Россияне разбили машины с украинскими номерами возле места эвакуации мариупольцев в Нидерландах, - советник мэра Андрющенко
Россияне повредили автомобили с украинскими номерами, которые были припаркованы у места размещения мариупольцев в Нидерландах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Россияне не дают покоя мариупольцам и украинцам даже за границей. Наши мариупольцы, женщины и дети, которые были эвакуированы и в итоге размещены в порту г. Роттердам, Нидерланды, на крупном лайнере, сообщают что ночью россияне разбили все автомобили с украинскими номерами, которые были припаркованы возле лайнера. Говорят, что на месте много полиции и красного креста. Мариупольцы говорят, что эта агрессия из-за того, что Нидерланды отказались обслуживать российские суда, это лучший ответ в споре, виноват ли в войне только путин, или все граждане российской федерации. Пока не будут отменены визы для россиян – в Европе не будет покоя никому", – написал он.
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V Rotterdame vody malo?
То есть, пока визы для россиян не будут упразднены,
никому в Европе покоя не будет ?
Думаю, что имелось в виду анулирование виз. Увы, не знаю как это правильно по украински.
то опасность для европейцев только возрастёт.
Ничего удивительного, после того как они 8 лет "не могут разобраться" кто же убил 250 граждан Нидерландов (МН 17).
Суд идет своим ходом.
Говорить сейчас, что "не могут разобратся" это значит считать себя более компетентным, чем нидерландская правовая система.
Следующее заседание суда по МН17 будет 16 мая 2022.
все так , тільки не в спорі , а в суперечці.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80
https://otg.mrada-baranivka.gov.ua/index.php/2018-04-16-21-36-28/2485-shcho-take-spir
Який синонім? Немає в українській мові слова "спор"!!! Вчи словник.
спір (однина) - спори (множина)
п.с. спори ще є у грибів і це все українською мовою
1. Якщо ти озброєний - вбий його;
2. Якщо ти не озброєний - розбий йому *****.
Ці принципи універсальні, для країн всього світу...
В отличие от безграмотных всезнаек, которые думают, что стоит только захотеть и этого будет достаточно для суда.
Правда пока ещё не их "рай". Который их гуру обещал.
Чистити і чистити.
але не думати
Зараз взагалі проблематично буде але боятись не потрібно
Українці не бійтеся вони всі слабкі і правди в них немає
Вообще всё по жизни. Стоял у калитки видел как мариупольцы эвакуировались. И шаха забитая людьми, и крузак забитый барахлом. Шаха, скорее всего в Роттердам не поехала. Максимум до Ровно.