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Во Львове задержаны двое мужчин, которые организовали незаконную реализацию военного снаряжения, полученного в качестве гуманитарной помощи, - Офис Генпрокурора

наручники

Во Львове задержаны двое мужчин по подозрению в хищении гуманитарной помощи. Их обвиняют в присвоении снаряжения для ВСУ на более полумиллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным следствия, жители Львовской области во время военного положения организовали незаконную реализацию военного снаряжения, полученного гуманитарной помощью.

Кроме того, мужчины присваивали добровольные пожертвования благотворителей. Далее через банковские терминалы и отделения денежные средства выводились со счетов.

Сообщается, что мужчин задержали во время продажи партии бронежилетов и военных касок для нужд ВСУ на общую сумму 535 тысяч гривен.

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По результатам обысков у них обнаружили и изъяли бронежилеты, военные каски, денежные средства и другие доказательства.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании им мер пресечения.

Во Львове задержаны двое мужчин, которые организовали незаконную реализацию военного снаряжения, полученного в качестве гуманитарной помощи, - Офис Генпрокурора 01

Львов (4599) гуманитарная помощь (1267) Офис Генпрокурора (2494)


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Топ комментарии
+37
А можна за таку херню в воєнний час пожиттєве давати ?
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06.05.2022 14:29 Ответить
+25
Боюся що це лиш верхівка айсберга. А крім того, яким чином до цих двох потрапила така партія допомоги? Сама прийшла? А раз не сама, то це група і можливо є і посадовці
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06.05.2022 14:51 Ответить
+19
Це найцікавіше: яким чином і в якій мірі ці людиноподібні особини отримали стосунок до гуманітарки? Адже всім волонтерами відомо, як важко отримати допуск від влади до гуманітарки. Не вірю, що у цій схемі немає когось з владних кабінетів.
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06.05.2022 14:59 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А можна за таку херню в воєнний час пожиттєве давати ?
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06.05.2022 14:29 Ответить
Расстрел или штрафбат пусть кровью искупают вину на их выбор
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06.05.2022 14:35 Ответить
Ну якщо штрафбат, то у нас армiя вiдразу подвоiться, правда боэздатнiсть дерибанщикiв низька, вiдразу перебiать до ворога з криками: - " Не стреляйте. Мы же понижали боеспособность ВСУ".
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06.05.2022 16:00 Ответить
Да, вот этих по законам военного времени надо прилюдно, на площади, расстрелять, чтобы другим таким же неповадно было..
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06.05.2022 14:50 Ответить
конфискация - всего нажитого непосильным трудом - обязательна, имхо. лучше конечно и родственников посмотреть, а то вдруг "подарки" получили.
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06.05.2022 14:51 Ответить
Не буде нічого. Поки слідство, поки апеляції термін спливе і вуаля -
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06.05.2022 14:53 Ответить
В нашій країні діктатура злодіїв та зрадників-тому нічого їм не буде.
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06.05.2022 15:14 Ответить
Прив'яжіть до них колоду,та на розмінування запустіть
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06.05.2022 14:40 Ответить
Такие люди должны быть сурово наказаны на уровне иностранного захватчика. Viva Ucrania!
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06.05.2022 14:44 Ответить
Чому броники в ціні. Тому що своїх невиробляють. Хто закривав виробництво. Агрохімія. Хто торгує спорядженням. Особи наближені до ОВА. Чи є централізація торгівлі,звичайно, у всіх західних областях утворені центриі таємні склади.
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06.05.2022 14:50 Ответить
Боюся що це лиш верхівка айсберга. А крім того, яким чином до цих двох потрапила така партія допомоги? Сама прийшла? А раз не сама, то це група і можливо є і посадовці
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06.05.2022 14:51 Ответить
Це найцікавіше: яким чином і в якій мірі ці людиноподібні особини отримали стосунок до гуманітарки? Адже всім волонтерами відомо, як важко отримати допуск від влади до гуманітарки. Не вірю, що у цій схемі немає когось з владних кабінетів.
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06.05.2022 14:59 Ответить
Це все люди (якщо їх так можна назвати) дЄрьмака. Звісно, що вони працюють не напряму, а через п'ятого-десятого і до самого Козира той клубок розплутувати ніхто не буде. Зараз цих шісток відправлять у СІЗО, дЄрьмак приставить до гуманітарки інших уйобків, а цих трохи пізніше відпустять.
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06.05.2022 15:07 Ответить
Пів ВР- злодії яки гуманітаркой торгують. Це навіть в США знають. А ми на базарі ловимо виконавців останнього циклу.
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06.05.2022 15:18 Ответить
Цікаво, а чому Цензор не називає "героїв"? https://zaxid.net/eks_chinovnika_loda_zatrimali_za_pidozroyu_u_rozkradanni_gumanitarki_n1542255 https://zaxid.net/eks_chinovnika_loda_zatrimali_za_pidozroyu_u_rozkradanni_gumanitarki_n1542255

