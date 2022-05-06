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Новости Война
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Россияне разбили машины с украинскими номерами возле места эвакуации мариупольцев в Нидерландах, - советник мэра Андрющенко

нідерланди,евакуація,роттердам,volendam,маріупольці

Россияне повредили автомобили с украинскими номерами, которые были припаркованы у места размещения мариупольцев в Нидерландах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Россияне не дают покоя мариупольцам и украинцам даже за границей. Наши мариупольцы, женщины и дети, которые были эвакуированы и в итоге размещены в порту г. Роттердам, Нидерланды, на крупном лайнере, сообщают что ночью россияне разбили все автомобили с украинскими номерами, которые были припаркованы возле лайнера. Говорят, что на месте много полиции и красного креста. Мариупольцы говорят, что эта агрессия из-за того, что Нидерланды отказались обслуживать российские суда, это лучший ответ в споре, виноват ли в войне только путин, или все граждане российской федерации. Пока не будут отменены визы для россиян – в Европе не будет покоя никому", – написал он.

Читайте также: Нидерланды прекратили выдачу виз россиянам после выдворения дипломатов

Автор: 

Мариуполь (5724) Нидерланды (1599) эвакуация (2102) Андрющенко Петр (584)


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Топ комментарии
+111
ось хороший привід для Нідерландів депортувати всю кацапню зі своєї території
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06.05.2022 11:40 Ответить
+64
Пора вже цивілізованим країнам Європи та Світу розривати дипломатичні відносини з оркостанлм та депортувати всіх власників скрєпоносних паспортів, що тимчасово перебувають в ЄС, на історічєскую подіну...
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06.05.2022 11:42 Ответить
+48
Спочатку нехай заплатять.
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06.05.2022 11:44 Ответить
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ось хороший привід для Нідерландів депортувати всю кацапню зі своєї території
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06.05.2022 11:40 Ответить
Спочатку нехай заплатять.
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06.05.2022 11:44 Ответить
Здоров'ям
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06.05.2022 12:04 Ответить
ага.. Им боинг уже простили ,че там о машинах париться?
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06.05.2022 11:55 Ответить
Кто тебе такую тупость в уши нассал?
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06.05.2022 12:01 Ответить
кого наказали?
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06.05.2022 14:22 Ответить
Чий Крим?
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06.05.2022 14:53 Ответить
Ukranian
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07.05.2022 02:06 Ответить
Олеже, якщо ця сита Голандія 8 років збирала докази того, що це кацапія збила "Боїнг" в 2014-у і тим самим вбила півтори сотні її громадян і більш нічого не змогла народити зі свого розслідування, якщо вона по суті ЗМИРИЛАСЯ з цим, то що ви хочете, щоб вона розгнівалась на знищення українських авто?!
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06.05.2022 16:36 Ответить
Пора вже цивілізованим країнам Європи та Світу розривати дипломатичні відносини з оркостанлм та депортувати всіх власників скрєпоносних паспортів, що тимчасово перебувають в ЄС, на історічєскую подіну...
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06.05.2022 11:42 Ответить
То шукайте їх та знищуйте майно,вас там блд тисячі
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06.05.2022 11:43 Ответить
Щоб самим бути злочинцями в очах голандців? Ні, краще через поліцію, щоб рашиськіх нелюдей саджали, штрафували і депортували.
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06.05.2022 12:19 Ответить
začem zločinciami? Gulial kossapa po naberežnoj, spotknulsia... ušel za kreiserom **********.
V Rotterdame vody malo?
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06.05.2022 12:54 Ответить
камерьі везде.
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06.05.2022 19:26 Ответить
Ніхто їх не буде шукати,подобається бути жертвами та весь час скиглити,то будьте,так війни не виграють,москаль розуміє тільки силу,коли кожна москалика буде тремтіти від жаху при слові Україна,тоді переможемо,а плач не дав свободи ще нікому...
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06.05.2022 14:06 Ответить
