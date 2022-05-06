Использовал 5 карет скорой из гумпомощи в собственной платной организации. На Буковине разоблачен гендиректор больницы

При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры разоблачен генеральный директор медицинского учреждения области на незаконном использовании гуманитарной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, чиновник больницы использовал предоставленную на нужды ВСУ и учреждениям здравоохранения гуманитарную помощь в виде 5 карет скорой для личного обогащения. По прибытии на территорию Украины автомобили скорой помощи не были распределены на нужды армии или больниц. Они были зарегистрированы за благотворительной организацией, которую возглавляет этот же руководитель больницы, и использовались для предоставления платных услуг гражданам.

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"Также в рамках расследования уголовного производства задокументировано получение должностным лицом 16 000 грн неправомерной выгоды за нецелевое использование имущества медицинского учреждения (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По этому факту ему сообщено о подозрении. Следствие устанавливает все обстоятельства и присвоение или незаконное использование гуманитарной помощи лиц", - говорится в сообщении.