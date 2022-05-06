В Дії теперь можно изменить ФИО и местонахождение ФЛП онлайн, - Федоров
На портале Действие запустили новую услугу для предпринимателей — теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Не нужно идти в городской совет, ЦНАП или к нотариусу, ждать в очереди, заплатить 250 грн, чтобы подать заявление и снова ждать несколько суток, пока его обработают", - комментирует Федоров и рассказывает о новых и удобных возможностях для предпринимателей.
Теперь расширенная услуга на портале Дія выглядит так:
- несколько минут за заполнение заявления
- сутки на рассмотрение
- 190 грн вместо 250 грн.
Министр отмечает, что изменить данные о своем ФЛП можно онлайн по ссылке. Услуга реализована Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством юстиции при поддержке Программы EGAP фонда Восточная Европа.
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