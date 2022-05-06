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Сегодня будет действовать гуманитарный коридор в оккупированную часть Запорожской области, - пресс-секретарь ОВА

евакуація

Сегодня, 6 мая, в районе Каменского Запорожской области откроют гуманитарный коридор для тех, кому необходимо проехать на временно оккупированную территорию. Он будет работать с 10:00 до 14:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"Сегодня, 06 мая 2022 года, с 10:00 до 14:00 будет открыт зеленый, гуманитарный коридор для граждан, которым нужно проехать на временно оккупированные территории в районе с. Каменское. Командование Сил обороны Запорожского края просит следить за ситуацией в сфере безопасности , ведь в случае ее смены коридор будет закрыт", - сообщил спикер ОВА Иван Арефьев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутерриш и Эрдоган призвали обеспечить работу гуманитарных коридоров в Украине

Запорожская область (3197) гуманитарный коридор (125)


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А казали что проезда нема, опять договорняки за спиной чтоли?
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06.05.2022 11:11 Ответить
Я щоь не зрозуміла, це наші не пускють? шо зе х...ня!?
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06.05.2022 13:15 Ответить
де мій попередній комент, я не зрозуміла?
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06.05.2022 13:18 Ответить
То есть блокируют не только русские

И есть желающие выехать туда во время войны. А как же 40тыс. насильственно вывезенных или может сами таки захотели туда ?!
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06.05.2022 17:39 Ответить
 
 