там жінки та діти
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06.05.2022 13:08 Ответить
Там чоловіків тисячі
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06.05.2022 14:07 Ответить
звідки знаєш ? ти ж в Іспанії
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06.05.2022 14:22 Ответить
Так як ти на місяці,я в Іспанії
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06.05.2022 14:51 Ответить
Выражение "візи скасовані" употреблено с полным пониманием ?
То есть, пока визы для россиян не будут упразднены,
никому в Европе покоя не будет ?
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06.05.2022 11:43 Ответить
"візи скасовані" - означает - "визы отменены", что не понятно ?
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06.05.2022 12:10 Ответить
"візи скасовані", "визы отменены" = "отменён визовый режим" = "введём безвиз" (для кацапов). А этого явно никто не хочет.
Думаю, что имелось в виду анулирование виз. Увы, не знаю как это правильно по украински.
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06.05.2022 12:16 Ответить
Так в том-то, и дело, что если визы для московитов ликвидировать,
то опасность для европейцев только возрастёт.
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06.05.2022 12:23 Ответить
получить "ведмедыка" , или по русски депортация без права въезда в страну
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06.05.2022 13:16 Ответить
Кацапня-це щось на кшталт тарганів. З відповідним відношенням до цих комах і наслідками для них.
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06.05.2022 11:46 Ответить
Даю 100% що це набухані кацапи-моряки з сусідніх кораблів. Тому місцева поліція має там шукати ту падаль.
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06.05.2022 11:46 Ответить
Потрібно по всьому світі запроваджувати подвійний податок для росіян , плюс суттєві обмеження в правах та подвійні строки покарань за правопорушення і злочини . Фашисти повинні переслідувались за свої переконання .
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06.05.2022 11:49 Ответить
Ще у в'язниці годувати, простіше не пускати орків до своїх країн.
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06.05.2022 13:19 Ответить
Согласно последней европейской социологии, в Нидерландах самый низкий % осуждения агрессии РФ.
Ничего удивительного, после того как они 8 лет "не могут разобраться" кто же убил 250 граждан Нидерландов (МН 17).
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06.05.2022 11:50 Ответить
восени буде вирок, а так - люди дійсно забувають, якщо їм кожного дня не нагадувати. в нас про 2014-2016 роки легко в 2019 забули, бо більшість пила каву весь цей час і навіть смс на 5 грн не скидувала, бо так від війни втомилась
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06.05.2022 11:54 Ответить
А ты точно знаешь что те 5 грн пошли на армию? Кто-то хоть раз отчитался об этих средствах? Лушче напрямую помочь бойцу, которого знаешь лично!
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06.05.2022 11:59 Ответить
Я не є такою оптимісткою і дуже сумніваюся, що восени нарешті суд в Гаазі спромогнеться оголосити вирок.
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06.05.2022 11:59 Ответить
Дайте линк на эту социологию. А то похоже на глупость.
Суд идет своим ходом.
Говорить сейчас, что "не могут разобратся" это значит считать себя более компетентным, чем нидерландская правовая система.
Следующее заседание суда по МН17 будет 16 мая 2022.
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06.05.2022 12:05 Ответить
осенью какого года
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06.05.2022 12:08 Ответить
То що, вже зараз не дозволяє винести вирок!!!
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06.05.2022 12:26 Ответить
Кацап і в Африці кацап.
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06.05.2022 11:50 Ответить
"Судна", а не суда. Може, вже наберіть грамотних. Вчора ***** був президентом України...
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06.05.2022 11:51 Ответить
Мабуть це краща відповідь в спорі, чи винен у війні лише путін Джерело:
все так , тільки не в спорі , а в суперечці.
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06.05.2022 11:52 Ответить
Це слова - синоніми. Не треба повчати тут інших.
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06.05.2022 12:03 Ответить
Який синонім? Немає в українській мові слова "спор"!!! Вчи словник.
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06.05.2022 12:15 Ответить
невже (палитеся ольгінці)

