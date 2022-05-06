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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Донецкой области за сутки россияне разрушили 93 гражданских объекта - есть погибшие и раненые, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов. В результате ударов погиб мирный житель, еще 25 получили ранения. Разрушения получили жилые дома, школы, лицей, детсад, медучреждение, заводы, объекты жизнеобеспечения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Национальной полиции.

"За прошедшие сутки российские войска ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Авдеевка, Краматорск, Северск, Торецк, Нью-Йорк, Новгородское, Звоновка, Зеленое. Враг обстреливал мирное население авиационными ракетами, из реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии. Полицейские начали досудебные расследования по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В Донецкой области за сутки россияне разрушили 93 гражданских объекта - есть погибшие и раненые, - Нацполиция 01
В Донецкой области за сутки россияне разрушили 93 гражданских объекта - есть погибшие и раненые, - Нацполиция 02
В Донецкой области за сутки россияне разрушили 93 гражданских объекта - есть погибшие и раненые, - Нацполиция 03
В Донецкой области за сутки россияне разрушили 93 гражданских объекта - есть погибшие и раненые, - Нацполиция 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты нанесли авиаудар по Святогорской лавре на Донетчине, ранены семь гражданских, - Офис Генпрокурора


В Донецкой области за сутки россияне разрушили 93 гражданских объекта - есть погибшие и раненые, - Нацполиция 05
В Донецкой области за сутки россияне разрушили 93 гражданских объекта - есть погибшие и раненые, - Нацполиция 06
В Донецкой области за сутки россияне разрушили 93 гражданских объекта - есть погибшие и раненые, - Нацполиция 07
В Донецкой области за сутки россияне разрушили 93 гражданских объекта - есть погибшие и раненые, - Нацполиция 08
В Донецкой области за сутки россияне разрушили 93 гражданских объекта - есть погибшие и раненые, - Нацполиция 09
В Донецкой области за сутки россияне разрушили 93 гражданских объекта - есть погибшие и раненые, - Нацполиция 10
В Донецкой области за сутки россияне разрушили 93 гражданских объекта - есть погибшие и раненые, - Нацполиция 11

обстрел (27760) Нацполиция (16553) Донецкая область (9966)


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Маскалі довбодятли. Розбили на ухналь самий прокацапський регіон.
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06.05.2022 10:38 Ответить
Запад видит все это и не дает достаточно вооружений. И в тоже время Запад с 2014 года поставил вооружений России на 200 миллиардов долларов. Россия показывает Украине лицемерие Запада. Германия за газ платит России 7 миллиардов в неделю. А Украине дает копейки. Россия хочет, чтобы Украина увидела то, что Запад не помогает Украине в достаточной степени и чтобы Украина разозлилась и пошла на Европу войной вместе с Россией.
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06.05.2022 10:58 Ответить
Запад должен прислать самое мощное вооружение Украине и в таких количествах, чтобы война закончилась немедленно! Или это все закончится тем, что война будет идти по всей Европе!
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06.05.2022 11:00 Ответить
 
 