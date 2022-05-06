66% европейцев согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС. Против только венгры, - опрос

66% жителей ЕС согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова. Эту идею в большинстве своем поддерживают во всех странах, кроме Венгрии (где согласны 48%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Flash Eurobarometer, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Больше всего людей, согласных с тем, что Украина должна вступить в ЕС, как только будет готова - в Португалии (87%), Эстонии (83%), Литве (82%) и Польше (81%).

В то же время, больше всего несогласных приходится на Люксембург (38%), Грецию (37%), Венгрию (36%).

71% считают, что Украина является частью европейской семьи.

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93% европейцев одобряют предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от войны. 88% европейцев одобряют идею приема в ЕС беженцев. 80% одобряют финансовую поддержку Украины.

В опросе также отмечается, что Болгария и Кипр — единственные две страны ЕС, где большинство граждан не согласны с тем, что российская власть ответственна за войну в Украине (46% и 52% соответственно).