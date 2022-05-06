Россияне разбили машины с украинскими номерами возле места эвакуации мариупольцев в Нидерландах, - советник мэра Андрющенко

Россияне повредили автомобили с украинскими номерами, которые были припаркованы у места размещения мариупольцев в Нидерландах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Россияне не дают покоя мариупольцам и украинцам даже за границей. Наши мариупольцы, женщины и дети, которые были эвакуированы и в итоге размещены в порту г. Роттердам, Нидерланды, на крупном лайнере, сообщают что ночью россияне разбили все автомобили с украинскими номерами, которые были припаркованы возле лайнера. Говорят, что на месте много полиции и красного креста. Мариупольцы говорят, что эта агрессия из-за того, что Нидерланды отказались обслуживать российские суда, это лучший ответ в споре, виноват ли в войне только путин, или все граждане российской федерации. Пока не будут отменены визы для россиян – в Европе не будет покоя никому", – написал он.

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