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80

https://otg.mrada-baranivka.gov.ua/index.php/2018-04-16-21-36-28/2485-shcho-take-spir

Який синонім? Немає в українській мові слова "спор"!!! Вчи словник.
спір (однина) - спори (множина)
п.с. спори ще є у грибів і це все українською мовою
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06.05.2022 13:23 Ответить
п.пс. а в правовій системі якраз таки зстосовується термін "правовий" або "судовий" спір, а не суперечка
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06.05.2022 13:25 Ответить
це просто якась чума .... навіть до Нідерландів вже це бидло дісталося
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06.05.2022 11:55 Ответить
Побачив москаля:
1. Якщо ти озброєний - вбий його;
2. Якщо ти не озброєний - розбий йому *****.
Ці принципи універсальні, для країн всього світу...
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06.05.2022 11:56 Ответить
Кацап - воно і не людина, і не тварина. Таке собі ментально-генетичне виродження
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06.05.2022 11:56 Ответить
Интересно, найдут этих уйобиков и депортируют или голандцы проглотятб
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06.05.2022 12:02 Ответить
Навіть шукати не будуть.
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06.05.2022 12:06 Ответить
Голландцы руководствуются законодательством, а не личными предпочтениями и симпатиями.
В отличие от безграмотных всезнаек, которые думают, что стоит только захотеть и этого будет достаточно для суда.
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06.05.2022 12:08 Ответить
если ты пишешь про МН17, то суд закончился и что ?
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06.05.2022 12:18 Ответить
Окей. И что сделают? Почему у беженцев нет охраны полиции, как в Польше?
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06.05.2022 12:19 Ответить
Кацапи вміють тільки трощити, вбивати, красти, гвалтувати, про це є непоганий фільм, гарно показали бидлячість агресію та ментальність кацапів і европейців показує весь Мордор в одному фільмі "Окно в Париж"1994 фільм старий але нічого не змінилось https://www.youtube.com/watch?v=CT_DjZS6Et0&ab_channel=DillonSharp
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06.05.2022 12:05 Ответить
Жаль только ,что цивилизованные украинцы не умеют этого делать в ответ
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06.05.2022 12:08 Ответить
ПОЗОР, ПОЗОР, ПОЗОР!!! Гнать из Европы ссаными тряпками всю эту оплодотворённую соловьёвской фашистской пропагандой конченных идиотов!
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06.05.2022 12:08 Ответить
Це вже кров з очей: "біля лайнеру", "червоного хресту", " російські суда", і це тільки в одному тексті. Не личить всеукраїнському ресурсу мати таких неосвічених редакторів, навіть, зважаючи на обставини в нашій країні.
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06.05.2022 12:09 Ответить
Каждый украинец мужского пола, кто может действовать зарубежом обязан нанести ущерб рашистским тварям, оказавшимся поблизости.
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06.05.2022 12:29 Ответить
это те кацап..Zды которые за "мир"-орут.Хороший руZький-в гробу.
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06.05.2022 12:37 Ответить
Фанатов "русского мира" надо вести домой в Россию из всей Европы и других частей цивилизованного мира. Зачем зря мучить людей в вражеской им среде?
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06.05.2022 12:49 Ответить
Они там так проходят закалку в "классовой борьбе", и скрепоносно "возносятся".
Правда пока ещё не их "рай". Который их гуру обещал.
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06.05.2022 14:07 Ответить
К *беням гнать роSSиян из всех стран!
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06.05.2022 12:55 Ответить
Розповзлось цієї рашистської наволочі по всьому світу.
Чистити і чистити.
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06.05.2022 13:04 Ответить
****** ИХ ДО СМЕРТИ !!!!!!!!!!! ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА !!!!!!!! и не слушайте про то , что они против путина , ПРОСТО УБИВАЙТЕ СУК!!!!!
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06.05.2022 13:30 Ответить
потрібно всім росіянам скасувати візи назавжди. непотрібна Європа для них.
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06.05.2022 13:33 Ответить
******* тупую вату всегда и везде. Они не люди а биомусор.
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06.05.2022 13:49 Ответить
видишь ватника и ватную машину бей его шилом и финкой и колесы --он не комботантен как существо прямоходящее..он ватный мутант пришелец..
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06.05.2022 13:51 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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06.05.2022 14:17 Ответить
Хто каже що кацапи це н етварини, той помиляється. Це тварини які вміють розмовляти,
але не думати
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06.05.2022 14:56 Ответить
O, это хорошо, уже истерия, за машины конечно обидно
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06.05.2022 15:25 Ответить
Я де в саіті не був кацапи однакові , наприклад у 80% випадках вони ображаються , що я спіскуюсь українською , прямо за це мені виражають своє невдоволення без всякої причини вдумайтесь, а з деякими кацапами навіть мав бійку тільки за те що не погодився з їх лайкою про те , що Україна живе погано і т п наративи

Зараз взагалі проблематично буде але боятись не потрібно
Українці не бійтеся вони всі слабкі і правди в них немає
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06.05.2022 15:31 Ответить
ЭТИ ТВАРИ И КЛАДБИЩЕ В АМСТЕРДАМЕ ИСПОГАНИЛИ
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06.05.2022 15:43 Ответить
Мардвань аська мастосрань, а хто не аскнет тот на ермо пайдет.
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06.05.2022 17:41 Ответить
Мужчин до 6-ти десяти лет не выпускают. Это женщины с детьми 2700 км мотанули на авто?
Вообще всё по жизни. Стоял у калитки видел как мариупольцы эвакуировались. И шаха забитая людьми, и крузак забитый барахлом. Шаха, скорее всего в Роттердам не поехала. Максимум до Ровно.
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06.05.2022 18:57 Ответить
Пора вже цілим світом влаштувати сфарі на росіян, щоб прям на вулиці відстрілювати цих ***** можна було! Пригрілися собі мразі, в Італії, Іспанії, щей відоси клєпають! Різати їх та ще раз різати, живцем!!!
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06.05.2022 19:03 Ответить
 
 