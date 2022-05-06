Сегодня будет действовать гуманитарный коридор в оккупированную часть Запорожской области, - пресс-секретарь ОВА

Сегодня, 6 мая, в районе Каменского Запорожской области откроют гуманитарный коридор для тех, кому необходимо проехать на временно оккупированную территорию. Он будет работать с 10:00 до 14:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"Сегодня, 06 мая 2022 года, с 10:00 до 14:00 будет открыт зеленый, гуманитарный коридор для граждан, которым нужно проехать на временно оккупированные территории в районе с. Каменское. Командование Сил обороны Запорожского края просит следить за ситуацией в сфере безопасности , ведь в случае ее смены коридор будет закрыт", - сообщил спикер ОВА Иван Арефьев.

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