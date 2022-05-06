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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны – около 24,9 тыс. человек, 199 самолетов, 155 вертолетов, 1 110 танков и 2 686 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

схід,армія,втрати

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 мая потери личного состава противника составляют около 24,9 тыс. человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 24900 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1110 (+18) ед,

боевых бронированных машин - 2686 (+35) ед,

артиллерийских систем - 4502 (+3) ед,

РСЗО - 171 (+2) ед,

средства ПВО - 83 (+0) ед,

самолетов - 199 (+3) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1926 (+19) ед,

корабли/катера - 11 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12).

Специальная техника – 38 (+0).

Крылатые ракеты – 90 (+1).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.

Общие потери РФ с начала войны – около 24,9 тыс. человек, 199 самолетов, 155 вертолетов, 1 110 танков и 2 686 бронированных машин 01

Генштаб ВС (6456) потери (4428)


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Топ комментарии
+13
Скоро літаків буде 200.
Двухсотий буде двухсотим!👍
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06.05.2022 13:19 Ответить
+10
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06.05.2022 13:52 Ответить
+7
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06.05.2022 13:58 Ответить
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Скоро літаків буде 200.
Двухсотий буде двухсотим!👍
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06.05.2022 13:19 Ответить
цікаво, а двухсотому двохсотому приз дадуть?
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06.05.2022 13:46 Ответить
Щось гелікоптери недопрацьовують, мабуть мало літають. Може їх якось заохотити.
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06.05.2022 14:01 Ответить
200 літаків. Вже можно ********* за Перемогу.
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06.05.2022 13:20 Ответить
Не еще с фрегатом не ясно
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06.05.2022 13:22 Ответить
кораблі/катери - 11 (+1) од
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06.05.2022 13:26 Ответить
Это только те, которые упали на поле боя.
Но есть еще, которые не дотянули до своей полосы, будучи поврежденными.
Плюс еще те, которые разбились при посадке, будучи поврежденными или из-за того, что летчик был ранен.
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06.05.2022 14:09 Ответить
Вот не надо тут шапкозакидательством. Эти цифры (около 200) как раз и есть поврежденные.
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07.05.2022 07:45 Ответить
еще чуть-чуть и 200 самолетов и 25000 орков
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06.05.2022 13:21 Ответить
юбилей, типа?
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06.05.2022 13:48 Ответить
один роzzійський пєпєлац до круглого рахунку залишився!
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06.05.2022 13:23 Ответить
Завтра к списку может присоединиться горящий «адмирал Макаров»
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06.05.2022 13:25 Ответить
Как-то по сравнению с прошлым днями резко меньше арты кацапской. Сомневаюсь что она у них закончилась. Скорее что-то другое.
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06.05.2022 13:28 Ответить
есть такое. считать не успевают.
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06.05.2022 13:50 Ответить
У арты периодически стволы надо менять, тем более после интенсивной работы, а подвоза запасных нет.
Кто-то грамотно перебивает логистику.
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06.05.2022 14:13 Ответить
В Афганистане погибших за 10 лет было 14 тсч
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06.05.2022 13:29 Ответить
А у нас за неполных 10 недель....
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06.05.2022 13:48 Ответить
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06.05.2022 13:52 Ответить
навозная куча
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06.05.2022 14:24 Ответить
Нехай кацаперам кожна п'ядь Української землі буде Чорнобаївкою і могилою.
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06.05.2022 13:53 Ответить
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06.05.2022 13:58 Ответить
Четко и метко.Это действительность.Слава Украине!!!
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06.05.2022 14:09 Ответить
Боевой гопак
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06.05.2022 14:16 Ответить
Такими темпами 25 кил жмуриков будет не к дате, а раньше. Встречные обязательства? Да тут уже совком попахивает.
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06.05.2022 15:51 Ответить
 
 