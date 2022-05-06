В Донецкой области за сутки россияне разрушили 93 гражданских объекта - есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов. В результате ударов погиб мирный житель, еще 25 получили ранения. Разрушения получили жилые дома, школы, лицей, детсад, медучреждение, заводы, объекты жизнеобеспечения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции.
"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Авдеевка, Краматорск, Северск, Торецк, Нью-Йорк, Новгородское, Звоновка, Зеленое. Враг обстреливал мирное население авиационными ракетами, из реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии. Полицейские начали досудебные расследования по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
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Сірий
показать весь комментарий06.05.2022 10:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
DmitrySviridon #501268
показать весь комментарий06.05.2022 10:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
DmitrySviridon #501268
показать весь комментарий06.05.2022 11:00 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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