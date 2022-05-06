Крейсер "Москва" не участвовал в "спецоперации" и затонул в результате "чрезвычайного происшествия", - прокуратура РФ. ДОКУМЕНТ

Российские прокуроры убеждают отца срочника Шкребца, служившего на ракетном крейсере "Москва" и "пропавшего без вести", когда корабль затонул, что его сын "безвестно отсутствует в воинской части".

Об этом говорится в письме, которое военная прокуратура Черноморского флота РФ направила Дмитрию Шкребцу. Соответствующий документ опубликовал журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев, сообщает Цензор.НЕТ.

"Проверка показала, что корабль, на котором проходил военную службу Шкребец Е.Д., не входил в территориальные воды Украины, а также не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлеченных к участию в специальной военной операции", - говорится в документе.

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В прокуратуре сообщили, что 13 апреля Шкребец пропал без вести "во время чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель корабля", Денис Шкребец пропал без вести. А командир воинской части издал приказ, согласно которому он был признан "безвестно отсутствующим в воинской части".

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Напомним, житель оккупированной Ялты Дмитрий Шкребец горячо поддерживал вторжение России в Украину. Когда его девятнадцатилетний сын-срочник "пропал" на крейсере "Москва", отец написал запрос в военную прокуратуру и перешел к призывам наказать тех, из-за кого его сын оказался на борту крейсера.