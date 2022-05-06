Вероятность того, что Россия применит ядерное оружие, не зависит от успехов или поражений в войне, - Рахманин

Рассчитать, способен ли Путин использовать ядерное оружие, невозможно. Это решение не зависит от успехов или неудач в ходе войны. Предотвратить это тоже нельзя.

Так считает народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я думаю, что если человек настроен на применение ядерного оружия, то рано или поздно он, к сожалению, его применит. А если у человека есть внутренний предохранитель, то он все же сработает. Но также важно понимать, что речь идет не только о желании или нежелание Путина, но и способность России использовать ядерное оружие", - сказал он.

Рахманин вспомнил слова бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Бена Ходжа, который говорит, что опасность использования РФ ядерного оружия преувеличена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, - Reuters

"Так же как было преувеличено представление о мощи российской армии. Потому что не так просто применить ядерное оружие, как это кажется", - сказал Рахманин.