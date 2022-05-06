Пять человек ранены за сутки в Николаевской области в результате атак российских оккупантов
Пять жителей Николаевской области получили ранения в результате атак российских оккупантов за минувшие сутки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.
"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 5 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По словам председателя облсовета, все пострадавшие доставлены в медучреждения и получают необходимую помощь.
В целом, по состоянию на утро 6 мая, в николаевских больницах находятся 153 гражданина, пострадавшие от атак оккупантов Николаевской области.
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