Пять человек ранены за сутки в Николаевской области в результате атак российских оккупантов

Пять жителей Николаевской области получили ранения в результате атак российских оккупантов за минувшие сутки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.

"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 5 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По словам председателя облсовета, все пострадавшие доставлены в медучреждения и получают необходимую помощь.

В целом, по состоянию на утро 6 мая, в николаевских больницах находятся 153 гражданина, пострадавшие от атак оккупантов Николаевской области.

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