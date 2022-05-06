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Девушка Протасевича россиянка Сапега осуждена к 6 годам за решеткой в Беларуси

сапега

Суд признал ее виновной в администрировании телеграмм-канала "Черная книга Беларуси", публиковавшего персональные данные силовиков и информацию об их семьях.

Об этом сообщает белорусское государственное информагентство "Белта", передает Цензор.НЕТ.

Сапегу признали виновной по 7 статьям – в частности, в разжигании социальной розни, незаконных действиях по информации о частной жизни и организации насилия против сотрудников органов внутренних дел.

Кроме заключения, ее обязали выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на сумму 167 500 рублей и пошлину 7 488 рублей. Общая сумма этих выплат составляет более 50 тысяч долларов.

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Дело слушали в закрытом режиме, и суд объявил лишь результативную часть приговора.

Решение суда еще не вступило в силу, поэтому Сапега может его обжаловать. По данным источников ВВС, она не собирается этого делать и хочет попросить Лукашенко о помиловании. А если он откажет – будет просить отправить ее для отбывания наказания в Россию, ведь она является гражданкой РФ. В таком случае, ее может помиловать Путин, говорит адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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В связи с этим инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Автор: 

Беларусь (7920) приговор (1235) Протасевич Роман (309) Сапега София (32)


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не "результативну", а "резолютивну", уважаемые)
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06.05.2022 12:26 Ответить
Як не танцювала, як на задніх лапках не бігала, а все-рівно відгрібла.
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06.05.2022 13:23 Ответить
та хоть до страти її присудили, нормальним людям яке діло до цієї роzzіянки?
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06.05.2022 13:36 Ответить
попередні 3 коменти написані садистами
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06.05.2022 14:48 Ответить
Напевно, день без новин якщо вже якусь когось витягнули.
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06.05.2022 15:39 Ответить
протосевич - кремлевская консерва хватит за ним плакать ..уже были савченко и остальные разожравшиеся в плену "узники"
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06.05.2022 23:27 Ответить
 
 