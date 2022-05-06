РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13009 посетителей онлайн
Новости Война
11 883 50

В МИД РФ заявляют о стагнации в переговорах с Украиной: "Наиболее красноречиво о нежелании их продолжать говорят высказывания украинских политиков"

россия,украина

Переговоры между Украиной и Россией на сегодняшний день находятся в состоянии стагнации.

Об этом заявил на брифинге 6 мая заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.

"Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации", - сказал он и добавил, что "наиболее красноречиво о нежелании их продолжать говорят высказывания украинских политиков".

Читайте также: Мы не видим признаков того, что переговоры России и Украины дадут результат, - Госдеп

Свои слова представитель российского МИД аргументировал заявлением президент Украины Владимира Зеленского от 4 мая о том, что он не видит перспективы для переговоров.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из любых переговорных процессов, если будут уничтожены наши люди в Мариуполе и будут провозглашены псевдореферендумы в квазиреспубликах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша не поддержит как гарант мирное соглашение со сдачей украинских территорий РФ

Автор: 

МИД РФ (1672) переговоры с Россией (1175)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+39
Величезна подяка союзникам за те, що вправили мізки бажаючим «сойтісь посєрєдінє».
показать весь комментарий
06.05.2022 12:49 Ответить
+37
Які ще нахрін "переговори" з тими виродками можуть бути в принципі? Будь-які переговори - не довше автоматної черги!
показать весь комментарий
06.05.2022 12:48 Ответить
+27
Йдіть за кораблем!
Навіть за трьома кораблями: крейсером, фрегатом, та десантним кораблем!
показать весь комментарий
06.05.2022 12:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які ще нахрін "переговори" з тими виродками можуть бути в принципі? Будь-які переговори - не довше автоматної черги!
показать весь комментарий
06.05.2022 12:48 Ответить
Це треба сказати зеленському та єрмаку, які вже готові просрати Україну!
показать весь комментарий
06.05.2022 12:52 Ответить
ты до конца читать не пробовал?
там в конце статьи: "Свої слова представник російського МЗС аргументував заявою президент України Володимира Зеленського від 4 травня, що він не бачить перспективи для переговорів." Джерело:
показать весь комментарий
06.05.2022 13:00 Ответить
і цієї ботні завдання роздувати суперечки, у них нема завдання щось читати.
показать весь комментарий
06.05.2022 13:11 Ответить
хрюзгє, де мову вчило?
показать весь комментарий
06.05.2022 14:55 Ответить
Вчасно Джонсон нашему дЗЕдуну копняка дав, а то би вже напідписував
показать весь комментарий
06.05.2022 13:18 Ответить
серйозно??? татишооо.... прямо отак взяв і дав ??? нуцевообщеее історія

