В Донецкой области за сутки россияне разрушили 93 гражданских объекта - есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов. В результате ударов погиб мирный житель, еще 25 получили ранения. Разрушения получили жилые дома, школы, лицей, детсад, медучреждение, заводы, объекты жизнеобеспечения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Авдеевка, Краматорск, Северск, Торецк, Нью-Йорк, Новгородское, Звоновка, Зеленое. Враг обстреливал мирное население авиационными ракетами, из реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии. Полицейские начали досудебные расследования по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.









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