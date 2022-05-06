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66% европейцев согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС. Против только венгры, - опрос

єс,євросоюз

66% жителей ЕС согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова. Эту идею в большинстве своем поддерживают во всех странах, кроме Венгрии (где согласны 48%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Flash Eurobarometer, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Больше всего людей, согласных с тем, что Украина должна вступить в ЕС, как только будет готова - в Португалии (87%), Эстонии (83%), Литве (82%) и Польше (81%).

В то же время, больше всего несогласных приходится на Люксембург (38%), Грецию (37%), Венгрию (36%).

71% считают, что Украина является частью европейской семьи.

Также читайте: Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС: "Нужен быстрый шаг. Я знаю, что мы готовы, и вы это знаете"

66% европейцев согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС. Против только венгры, - опрос 01

93% европейцев одобряют предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от войны. 88% европейцев одобряют идею приема в ЕС беженцев. 80% одобряют финансовую поддержку Украины.

В опросе также отмечается, что Болгария и Кипр — единственные две страны ЕС, где большинство граждан не согласны с тем, что российская власть ответственна за войну в Украине (46% и 52% соответственно).

опрос (2853) членство в ЕС (1055) Евросоюз (17265)


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Топ комментарии
+18
А кто-то говорил мол Орбан у урод а венгерцы за нас? Эти мадяры с зауралья всегда нас не любили
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06.05.2022 09:35 Ответить
+13
які ж угорці кончені. Не чекав від них такого
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06.05.2022 09:35 Ответить
+11
Пустопорожні балачки про ЄС. Туди не приймають країни де відмикають опозиційні телеканали. Підозрюю що це було зроблено навмисно під благовидним предлогом. Зеліна манера.
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06.05.2022 09:46 Ответить
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А Люксембургу что мы плохого сделали?)
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06.05.2022 09:33 Ответить
Порівняйте із картинкою з телевізора у цих країнах. Думаю, що це показник Раша тудей
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06.05.2022 09:36 Ответить
Це нова країна,яку вибрали на сьогодні для лінчування. Просто по приколу.
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06.05.2022 09:36 Ответить
Ничего, просто страна богатая, мы для них бомжи. Это как если бы твоя семья приняла с улицы бомжа. Но это их проблема, те же болгары и венгры тоже бомжи на фоне Люксембургов Лихтенштейнов, но ничего, пережили.
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06.05.2022 09:49 Ответить
Экономические причины.
Социалка в бенелюксе одна из самых высоких в ЕС, а уж про налоги молчу.
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06.05.2022 12:13 Ответить
Україна це Європа, як Маріуполь це Україна. Час зробить свою справу. Україна буде гілочкою демократії, без війни,без смерті. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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06.05.2022 09:34 Ответить
які ж угорці кончені. Не чекав від них такого
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06.05.2022 09:35 Ответить
Дарма, мадяри вони на то і мадяри...
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06.05.2022 09:45 Ответить
Це не "угорці" Їм якраз "похрєн" Єдине що спрацьовує - "генетична пам"ять" у європейських народів Мадяри їх "ковбасили" кілька століть - поки їм остаточно "морду не начистили" німецькі лицарі перемоловши в битві їх кавалерію десь у 14 ст ТОму мадярів не любили ні германські народи ні слов"яни А мадяри "відповідали взаємністю" Але це (якщо не підігрівать штучно) вже майже забулося Але Орбану з Сійярто це "на руку" - вони прямо зацікавлені Бо Росія пообіцяла їм особисто побудувать АЕС в Угорщині
І що саме цікаве - угода на будівництво - ЗАСЕКРЕЧЕНА А це значить що АЕС буде у розпорядженні саме Орбана і Сійярто - а не "народу Угорщини" Саме тому ці дві "гниди" і "відпрацьовують" Але є надія що "дякуючи" їм Угорщина "піймає облизня" - бо у РОсії вже катастрофічно ресурсів не вистачає - вони і Луці насилу побудували АЕС (до речі - Лука теж має "часточку" особисту від експлуатації білоруської АЕС Там теж діяла така сама угода)
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06.05.2022 09:56 Ответить
ну справедливості заради, таки 48 % нас підтримали...
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06.05.2022 10:54 Ответить
А кто-то говорил мол Орбан у урод а венгерцы за нас? Эти мадяры с зауралья всегда нас не любили
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06.05.2022 09:35 Ответить
Влада формує інформаційну повістку.
