Во Львове задержаны двое мужчин, которые организовали незаконную реализацию военного снаряжения, полученного в качестве гуманитарной помощи, - Офис Генпрокурора
Во Львове задержаны двое мужчин по подозрению в хищении гуманитарной помощи. Их обвиняют в присвоении снаряжения для ВСУ на более полумиллиона гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.
По данным следствия, жители Львовской области во время военного положения организовали незаконную реализацию военного снаряжения, полученного гуманитарной помощью.
Кроме того, мужчины присваивали добровольные пожертвования благотворителей. Далее через банковские терминалы и отделения денежные средства выводились со счетов.
Сообщается, что мужчин задержали во время продажи партии бронежилетов и военных касок для нужд ВСУ на общую сумму 535 тысяч гривен.
По результатам обысков у них обнаружили и изъяли бронежилеты, военные каски, денежные средства и другие доказательства.
Следственные действия продолжаются, решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании им мер пресечения.
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А потом просто раздеть и ******* кабелем до потери сознания. Облить водой и снова *******. А так три раза. Если выживет - отпустить. А в тюрьму не надо.
По два браслета
Им за это!
https://zaxid.net/eks_chinovnika_loda_zatrimali_za_pidozroyu_u_rozkradanni_gumanitarki_n1542255