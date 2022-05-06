Повезли людям воду в Нижнее и перестали выходить на связь. Без вести пропали двое спасателей в Луганской области

4 мая два работника ГСЧС выполняли гуманитарную миссию - повезли в с. Нижнее (Горная громада) воду. После обеда перестали выходить на связь.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"4 мая два работника ГСЧС - Денис Колотилов и Геннадий Муратов - на служебном автомобиле выполняли гуманитарную миссию - повезли в с.Нижнее (Горная громада) воду. После обеда перестали выходить на связь. Поиски результатов не дали - ни мужчины, ни пожарная машина не найдены. Есть вероятность, что ребята попали в рашистский плен, ведь в тот день вблизи села шли бои", - говорится в сообщении.

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Глава Луганской ОВА отмечает, что поиски продолжаются.