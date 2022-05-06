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Использовал 5 карет скорой из гумпомощи в собственной платной организации. На Буковине разоблачен гендиректор больницы

генпрокуратура

При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры разоблачен генеральный директор медицинского учреждения области на незаконном использовании гуманитарной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, чиновник больницы использовал предоставленную на нужды ВСУ и учреждениям здравоохранения гуманитарную помощь в виде 5 карет скорой для личного обогащения. По прибытии на территорию Украины автомобили скорой помощи не были распределены на нужды армии или больниц. Они были зарегистрированы за благотворительной организацией, которую возглавляет этот же руководитель больницы, и использовались для предоставления платных услуг гражданам.

Также читайте: Прокурор окружной прокуратуры в Луганской области уведомлен о подозрении в госизмене, - Офис Генпрокурора

"Также в рамках расследования уголовного производства задокументировано получение должностным лицом 16 000 грн неправомерной выгоды за нецелевое использование имущества медицинского учреждения (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По этому факту ему сообщено о подозрении. Следствие устанавливает все обстоятельства и присвоение или незаконное использование гуманитарной помощи лиц", - говорится в сообщении.

Буковина (901) взятка (6180) гуманитарная помощь (1267) скорая (367) Офис Генпрокурора (2494)


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Топ комментарии
+22
"Військовий стан"? - ні, прокуратура та суди про це не чули.
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06.05.2022 11:11 Ответить
+20
А як обурювався ОП,коли про це почав говорити Швець
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06.05.2022 11:15 Ответить
+17
Паскуда...
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06.05.2022 11:11 Ответить
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"Військовий стан"? - ні, прокуратура та суди про це не чули.
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06.05.2022 11:11 Ответить
І таких дохрєна. Тирять і не сцуть. А може садити років на 15 і руїни розгрібати лопатою?
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06.05.2022 11:35 Ответить
Коллаборантов - титушек и других преступников надо судить по законам военного времени, вплоть до расстрела.
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06.05.2022 11:48 Ответить
Свей гуманитаркой распоряжается Ермак. Все, кто против его распоряжений, не зависимо от профпригодности увольняются. Увольняют начальника военного госпиталя Запорожья Писанка, отличного специалиста и организатора. На его защиту стал весь персонал и раненные. А снимают его с должности без объяснений, хотя всем понятна причина, Начальник госпиталя получил гуманитарную помощь из-за рубежа на 35млн. и половину отдал в прифронтовые госпиталя. Ермака такая самостоятельность не устраивает.
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06.05.2022 12:48 Ответить
Паскуда...
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06.05.2022 11:11 Ответить
Відправляйте таких лікарів до Покровська на Донеччині працювати примусово. Там не вистачає, оскільки багатов поїхали із за обстрілів.
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06.05.2022 11:12 Ответить
А можна "підозру", врахувуючи воєнний час, упродовж 3х днів трансформувати в рішення суду з конфіскацією майна?
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06.05.2022 11:12 Ответить
А ще краще - у розстріл. Одного розстріляли, другого, може б тоді хоч трохи боятись почали
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06.05.2022 11:51 Ответить
На гумдопомозі багато хто наживається. Їм і війна не війна.
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06.05.2022 11:14 Ответить
людський цинізм не знає меж.Санітаром в Рубіжне його відправити,а майно конфіскувати-і кінець розмови.
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06.05.2022 11:14 Ответить
повесить это 100 % **** , яйца в косяк покажет паспорт
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06.05.2022 11:15 Ответить
А як обурювався ОП,коли про це почав говорити Швець
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06.05.2022 11:15 Ответить
Наволоч. При Сталіні уже б давно розстріляли, сім"ю вивезли за Урал, а накрадене майно конфіскували для держави. І запам"ятали на все життя, кого те стосується..
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06.05.2022 11:16 Ответить
Меньше верьте в сказки) При вашем сралине расстрелять могли и без причины, и при этом действовали ЛИПОВЫЕ воинские части и зарабатывали бабло во время войны)
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06.05.2022 11:39 Ответить
Взагалі то Сталін злочинно розорив більше 300 тисяч господарств і пограбував 1.5 млн осіб, а за Урал висилали якраз репресовані сім'ї. Так що цей директор лікарні, що пиз*ив гуманітарку, за часів Сталіна почувався б як риба в воді.
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06.05.2022 11:58 Ответить
Давно заметил, на западе Украины воруют немало. Під гасло СЛАВА УКРАЇНІ воруетс легче и нет угрызений совести.
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06.05.2022 11:17 Ответить
А на сході та півдні під яким гаслом крали та крадуть, "вся власть народу! фабрікі рабочім! зємля крєстьянам!" ?
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06.05.2022 11:27 Ответить
так и есть...и если воров поменять местами, то поменяются и лозунги...
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06.05.2022 11:34 Ответить
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06.05.2022 11:18 Ответить
В Україні війна,в багатьох містах,селищах та селах або зовсім немає,або не вистачає швидких...Це ж яким покидьком потрібно бути цьому...навіть незнаю як назвати...
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06.05.2022 11:20 Ответить
Скоро судейские мрази Украины снова начнут тех, кто против кремлядей по тюрьмам паковать,
судьи Украины - падаль
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06.05.2022 11:21 Ответить
Конфіскувати все майно у нього і всіх родичів, плюс підарасу 15 років в`язниці.
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06.05.2022 11:21 Ответить
присвоїти ганебне звання "кацап"!
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06.05.2022 11:22 Ответить
як крали так і крадуть.корупцію ніхто не відміняв..
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06.05.2022 11:23 Ответить
Забыли (или забили) упомянуть что данный чинуша назначен на свою должность мягко говоря не совсем законно - решением ОВА под руководством осачука, хотя назначать должен был облсовет...но это так лирика,вчера данного руководителя не могли найти ни на работе,ни дозвониться - может уже испарился за бугор. В последнем случае он взял 16 тысяч гривен с больного за его транспортировку каретой скорой помощи в г.Ужгород для лечения - машиной управлял и сопровождал больного брат "руководителя" который не имеет ни медицинского образования,ни прав для управления данным авто...могу представить что творится если копнуть глубже и по разным направлениям...
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06.05.2022 11:30 Ответить
Крик душі чернівецької волонтерки Лесі Хомко: "Кровопивці і мародери" Осачук, Ковалюк та їм подібні нас тримають за лохів та бидло. Вони наносять репутаційний удар по країні - розповідь на Букінфо
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06.05.2022 12:03 Ответить
ничего ему не будет, отмажут и будет воровать дальше
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06.05.2022 11:30 Ответить
От я про те ж саме. Робити такі речі одноосібно не можна. Спакують на другий день і посадять. А от коли задіяна група зі зв'язками, то і нічого не буде. Навіть не звільнять з посади. Справу будуть мурижити роками, спливуть терміни і вуаля
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06.05.2022 11:52 Ответить
Мля, як ви вже за...ли, скільки можна збагачуватись на війні, на скалічених життях, на смертях?!
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06.05.2022 11:31 Ответить
мародер, надо сначала привязать к позорному столбу, и не надо бить, просто пусть люди смотрят и плюют, кто хочет...
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06.05.2022 11:33 Ответить
Доки південь та схід потопають в крові, курви з Буковини, Закарпаття та Галичини наживаються на крові ... крадуть гуманітарну допомогу, деруть аренду $1000 за хлів для худоби, обирають людей на митниці ... мразота, повбивав би
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06.05.2022 11:37 Ответить
Не нервничайте, курвы на востоке и юге точно так же наживаются на войне...
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06.05.2022 11:44 Ответить
хаха ... так ... дуже смішно порівнювати подеякі випадки з поставленим на потік хабарництвом на крадівництвом, як у Закарпатті наприклад ... всім добре відомо що "економіка" цього регіону базується на контрабанді, як товарів так і людей
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06.05.2022 11:50 Ответить
з передової між обстрілами пишеш , Русланчик?

