Сегодня будет действовать гуманитарный коридор в оккупированную часть Запорожской области, - пресс-секретарь ОВА
Сегодня, 6 мая, в районе Каменского Запорожской области откроют гуманитарный коридор для тех, кому необходимо проехать на временно оккупированную территорию. Он будет работать с 10:00 до 14:00.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.
"Сегодня, 06 мая 2022 года, с 10:00 до 14:00 будет открыт зеленый, гуманитарный коридор для граждан, которым нужно проехать на временно оккупированные территории в районе с. Каменское. Командование Сил обороны Запорожского края просит следить за ситуацией в сфере безопасности , ведь в случае ее смены коридор будет закрыт", - сообщил спикер ОВА Иван Арефьев.
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И есть желающие выехать туда во время войны. А как же 40тыс. насильственно вывезенных или может сами таки захотели туда ?!