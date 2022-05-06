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Повезли людям воду в Нижнее и перестали выходить на связь. Без вести пропали двое спасателей в Луганской области

дснс

4 мая два работника ГСЧС выполняли гуманитарную миссию - повезли в с. Нижнее (Горная громада) воду. После обеда перестали выходить на связь.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"4 мая два работника ГСЧС - Денис Колотилов и Геннадий Муратов - на служебном автомобиле выполняли гуманитарную миссию - повезли в с.Нижнее (Горная громада) воду. После обеда перестали выходить на связь. Поиски результатов не дали - ни мужчины, ни пожарная машина не найдены. Есть вероятность, что ребята попали в рашистский плен, ведь в тот день вблизи села шли бои", - говорится в сообщении.

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Глава Луганской ОВА отмечает, что поиски продолжаются.

ГСЧС (5008) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6509)


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слів немає,от через таких упоротих ватників,які не виїхали і чекають на асвабадітєлєй гинуть волонтери.Хтось би хотів,щоб його рідний загинув,довозячи воду наприклад тій очумілій бабі з совєтским прапором? Це найбезглуздіші з можливих втрат,розсипання бісеру перед свинями,які його зараз змішають з болотом.Але це ж *наші* люди...
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06.05.2022 10:56 Ответить
Боже, поможи
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06.05.2022 11:03 Ответить
 
 