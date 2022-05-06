Общие потери РФ с начала войны – около 24,9 тыс. человек, 199 самолетов, 155 вертолетов, 1 110 танков и 2 686 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 мая потери личного состава противника составляют около 24,9 тыс. человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 24900 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1110 (+18) ед,

боевых бронированных машин - 2686 (+35) ед,

артиллерийских систем - 4502 (+3) ед,

РСЗО - 171 (+2) ед,

средства ПВО - 83 (+0) ед,

самолетов - 199 (+3) ед,

вертолетов - 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1926 (+19) ед,

корабли/катера - 11 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12).

Специальная техника – 38 (+0).

Крылатые ракеты – 90 (+1).

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Лиманском и Кураховском направлениях.