Энергетики возобновили электроснабжение более 10 тысяч домов в Киевской области и Донецкой области, – ДТЭК

За прошедшие сутки энергетики вернули свет более 10 тысячам семей в 34 населенных пунктах Киевской и Донецкой областей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, информирует Цензор.НЕТ

В частности, в Киевской области электромонтеры ДТЭК вернули свет для 2 015 семей. Полностью возобновили электроснабжение села Жерева в Вышгородском районе. В Бучанском районе подключили всех потребителей в Дмитровке и Мирче.

"Без света остаются еще 11,8 тысячи домохозяйств в 17 населенных пунктах области. 6 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях" , – сообщили в ДТЭК.

Читайте также: В 506 населенных пунктов Киевщины вернули свет, - ОП

Несмотря на постоянные обстрелы, специалисты энергокомпании возобновили электроснабжение для жителей 24 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом – 8 576 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"В настоящее время без света остается 246 населенных пунктов Донецкой области. Наиболее сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Из-за боевых действий здесь регулярно повреждается энергооборудование и линии", - сообщили в ДТЭК.

Чтобы вернуть свет во все населенные пункты энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий.