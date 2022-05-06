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Новости Война
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Крейсер "Москва" не участвовал в "спецоперации" и затонул в результате "чрезвычайного происшествия", - прокуратура РФ. ДОКУМЕНТ

москва,крейсер,ракетний

Российские прокуроры убеждают отца срочника Шкребца, служившего на ракетном крейсере "Москва" и "пропавшего без вести", когда корабль затонул, что его сын "безвестно отсутствует в воинской части".

Об этом говорится в письме, которое военная прокуратура Черноморского флота РФ направила Дмитрию Шкребцу. Соответствующий документ опубликовал журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Проверка показала, что корабль, на котором проходил военную службу Шкребец Е.Д., не входил в территориальные воды Украины, а также не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлеченных к участию в специальной военной операции", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потопить "Москву" Украине помогла разведка США, - NYT

Крейсер Москва не участвовал в спецоперации и затонул в результате чрезвычайного происшествия, - прокуратура РФ 01

В прокуратуре сообщили, что 13 апреля Шкребец пропал без вести "во время чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель корабля", Денис Шкребец пропал без вести. А командир воинской части издал приказ, согласно которому он был признан "безвестно отсутствующим в воинской части".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Две трети экипажа крейсера "Москва" могли составлять срочники, - расследователи

Напомним, житель оккупированной Ялты Дмитрий Шкребец горячо поддерживал вторжение России в Украину. Когда его девятнадцатилетний сын-срочник "пропал" на крейсере "Москва", отец написал запрос в военную прокуратуру и перешел к призывам наказать тех, из-за кого его сын оказался на борту крейсера.

ВМФ РФ (180) крейсер (98) Черноморский флот РФ (1561)


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Топ комментарии
+63
Ну шо крисчанін, допомогла тобі твоя вєлікая рабсія?
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06.05.2022 10:27 Ответить
+43
крейсер москва був у Криму напередодні - значить незаконно заходив в териториальні води України - а вже як мінімум це робить його законною ціллю для знищення
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06.05.2022 10:29 Ответить
+38
Поддерживал и выступал за убийство украинцев и уничтожение Украины, а в результате потерял единственного сына, после чего ещё "свои" кинули не дав обещанного. Карма
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06.05.2022 10:33 Ответить
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Командование части и прокуроры хотят замутить по 7 лямов за труп.
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06.05.2022 11:35 Ответить
"Чего не смеетесь, не смешно, да? Не поняли? Это Россия!"
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06.05.2022 11:35 Ответить
В рамочку и на СТЕНКУ!!!
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06.05.2022 11:36 Ответить
Ще в рамочку і на палочку до «конца оставшіхся дней на день пабєди»
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06.05.2022 13:05 Ответить
Мімо пропливав і затонув
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06.05.2022 11:52 Ответить
Колись римляни на пращних снарядах писали : "Тобі!" "Їж!" "Вдавися!" На своїх штурмовиках американці малювали роззявлені тигрячі та акулячі пащі Пропоную офіційно розмальовувать боєголовки "Нептунів" у вигляді головки статевого члена Бо вони ВЖЕ показали що "посилать" кораблі туди і "натягувать по самі гланди" вміють непогано!
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06.05.2022 12:12 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949&__cft__[0]=AZXYNv8VtUYwHV6-f1aXKjH7yZO2s77qWeXDqVMX7k7bgsuf0oSKzDunxGGr6l6juL-N0y-acb5pvEYKpRoEtK5ZzzzJlw-AbnJOyyaQeGOcixc1B0lxSnx4NWb6dAayIzY&__tn__=-UC%2CP-R Віталій Різничук

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 3 mins · РФ втратила ще один фрегат

Я був дуже обережний коли цю новину мені повідомили близько опівночі. І зараз не до кінця певен.

Але вже навіть ряд великих ЗМІ повідомляють, що таки потоплено сторожовий фрегат ВМС РФ "Адмірал Макаров".

PS: Судячи, що ЗСУ внесли +1 в статистику знищених ворожих кораблів то схоже так і є.



1818

3 Comments
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06.05.2022 11:53 Ответить
«Ряд великих ЗМІ» -- це які?
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06.05.2022 12:17 Ответить
Крейсер проплывал мимо и просто рыбу глушил.
А затонул потому что сбросили слишком много динамита.
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06.05.2022 11:53 Ответить
А надзвичайна подія - це був " посланий *****" 🖕
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06.05.2022 11:59 Ответить
А они никто ни в чем не участвовали… и вообще это всё не про них… подождите земляки, как только число потерь рашистских оккупантов перевалит за 25 тыс, что спрятать и скрыть будет просто невозможно, родители и родственники погибших орков начнут искать своих чад, вот тогда вой начнётся настоящий!!! А пока прошло ещё мало времени и многие родители считают что их сыночки по прежнему на учениях в Украине амне гниют в чернозёме. Эти дебилы ведь не понимают что их молодёжь гибнут за больное эго плешивого шизофреника, за яхты дерипаски, за дворцы и виноградники медведя, за виллы соловья, за маетки кабаевой, за самолёты миллера, за ролс-Ройсы сечина, за миллионы кадырки , ну и т.д. Как не продолжай - пересични рашисты не только рабы а ещё и дебилы!
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06.05.2022 12:02 Ответить
«Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: » ЗА РОДИНУ И ПАПУ»!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.…»

В. ДОРОШЕНКО
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06.05.2022 12:44 Ответить
крейсер "Мацква" ніколи не був на матрешкіному вчеті і команди не було - літучій кацапляндец!
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06.05.2022 12:16 Ответить
хера се хлопці влучіли
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06.05.2022 12:18 Ответить
Зачем так много буков в ответе? Нужно быть кратким по-военному:

"Господин Шкребец!
Вашему сыну настал пи@дец!"

И подпись - 💀
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06.05.2022 12:19 Ответить
Хлопчик свалил в самоволку,впаять папашке десятку за плохое воспитание нужно.
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06.05.2022 12:22 Ответить
А-ха-ха, ну это не паРаша, а камеди клаб какой-то. Позорище, а не страна, позорище, а не народ.
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06.05.2022 12:57 Ответить
Тоесть 7милионов за сына не дадут, можешь зря время не тратить.
"объявлен безвестно отсутствующим в части" - в самоволке наверное. Или могут даже дезертиром объявить с такой формулировкой.
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06.05.2022 13:05 Ответить
йИхТамНет .
п.с не понимаю тупорылость родителей орков, неужели они на самом полном серъёзе верят, что они растили кусок своего говна за 7 миллионов, а не на шару ради маразма бешеного карлика.
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06.05.2022 13:12 Ответить
Щоб ви кацапи внаслідок надзвичайної події зникли з планети Земля.
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06.05.2022 13:16 Ответить
Так, він просто утонул.
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06.05.2022 15:06 Ответить
Так виходить, що матроси самовільно залишив частину. Дуже добре, нуль копійок компенсації ще й допишеться родітєль до карної справи)
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06.05.2022 15:16 Ответить
Да мне равнобедренно как, главное что затонул.
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06.05.2022 16:00 Ответить
папаша какой-то майданутый попался, письма пишет, знать что-то хочет...бандеровец, что-ли??
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07.05.2022 00:41 Ответить
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