, но это тянет на разжигание.