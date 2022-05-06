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В Дії теперь можно изменить ФИО и местонахождение ФЛП онлайн, - Федоров

дія

На портале Действие запустили новую услугу для предпринимателей — теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Не нужно идти в городской совет, ЦНАП или к нотариусу, ждать в очереди, заплатить 250 грн, чтобы подать заявление и снова ждать несколько суток, пока его обработают", - комментирует Федоров и рассказывает о новых и удобных возможностях для предпринимателей.

Теперь расширенная услуга на портале Дія выглядит так:

  • ‎ несколько минут за заполнение заявления
  • ‎ сутки на рассмотрение
  • ‎ 190 грн вместо 250 грн.

Министр отмечает, что изменить данные о своем ФЛП можно онлайн по ссылке. Услуга реализована Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством юстиции при поддержке Программы EGAP фонда Восточная Европа.

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Автор: 

Федоров Михаил (509) Дія (426) ФОП (34)


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І кому ця ,, Дія " ваша потрібна , що вона дає ?
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06.05.2022 09:58 Ответить
Не дратуй майора Іванова
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06.05.2022 10:03 Ответить
А зеліну тищу за вакцинацію в Дії можна переказати на потреби ЗСУ?
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06.05.2022 10:27 Ответить
Я і без їх ,Діі" переказую гроші на ЗСУ , а цією послугою принципово не користуюсь , так як це замануха під вибори , щоби їх фальшувати !
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06.05.2022 11:55 Ответить
Не пользуюсь, не интересно .
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06.05.2022 10:58 Ответить
6 500 лучше выплатите....., семья ждет уже почти 2 месяца.....
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06.05.2022 13:21 Ответить
 
 