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06.05.2022 09:38 Ответить
Це єдина країна ЕС де є провладна цензура у ЗМІ.А Орбан-це мікро путін!
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06.05.2022 09:39 Ответить
а за что им нас любить?
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06.05.2022 10:15 Ответить
Угорці нам ставлять палки в колеса скрізь де можуть. Тому говоримо не про любов, а про ненавість до нас. Рашистьскі холуї
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06.05.2022 10:48 Ответить
мадяряка на гілляку, уральскі братушкі йудть за кораблем
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06.05.2022 09:37 Ответить
їбу-і мадяри- гнати цих гидотних потвор з НАТО та ЕС поки не пізно-хай валять до путлера в таежний союз
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06.05.2022 09:38 Ответить
угорці завжди були холуями фашистів, ними залишилися і зараз..
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06.05.2022 09:39 Ответить
В країні яка марить реваншизмом завжди дуже гарний плацдарм для тоталітарних ідеологій.
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06.05.2022 09:51 Ответить
гноярня всієї Европи- мадярщина
мало видно касаби поклали мадярів у 56 році ой мало
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06.05.2022 09:40 Ответить
Я б такого не писала. Про себе пишіть,що хочете,але про других з повагою. Україна без війни не бачила б Європу тільки по безвізу. Ваша корупція, ідолопоклонство кацапам до 24 лютого було високим. Україна на сьогодні на дотації усіх країн. Угорці також в цьому числі,Київ вони хотять відбудувати. Наведіть лад в своїй хаті а потім просіться в гості.
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06.05.2022 09:47 Ответить
мають очі-не бачать, мають вуха-не чують, не треба захищати уродів угорців
хотіти і робити -це дві великих різниці як кажуть у нас в Жемчужине у моря
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06.05.2022 09:51 Ответить
а в Угорщині корупції що немає? Це одна з найкорумпованіших країн ЄС!
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06.05.2022 10:16 Ответить
Сама то давно фольксдойче стала? Тиждень, більше?
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06.05.2022 10:40 Ответить
Люди дуже добре піддаються зомбуванню через мас-медіа і кацапська пропаганда цим користується, саме через її діяльність маємо такі результати в деяких країнах.
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06.05.2022 09:42 Ответить
Мабуть угорцям самим не подобається в ЄС, та самий час звідти вийти?
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06.05.2022 09:43 Ответить
Даремно, наші пращури дзволили недорозвиненим пройти в Євопу...! Їх місце в Азії!!! В мордорі
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06.05.2022 09:44 Ответить
Мадьяры никак не могут остановиться подлизывать пуйлу.
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06.05.2022 09:44 Ответить
Одне тіло- людожери. Цивілізувати неможливо
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06.05.2022 09:46 Ответить
не хай виходять з ес та нато та валять в таежний союз
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06.05.2022 09:45 Ответить
Що означає "щойно буде готова"? Чергове петляння гейропейців. Чому Україна менше готова,чим наприклад всрата Албанія? Відповідь очевидна. Тому що у Албанії під боком немає божевільної кацапні з повними карманами грошей на підкуп тих самих гейропейців для саботажу всього,що пов'язано з Україною.
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06.05.2022 09:45 Ответить
Та хоча б тому, що в Албанії ніхто не буде казати "гейропа" та "всрата Україна".
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06.05.2022 09:53 Ответить
Угу, замість цього в Албанії просто торгують людьми і це одна з найкримінальних країн світу!
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06.05.2022 10:27 Ответить
Готова - означає верховенство права і боротьба з корупцією перш за все. Як там з завершенням конкурсу на голову САП? Голови НАБУ теж немає - закінчився строк повноважень.

Ці процеси (а значить і вступ до ЕС) блокуються прямо зараз офісом президента.
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06.05.2022 10:22 Ответить
*******.что тут говорить
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06.05.2022 09:46 Ответить
Пустопорожні балачки про ЄС. Туди не приймають країни де відмикають опозиційні телеканали. Підозрюю що це було зроблено навмисно під благовидним предлогом. Зеліна манера.
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06.05.2022 09:46 Ответить
Перекрити уграм фінансування, запаратизувалися
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06.05.2022 09:48 Ответить
Дерьмак сливает Украину и пытается сохранить лицо *************:

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак убежден, что решение вопроса Крыма и ОРДЛО должно стать темой переговоров двух лидеров. Об этом Ермак рассказал в интервью https://www.rbc.ua/rus/news/ofise-prezidenta-obyasnili-kakim-obrazom-1651817040.html "РБК-Украина" .

