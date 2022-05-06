Крейсер "Москва" не участвовал в "спецоперации" и затонул в результате "чрезвычайного происшествия", - прокуратура РФ. ДОКУМЕНТ
Российские прокуроры убеждают отца срочника Шкребца, служившего на ракетном крейсере "Москва" и "пропавшего без вести", когда корабль затонул, что его сын "безвестно отсутствует в воинской части".
Об этом говорится в письме, которое военная прокуратура Черноморского флота РФ направила Дмитрию Шкребцу. Соответствующий документ опубликовал журналист-расследователь из Bellingcat Христо Грозев, сообщает Цензор.НЕТ.
"Проверка показала, что корабль, на котором проходил военную службу Шкребец Е.Д., не входил в территориальные воды Украины, а также не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлеченных к участию в специальной военной операции", - говорится в документе.
В прокуратуре сообщили, что 13 апреля Шкребец пропал без вести "во время чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель корабля", Денис Шкребец пропал без вести. А командир воинской части издал приказ, согласно которому он был признан "безвестно отсутствующим в воинской части".
Напомним, житель оккупированной Ялты Дмитрий Шкребец горячо поддерживал вторжение России в Украину. Когда его девятнадцатилетний сын-срочник "пропал" на крейсере "Москва", отец написал запрос в военную прокуратуру и перешел к призывам наказать тех, из-за кого его сын оказался на борту крейсера.
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100007888786949 3 mins · РФ втратила ще один фрегат
Я був дуже обережний коли цю новину мені повідомили близько опівночі. І зараз не до кінця певен.
Але вже навіть ряд великих ЗМІ повідомляють, що таки потоплено сторожовий фрегат ВМС РФ "Адмірал Макаров".
PS: Судячи, що ЗСУ внесли +1 в статистику знищених ворожих кораблів то схоже так і є.
1818
3 Comments
А затонул потому что сбросили слишком много динамита.
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
А дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
И нажимая на курки,
Кричат: » ЗА РОДИНУ И ПАПУ»!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И Ротенберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.…»
В. ДОРОШЕНКО
"Господин Шкребец!
Вашему сыну настал пи@дец!"
И подпись - 💀
"объявлен безвестно отсутствующим в части" - в самоволке наверное. Или могут даже дезертиром объявить с такой формулировкой.
п.с не понимаю тупорылость родителей орков, неужели они на самом полном серъёзе верят, что они растили кусок своего говна за 7 миллионов, а не на шару ради маразма бешеного карлика.