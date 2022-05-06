В МИД РФ заявляют о стагнации в переговорах с Украиной: "Наиболее красноречиво о нежелании их продолжать говорят высказывания украинских политиков"

Переговоры между Украиной и Россией на сегодняшний день находятся в состоянии стагнации.

Об этом заявил на брифинге 6 мая заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.

"Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации", - сказал он и добавил, что "наиболее красноречиво о нежелании их продолжать говорят высказывания украинских политиков".

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Свои слова представитель российского МИД аргументировал заявлением президент Украины Владимира Зеленского от 4 мая о том, что он не видит перспективы для переговоров.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из любых переговорных процессов, если будут уничтожены наши люди в Мариуполе и будут провозглашены псевдореферендумы в квазиреспубликах.

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