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06.05.2022 15:22 Ответить
гуманитарная помощь в компетенции ГОП ЗЕ .. конкретно дермак ..
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06.05.2022 15:34 Ответить
А от тут ти мимо. Один з затриманих - з команди Синютки, ставленика Порошенка.
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06.05.2022 19:10 Ответить
Без попгонів не можливо
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06.05.2022 14:54 Ответить
Для начала конфискация. Потом допрос.
А потом просто раздеть и ******* кабелем до потери сознания. Облить водой и снова *******. А так три раза. Если выживет - отпустить. А в тюрьму не надо.
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06.05.2022 14:59 Ответить
Для начала привязать на сутки к столбу ссук . Какими ж надо быть уродами . У меня жили на квартирах иностранные студенты до войны , потом они сбежали . Я поселил переселенцев бесплатно . Деньги перечисляю на ЗСУ . А эти не лохи продают гуманитарку , это как ***** Я в шоке от таких мразей
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06.05.2022 15:04 Ответить
Слуги народу,сер!
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06.05.2022 15:48 Ответить
Ну в военное время одним электронным браслетом не отделаются. Наказание будет жестоким!

По два браслета
Им за это!
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06.05.2022 15:28 Ответить
ОТПРАВТЕ ЭТИХ ********* НА ФРОНТ ,Я ДУМАЮ ИХ ЗАСТРЕЛЯТ В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ
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06.05.2022 15:30 Ответить
але без касок і броніків !!!"
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06.05.2022 16:19 Ответить
торговали должностями ,.. можно и гуманитаркой поторговать .. одни и те же люди на этом наживаются, .. что перед 24.2., что после..
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06.05.2022 15:36 Ответить
Що, вже почалась операцiя "чистi руки"?
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06.05.2022 15:42 Ответить
срака - мотика...
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06.05.2022 15:48 Ответить
Для початку треба ліквідувати корупцію і барижництво на самому високому рівні ... Починати треба з єрмаків і арахамій . Це вони кришують незаконний бізнес. Ці двоє, яких спіймали , звичайні пєшки. І їхня "доля" з цього "бізнесу" невелика.
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06.05.2022 15:47 Ответить
Мабуть за це сракотряс імену зброю отримав!
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06.05.2022 15:47 Ответить
Разом з Романом Матисом оперативники СБУ затримали і головного редактора Mind.ua Євгена Шпитка
https://zaxid.net/eks_chinovnika_loda_zatrimali_za_pidozroyu_u_rozkradanni_gumanitarki_n1542255
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06.05.2022 15:51 Ответить
яке нахер пожиттєве? кормити за кошти платників податків зрадників ? привязати до обстрілюваних позицій - нехай відчують для чого потрібні броніки та каски - навіть патронів шкода на цю гидоту , а її ще чимало виявляється ...
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06.05.2022 16:18 Ответить
а вот таких гнид надо отправлять на передовую в качестве мишеней
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06.05.2022 16:24 Ответить
А тим часом воїнам рідні та друзі збирають гроші на броніки та берці...
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06.05.2022 16:29 Ответить
Вовчий білет і тавро на все життя у всіх документах для таких падлюк...
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06.05.2022 16:30 Ответить
Нащо закриваєте іх обличчя, іх мають знати сусіди, однокласники, вся родинонька....плювати ім в лице....
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06.05.2022 17:00 Ответить
Швец оказался прав.
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06.05.2022 17:06 Ответить
К сожалению правда - чем дальше от западной границы, тем дороже "гуманитарка"...
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06.05.2022 17:16 Ответить
Правий був Швець, коли заявив про розкрадання.
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06.05.2022 17:24 Ответить
Один наживається, другие щей пластини замінює, або ставить просте залізо. По хорошому, і тих і тих у штрафбат у їхніх же броніках.
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06.05.2022 18:08 Ответить
Яка толерантність - затушовують обличчя. навпаки показуйте широким планом. щоб знали падли. про невідворотність покарання . На що позарилися. суки !
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07.05.2022 00:40 Ответить
 
 