По его словам, сейчас первоочередная задача - это прекратить войну и отбросить российские войска как минимум на рубеж 23 февраля, однако вопрос Крыма и ОРДЛО нужно решать на политическом уровне.

Политик добавил, что президент Владимир Зеленский уже готов садиться за стол переговоров с путиным.

"Вопросы ОРДЛО и Крыма - это сложные вопросы, которые должны обсуждаться на встрече двух президентов, и наш президент готов садиться и говорить. Но в любом случае мы нашей независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью не торгуем. При нашей власти этого точно не будет", - заявил Ермак.
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06.05.2022 09:48 Ответить
Ок, маємо п'ятірку європейських *******. На чолі з калірованими: ці явно непробивні. Але нічого: на все свій час.
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06.05.2022 09:48 Ответить
Приємно здивували португальці
Але з тих, хто повністю підтримує і більше 50% - тільки Литва і Ірландія (респект).
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06.05.2022 09:50 Ответить
Rad sosediam Ukrainofilam, estam ta poliakam, a portugaly voobšče nokautirovali
Cyfra v Litve ne znaju vidkuda, - menia by sprosili, ja by pridumal, kad 4 raza podpisatsia ZA.
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06.05.2022 12:11 Ответить
Большинство есть, это главное. 100 проц не будет никогда ни в чём, не надо это остро принимать.
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06.05.2022 09:50 Ответить
Ne sovsem tak, Aleksey, - na eto trebuetsia konsensus vsex stran ES. Hunov pridetsia vospityvatj kak-to.
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06.05.2022 12:15 Ответить
Нічого, ми їх вилюкуємо
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06.05.2022 09:52 Ответить
Знову Угорці.....
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06.05.2022 09:58 Ответить
А можно Угорщину, обратно в таёжный союз, а Украину в ЕС , так сказать баш на баш они любят русификацию ещё с 56-го
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06.05.2022 09:59 Ответить
Угорці вони такі. Де можуть, встромляють гілляки у колеса.
Мені здається, треба це пам'ятати, коли продовольча криза нагряне.
Звичайно, якщо у нас буде чинник це пам'ятати.
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06.05.2022 10:01 Ответить
ЕС ещё тот колхоз, из совка вырвались лезем в следующий на грабли наступать)
Нам нужен военно- политический союз, Штаты, Англия, Польша, Турция, Прибалтика, Словакия, Чехия, то есть с теми странами, где у нас сходятся интересы.
Остальные страны, будут торговать нашими интересами в угоду Кремля.
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06.05.2022 10:21 Ответить
Впускати в ЄС країну з такою дикою корупцією і бардаком в усіх сферах життя - це неповага до країн, які бути в ЄС заслужили. Але "патріотам", звісно, така думка не до вподоби.
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06.05.2022 10:22 Ответить
Угорці не незгідні.
Дивіться діаграму. 48% за, 37% проти.
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06.05.2022 10:33 Ответить
Час покаже.
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06.05.2022 10:33 Ответить
Війна помогає.
На фоні війни європейці жаліють Україну і соглашаються прийняти в єс.
Якби не війна, то б ми ще 20 років йшли в єс.
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06.05.2022 10:35 Ответить
Угорці - нацисти . Плюс в них - корумпований уряд , що підхрюкує за хабарі російським фашистам в кремлі . Тож треба просто створювати постійні фатальні загрози їхній невеличкій економіці , бойкотувати товари , блокувати в'їзд/виїзд та пересування товарів . Ну і широко оприлюднювати корупційні схеми нацистського уряду . Це їх отрезвить .
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06.05.2022 10:43 Ответить
хочеться інший результат...

66-80 % європейців згодні, що Угорщина має бути виключена з ЄС. Проти угорці,але всім насрати... ))
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06.05.2022 10:49 Ответить
Шо за манипулятивный заголовок? Против только угорцы, а в статье написано, что против также и швейцарцы и греки, причем с еще бОльшим процентом.
Мадяры, конечно, еще те гады, но это тянет на разжигание.
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06.05.2022 10:50 Ответить
Сорри - люксембуржцы, постоянно их путаю.
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06.05.2022 10:51 Ответить
Ниче, ниче. Сейчас ЕС не до Орбана. Но когда война закончится, за него возьмутся. Он уже многих европейских политиков разозлил.
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06.05.2022 12:14 Ответить
146 % європейців за те, щоб угорці поїхали назад за урал до родичів
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06.05.2022 14:44 Ответить
 
 