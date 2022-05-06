Общие потери РФ с начала войны – около 24,9 тыс. человек, 199 самолетов, 155 вертолетов, 1 110 танков и 2 686 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 мая потери личного состава противника составляют около 24,9 тыс. человек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.05 ориентировочно составляют:
личного состава – около 24900 (+200) человек ликвидировано,
танков - 1110 (+18) ед,
боевых бронированных машин - 2686 (+35) ед,
артиллерийских систем - 4502 (+3) ед,
РСЗО - 171 (+2) ед,
средства ПВО - 83 (+0) ед,
самолетов - 199 (+3) ед,
вертолетов - 155 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 1926 (+19) ед,
корабли/катера - 11 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12).
Специальная техника – 38 (+0).
Крылатые ракеты – 90 (+1).
В Генштабе отметили, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.
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Двухсотий буде двухсотим!👍
Но есть еще, которые не дотянули до своей полосы, будучи поврежденными.
Плюс еще те, которые разбились при посадке, будучи поврежденными или из-за того, что летчик был ранен.
Кто-то грамотно перебивает логистику.