12 людей з півночі та сходу України живуть у мене в будинку з 28 лютого. Все безкоштовно!!!
Ти будеш говорити про 1000$ за хлів?
Є такі, що ім не потрібно проживання окремо ,та ще і з "прислугою", як одна висловилася, такі і платять
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06.05.2022 11:55 Ответить
брешеш як рашист! .... на OLX кожен може зайти та подивитися ціни на аренду сараїв
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06.05.2022 12:00 Ответить
Можливо, для Буковини, Закарпаття та Галичини був таким милим "русский мир"?
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06.05.2022 11:57 Ответить
Конкретніше, факт. А по іншому це праця для роздору. Які пики приїхали на захід України (не обговорюю , бо сволота - вона скрізь сволота), але в більшості-біда і ми допомагаємо.
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06.05.2022 13:07 Ответить
То сходив би туди, сказав це їм і "повбивав"...
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06.05.2022 13:20 Ответить
Вот как совместить два противоречия? Европейский подход к правосудию и понимание, что этих ********* нужно вешать сразу и без разбирательства?
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06.05.2022 11:51 Ответить
Крик душі чернівецької волонтерки Лесі Хомко: "Кровопивці і мародери" Осачук, Ковалюк та їм подібні нас тримають за лохів та бидло. Вони наносять репутаційний удар по країні https://bukinfo.com.ua/oblasna-vlada/kryk-dushi-cherniveckoji-volonterky-lesi-homko-krovypyvci-i-marodery-osachuk-kovalyuk-ta-im-podibni-nas-trymayut-za-lohiv-ta-bydlo-vony-nanosyat-reputaciynyy-udar-po-krajini
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06.05.2022 11:51 Ответить
Я б вам розповів, що робиться в медицині, на прикладі принаймні однієї лікарні. Крадуть зверху донизу. І це не тільки в медицині так. Але винні, звісно, москалі й "зелений асфальт" і ше шось там.
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06.05.2022 12:00 Ответить
Та застрільте хоч одну сволоту і показуйте всім-тоді дійде, бо така сволота не перевиховується ,а тільки причаюється.
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06.05.2022 13:01 Ответить
 
 