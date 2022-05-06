В МИД РФ заявляют о стагнации в переговорах с Украиной: "Наиболее красноречиво о нежелании их продолжать говорят высказывания украинских политиков"
Переговоры между Украиной и Россией на сегодняшний день находятся в состоянии стагнации.
Об этом заявил на брифинге 6 мая заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.
"Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации", - сказал он и добавил, что "наиболее красноречиво о нежелании их продолжать говорят высказывания украинских политиков".
Свои слова представитель российского МИД аргументировал заявлением президент Украины Владимира Зеленского от 4 мая о том, что он не видит перспективы для переговоров.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из любых переговорных процессов, если будут уничтожены наши люди в Мариуполе и будут провозглашены псевдореферендумы в квазиреспубликах.
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там в конце статьи: "Свої слова представник російського МЗС аргументував заявою президент України Володимира Зеленського від 4 травня, що він не бачить перспективи для переговорів." Джерело:
довбодятелідинахуйбот !
Навіть за трьома кораблями: крейсером, фрегатом, та десантним кораблем!
Українці - не згодні.
Отака стагнація.
Наше завдання - так їм дати, щоб вони зрозуміли: вести переговори можемо про їхню капітуляцію.
"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - зробило заяву Зе-чмо з надiєю зазирнути пуйлу в дупу, замiсть того, щоб боронити
країну, розбудовувати та змiцнювати армiю...