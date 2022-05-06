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Пять человек ранены за сутки в Николаевской области в результате атак российских оккупантов

миколаїв

Пять жителей Николаевской области получили ранения в результате атак российских оккупантов за минувшие сутки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.

"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 5 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По словам председателя облсовета, все пострадавшие доставлены в медучреждения и получают необходимую помощь.

В целом, по состоянию на утро 6 мая, в николаевских больницах находятся 153 гражданина, пострадавшие от атак оккупантов Николаевской области.

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Николаевская область (2142) обстрел (27760) ранение (3395)


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//// гори-гори ясно !!!

Страшно КРАСИВО полыхает рынок «Викалина» во Владикавказе.

https://youtu.be/mh4v9AFmM6Q

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06.05.2022 11:30 Ответить
Коммент для переписи порохоботов и прочих полезных идиотов, которые не понимают, что критика президента Зеленского в военное время - это работа на противника, то бишь на Россию. Хорошо что вас меньшинство.
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06.05.2022 11:36 Ответить
Точно? Ви не помиляєтесь?
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06.05.2022 11:41 Ответить
Чому кацапня так швидко розповзлась по півдню України? Хто їх випустив з Криму? Хто дав наказ розмінувати Чонгар?
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06.05.2022 11:42 Ответить
Скажи если Зеленский сдаст пол Украины, ты тоже будешь говорить не надо критиковать?
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06.05.2022 11:51 Ответить
а пороха можна було...причому всякою брехнею
а новоспеченого чЕРЧІЛЯ нашого часу неможна навіть обєктивно
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06.05.2022 12:01 Ответить
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06.05.2022 13:13 Ответить
*** кацапам в рот а ни мой РОДНОЙ НИКОЛАЕВ ,падаль ватную резать будем как свиней во СЛАВУ УКРАИНЫ !!!
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06.05.2022 11:38 Ответить
Вибухи в Дніпрі.Грьобані рашисти! Ненавиджу!
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06.05.2022 11:39 Ответить
 
 