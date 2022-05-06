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Новости Война
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Вероятность того, что Россия применит ядерное оружие, не зависит от успехов или поражений в войне, - Рахманин

рахманін

Рассчитать, способен ли Путин использовать ядерное оружие, невозможно. Это решение не зависит от успехов или неудач в ходе войны. Предотвратить это тоже нельзя.

Так считает народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Я думаю, что если человек настроен на применение ядерного оружия, то рано или поздно он, к сожалению, его применит. А если у человека есть внутренний предохранитель, то он все же сработает. Но также важно понимать, что речь идет не только о желании или нежелание Путина, но и способность России использовать ядерное оружие", - сказал он.

Рахманин вспомнил слова бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Бена Ходжа, который говорит, что опасность использования РФ ядерного оружия преувеличена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, - Reuters

"Так же как было преувеличено представление о мощи российской армии. Потому что не так просто применить ядерное оружие, как это кажется", - сказал Рахманин.

россия (96125) ядерное оружие (1352) Рахманин Сергей (120)


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Топ комментарии
+10
Один диктатор на старости лет сошёл с ума и теперь каждый должен думать о ядерной войне
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06.05.2022 11:59 Ответить
+8
Сам ху.ло гiрше ядерноi зброi треба його знешкодити.
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06.05.2022 11:58 Ответить
+8
Застосування кацапнею ЯЗ - це самий надійний та ефективний спосіб стерти саму кацапню з лиця землі.
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06.05.2022 12:10 Ответить
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Сам ху.ло гiрше ядерноi зброi треба його знешкодити.
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06.05.2022 11:58 Ответить
Один диктатор на старости лет сошёл с ума и теперь каждый должен думать о ядерной войне
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06.05.2022 11:59 Ответить
Поэтому в мире должны быть предохранители от появления таких диктаторов, а не тот бардак, что сейчас творится.
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06.05.2022 12:51 Ответить
Застосування кацапнею ЯЗ - це самий надійний та ефективний спосіб стерти саму кацапню з лиця землі.
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06.05.2022 12:10 Ответить
Применят новый вид оружия,боярышник и другие виды бормотухи,другие виды давно исчезли
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06.05.2022 12:16 Ответить
Бена Ходжа,арістович,гордон кажуть одне, а один мудрьоний еврей, або по нашому жид комаровський, каже що краще підготуватись до атомної атаки.Тільке наші чемпіони по боротьбі з болячками щось води в рот набрали.Буде обо ні ...Міркуй.. те.
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06.05.2022 12:32 Ответить
Абсолютелі правда. Все інше- маніпулювання
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06.05.2022 12:44 Ответить
недорозвиток - скільки можна в страху людей тримати

Що б щось гарне розповів

чому ПЄС такі ціни ставить на цукерки ?
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06.05.2022 13:59 Ответить
Кто такой этот рахманин? ЧЕРТ - рахманский! голос - это ДЕМОверсия клоунов из зеленого стада!
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06.05.2022 17:11 Ответить
Від собаки слід очікувати спесь.
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06.05.2022 17:39 Ответить
Цікаво виходить. Якщо русня застосує ЯЗ через власний програш, то це получається якась срань. Ось що вони розуміють під висловом " параша не може програти, бо виграє, навіть якщо програє". Їбануті фаталісти, що тут скажеш.
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06.05.2022 18:59 Ответить
 
 