довбодятелідинахуйбот !
показать весь комментарий
06.05.2022 13:58 Ответить
На жаль необхідно зафіксувати, що на жаль зараз повістка на цензорі така, що всі коменти на розхитування ситуації в країні і знецінення довіри до держ.органів. всі коменти хоча б нейтральні або раціональні вдало ховаються під спамом або блокуються. Цікаво, кому це вигідно? питання риторичне
показать весь комментарий
06.05.2022 16:30 Ответить
Величезна подяка союзникам за те, що вправили мізки бажаючим «сойтісь посєрєдінє».
показать весь комментарий
06.05.2022 12:49 Ответить
Йдіть за кораблем!
Навіть за трьома кораблями: крейсером, фрегатом, та десантним кораблем!
показать весь комментарий
06.05.2022 12:49 Ответить
Вже чотирма. Крейсер, 2 фрегата, та десантний. А чого ми кораблі рахуєм ? Потрібно стежити за ціною на бички. Останній раз я купував великі кнути 140 гр. за кілограм.
показать весь комментарий
06.05.2022 14:21 Ответить
Пливіть на о.Зміїний, там наспупний раунд переговорів.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:50 Ответить
Какой смысл для Украины в етих переговорах и прости Господи, договорах с дикарями для которых нарушить договор ето рузкая смекалка?
показать весь комментарий
06.05.2022 12:50 Ответить
А шо такоє? Вже переговорів захотілося? Схоже кацапи починають розуміти, що їм - срака.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:51 Ответить
Вести "Переговори" з кацапами, це як малювати водою - висохло й нема...
показать весь комментарий
06.05.2022 12:53 Ответить
Дуже влучне порівняння.
показать весь комментарий
06.05.2022 13:05 Ответить
Дякую
показать весь комментарий
06.05.2022 19:25 Ответить
Вступить с рашистами в переговоры это как взять и добровольно вымазать себе лицо дерьмом. Эфект будет тот же.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:54 Ответить
паБЕДАносная русня захотіла переговорів.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:56 Ответить
українська влада має бути послідовною. Знищення захисників Маріка = вихід з перемовин. Окупація приєднання Херсону = вихід з перемовин. Вова їбаш їх *****.
показать весь комментарий
06.05.2022 12:59 Ответить
москаль йди *****
показать весь комментарий
06.05.2022 13:00 Ответить
единственный нужный коммент над любым высером москалей
показать весь комментарий
06.05.2022 13:06 Ответить
"Переговоры с оккупантом на твоей земле могут продолжаться не дольше автоматной очереди"(с)
показать весь комментарий
06.05.2022 13:02 Ответить
Суцільне словоблуддя,то-кацапська хитрість?
показать весь комментарий
06.05.2022 13:03 Ответить
Це як би я зламав сусіду двері, забрів у квартиру в брудному взутті, вдарив його дружину, а потім розвалився на його ж дивані і запропонував "ну давай, пагаварім, как із етой ситуації вийті".
показать весь комментарий
06.05.2022 13:04 Ответить
какие переговоры!? Только уничтожение , тотальное уничтожение пеларастической *********!
показать весь комментарий
06.05.2022 13:04 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2022 13:05 Ответить
Не стагнириуйте, а договоривайтесь.
показать весь комментарий
06.05.2022 13:08 Ответить
Сейчас москва пытается пыжить из себя миротворца. Типа "мы за мир, но только при условии вашей полной капитиляции". Очень напоминает "последнее воззвание адольфа гитлера к разуму" - такие листовки скидывали на Британию, когда стало понятно, что Битва за Британию проиграна.
показать весь комментарий
06.05.2022 13:09 Ответить
мы не требуем от Украины сложить оружие, мы требуем ПЕРЕСТАТЬ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ - лавров
показать весь комментарий
06.05.2022 13:10 Ответить
касапи згодні лише на переговори стосовно умов капітуляції України. Навіть, коли в ОПі погоджуються "сойтись посередине".
Українці - не згодні.
Отака стагнація.
показать весь комментарий
06.05.2022 13:11 Ответить
Ну да. а ракетні удари по українських містах ці перемовини НАДИХАЮТЬ
показать весь комментарий
06.05.2022 13:13 Ответить
Видать крепко их киздят, раз так переговоров хочется.
показать весь комментарий
06.05.2022 13:14 Ответить
Хотят переговоры? Даю подсказку Зеленскому "Если в течении суток из Мариуполя не выпустят бойцов никаких переговоров не будет, никогда!". И повторять это всем и везде. И агрохимиям и демченкам и другим...
показать весь комментарий
06.05.2022 13:14 Ответить
У Роттердамі (Нідерланди) росіяни розтрощили автомобілі українців, евакуйованих із Маріуполя та розміщених на лайнері, у відповідь на відмову Нідерландів обслуговувати судна рф. Про це повідомляє УНН, посилаючись на https://t.me/andriyshTime заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
показать весь комментарий
06.05.2022 13:17 Ответить
Зеленский в роли Рибентопа в Москве в 1939г
показать весь комментарий
06.05.2022 13:18 Ответить
Тобто вони захоплюють наші території, вбивають дітей, оголошують на них якісь квазіреспубліки, вводять в обіг рубль, людей вивозять в якісь *****, а ми маємо з ними переговори вести???
показать весь комментарий
06.05.2022 13:29 Ответить
про капітуляцію; невже не зрозуміло? Ну, вони ішного навіть чути не хочуть.
Наше завдання - так їм дати, щоб вони зрозуміли: вести переговори можемо про їхню капітуляцію.
показать весь комментарий
06.05.2022 15:57 Ответить
якщо росія перестане стріляти - війна закінчиться. якщо україна перестане стріляти - україни не стане. я навіть хз, де тут простір для переговорів.
показать весь комментарий
06.05.2022 13:32 Ответить
http://ibigdan.com/2012/12/10/i-gde-on-tak-nauchilsya-vesti-peregovory-s-pyatyj-element/ Інструкція з проведення переговорів з терористами.
показать весь комментарий
06.05.2022 13:36 Ответить
Відсутній предмет для перемовин, є тільки напрямок куди мають піти кацапи
показать весь комментарий
06.05.2022 13:36 Ответить
Про які переговори може йти мова ? З ким ? З кацаптсанією? З тими хто пропагандує на весь світ знищення нації Українці? Надіюсь, що наша влада перестане нарешті принижуватись перед кацапстанією. У нас війна! На нас напали і нас знищують!! 🇺🇦
показать весь комментарий
06.05.2022 14:05 Ответить
Пункт 1) депутинизация. После его выполнения можно начинать переговоры
показать весь комментарий
06.05.2022 14:14 Ответить
а шо там с инициативой нидерландских депутатов начать расследование статков боневтика полученных на посту презика
показать весь комментарий
06.05.2022 14:17 Ответить
,срака , я думаю срака , это в лучшем случае , а там похоже не будет москаля одна сира земля
показать весь комментарий
06.05.2022 14:26 Ответить
ЗЕ мав давно сказати, "розмови з вбивцями, брехунами та террористами" заверешені. Але в нього самого рило в пуху.
показать весь комментарий
06.05.2022 18:14 Ответить
Да как выдерживали вообще переговорщики бред Путина слушать,враньё и отсутствие логики у этой ваты
показать весь комментарий
06.05.2022 18:20 Ответить
а куда машка-держизаляжку лошадиная голова подевалась...
показать весь комментарий
07.05.2022 06:27 Ответить
пiвтори роки тому:

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - зробило заяву Зе-чмо з надiєю зазирнути пуйлу в дупу, замiсть того, щоб боронити

країну, розбудовувати та змiцнювати армiю...
показать весь комментарий
07.05.2022 13:10 Ответить
 
 